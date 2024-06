Por qué es peligroso que Lady Gaga tenga que aclarar que no está embarazada

En el instante en el que unas imágenes en las que Lady Gaga asistía a la boda de su hermana salieron a la luz, los rumores acerca de un posible embarazo se hicieron con las redes y con los titulares. Hasta tal punto llegaron las habladurías que la propia cantante tuvo que desmentir estar embarazada en un vídeo de Tik Tok. "No estoy embarazada, sólo estoy llorando en el gimnasio", dijo.

Taylor Swift no ha dudado en apoyar a Lady Gaga con sus palabras. "Creo que podemos estar todos de acuerdo en que es invasivo e irresponsable hacer comentarios sobre el cuerpo de una mujer. Ni Lady Gaga ni ninguna mujer le deben a nadie explicación alguna", dijo Swift, que no sólo se ha topado en alguna ocasión con este tipo de habladurías, sino que al haber confesado haber sufrido trastornos alimenticios, al igual que Gaga, sabe bien lo delicados que pueden resultar estos comentarios en los que una vez más, el cuerpo de las mujeres es motivo de debate público.

Taylor Swift se autoboicoteaba

Fue en el documental 'Miss Americana' en el que Taylor Swift habló del tema, admitiendo que en alguna ocasión, al haber visto una foto suya en la que sentía que su barriga "parecía demasiado grande", motivo por el cual "alguien comentó que parecía estar embarazada", pensó que lo oportuno era "morir de hambre un poco y sencillamente, dejar de comer". Por descontado, no han sido ellas las únicas en ser víctimas de la especulación por el sencillo hecho de haber sido capturadas en imágenes que a ojos de una sociedad que considera que quien no tiene un vientre plano está embarazada o peor, ES HUMANA, tienen que aclarar los motivos de su silueta, siendo el principal problema que esta es una señal más del triunfo de unos estándares de belleza irreales y sumamente peligrosos.

Maldita sea, ¿no puedo estar hinchada alguna vez y no estar embarazada por ello?

Desde Andrea Duro hasta Jennifer Aniston han pasado por ese trago, e incluso Hailey Bieber, que ahora presume de embarazo, ha tenido que soportar este tipo de comentarios a lo largo de toda su carrera. "Últimamente, todo el mundo comentaba al ver mis fotos: 'Dios mío, está embarazada', y eso me ha pasado varias veces antes. Hay algo que es desalentador: Maldita sea, ¿no puedo estar hinchada alguna vez y no estar embarazada por ello? Sería mentira si dijera: Oh, sí, me importa una mierda, porque sí me afecta", confesó a ‘GQ’.

Jennifer Aniston en 'Murder Mystery 2' Netflix

Preguntar acerca de un posible embarazo no es sólo delicado porque implica no haber tenido en cuenta que quizás quien se ve obligada a responder puede sufrir trastornos de alimentación, sino también porque este tipo de cuestiones pueden englobarse en el ámbito de otros asuntos igualmente delicados. "Creo que hay otras preguntas que a estas alturas no se deberían hacer, como preguntarle a una trabajadora si tiene intención de ser madre. Está prohibido, pero se sigue haciendo. Luego está otro clásico: preguntarle a una pareja cuándo van a ser padres, un tema delicado, porque no se sabe si pueden, si quieren o si es un tema gozoso o doloroso. En definitiva: bocazas los hay siempre" explica Marga Durá, autora de libros como 'Guía para madres rebeldes' y 'Una pregunta para Elena'.

"Y aquí y ahora hablar de que una mujer está embarazada en según qué términos es de mal gusto, pero recordemos que sigue habiendo lugares del mundo en el que una mujer soltera esté embarazada le puede costar una sentencia de pena de muerte. Tal vez deberíamos invertir más tiempo en escribir sobre eso y menos sobre la autoimagen de famosas vilipendiadas por gente sin tacto", añade la escritora.

Cuando le preguntamos qué es pertinente responder ante una pregunta tan delicada, lo tiene bien claro. "Yo, en caso de ser percibida la pregunta como ofensa, recomiendo un clásico de ayer y de hoy: "¿A ti qué X te importa, Y?”. X e Y dependerán de la belicosidad de la interpelada", dice tajantemente.

No estoy embarazada. Lo que estoy es harta

Jennifer Aniston explicó hace dos años, en una entrevista concedida a 'Allure', que se sometió a varios ciclos de fecundación in vitro, pero todos resultaron fallidos. Sus palabras nos hicieron entonces recordar con especial dolor el ensayo que publicó en 'Huffington Post' seis años antes, pues su texto comenzaba así: "Para que conste, no estoy embarazada. Lo que estoy es harta. Harta del escrutinio y del 'body shaming' que se produce a diario bajo el disfraz de "periodismo", de la "Primera Enmienda" y de las "noticias de celebridades", decía la actriz.

Vemos y retratamos a las mujeres comparándolas con algún estándar retorcido de belleza

"La cosificación y el escrutinio al que sometemos a las mujeres es absurdo e inquietante. La forma en que los medios me retratan es simplemente un reflejo de cómo vemos y retratamos a las mujeres en general, comparándolas con algún estándar retorcido de belleza", asegura Aniston.

Andrea Duro en el Festival de Cine de San Sebastián 2023 Europa Press

"Usamos las "noticias" de celebridades para perpetuar esta visión deshumanizante de las mujeres, centrada únicamente en la apariencia física, que los tabloides convierten en un evento casi deportivo de especulación. ¿Está embarazada? ¿Está comiendo demasiado? ¿Se ha dejado llevar? ¿Su matrimonio está en ruinas porque la cámara detecta alguna "imperfección” física"?”, se pregunta.

Preguntar si alguien está embarazada como forma de hacer ver que una mujer ha subido de peso es absurdo

Por supuesto, no todo el mundo cree que haya que medir las palabras, y la propia Durá es de las que consideran que es peligroso tener que tener cuidado con cada cosa que sale de nuestra boca. "Yo siempre me reía con una amiga a la que en una ocasión, en el autobús alguien se levantó para que se sentara, porque creía que estaba en estado. No le quedó ningún trauma y era una anécdota que nos hacía mucha gracia. Preguntar si alguien está embarazada como forma de hacer ver que una mujer ha subido de peso es absurdo, pero yo no estoy a favor de prohibir que se diga nada", asegura a 'Mujer.es'.

Hay algo chirriante en imponer lo que debemos sentir, como si todas las mujeres fuéramos iguales

"Creo que hay algo perverso en decir que se tienen que prohibir ciertos comentarios porque nos vamos a sentir mal. ¿Y si no nos sentimos así? Hay algo chirriante en imponer lo que debemos sentir, como si todas las mujeres fuéramos iguales. Es otra forma de tutelarnos", explica.

Al final, lo esencial es resaltar que ni los personajes públicos, ni la gente de a pie, no nos deben en realidad explicación alguna acerca de los cambios de su cuerpo. Por no olvidar el hecho de que si ver un vientre que no es tan plano como el del 99 % de las modelos de pasarela supone pensar que una mujer está embarazada, hemos de reflexionar acerca de en qué estado nos encontramos… Y es en estado de desgracia.

