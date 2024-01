El lado 'feo' de ser guapa: así afecta el físico a la mujer en el trabajo

El efecto halo es el sesgo cognitivo por el que se atribuyen determinadas características a una persona de acuerdo con sus rasgos o aspecto. Las mujeres son influenciadas por este efecto únicamente cuando se enfrentan a personas del género opuesto. Por el contrario, cuando hablamos de personas del mismo sexo, tienden a evaluar negativamente el atractivo. Por su parte, el investigador Kaplan asegura que cuanto más atractiva es la mujer, mayores sentimientos de celos generan. Sí: comenzamos fuerte...

Es decir: aunque en realidad, hombres y mujeres están influenciados por el efecto halo, lo que ocurre es que cuando es el hombre el que está bajo este efecto, tiende a atribuir a una mujer atractiva características positivas, mientras que que si es otra mujer quien la evalúa, lo hará de forma más negativa. Este dato es especialmente doloroso y nos hace plantearnos si en realidad, no es una bofetada a la sororidad.

Yolanda Cambra, mentora, formadora y CEO de Cero Tontería, no lo cree así, pues comenta que la sororidad es un concepto racional creado para describir la solidaridad entre mujeres con el fin de alcanzar mayores objetivos juntas. "Estas conductas solidarias, a nivel primario e irracional, se presentan solo ante catástrofes", aclara.

"Cuando compites con otras candidatas por un puesto de trabajo, no activas tu sororidad, sino tu competencia. Todo lo relacionado con el plano consciente podemos manejarlo con lógica y argumentos objetivos. Mientras que lo que ocurre en nuestro subconsciente no se puede controlar, del mismo modo que no podemos evitar sobresaltarnos cuando escuchamos un ruido muy fuerte", explica a "Mujer.es"

El clásico: ¿guapa o lista?

Ahora viene otro dato doloroso: un estudio asegura que las trabajadoras más atractivas son consideradas como personas menos de fiar que las mujeres que no lo son tanto. "Interpretamos que una mujer atractiva tiene más fácil conseguir cualquier cosa que se proponga (gracias al efecto halo), y eso hace que se la perciba al mismo tiempo como una amenaza. De hecho, se le conoce con el nombre de "efecto mujer fatal", otro de los sesgos cognitivos de nuestro cerebro", explica Yolanda Cambra.

Algunos trabajadores inseguros y envidiosos pueden atribuir que una mujer bella está en un puesto no por méritos propios, sino por su belleza

"El efecto de la mujer fatal es muy interesante. En mi opinión, este comportamiento en el entorno laboral pone en relieve rasgos como la inseguridad y la envidia de hombres y mujeres", opina Samuel Santiago, consultor de empresas en venta y prospección telefónica y fundador de Psicoventa Academy. "Todos conocemos el poder que tiene una mujer sumamente atractiva, el tremendo valor, en ocasiones desproporcionado, que se le da socialmente. Y algunos trabajadores inseguros y envidiosos pueden atribuir que esa mujer está en ese puesto no por méritos propios relacionados con habilidad, sino por su belleza", señala.

El efecto halo HBO

Demasiado guapa para este puesto

Por supuesto, emerge la duda de si, en realidad, estas reacciones no tienen que ver con esas actitudes machistas que rechazan la presencia de mujeres atractivas en roles tradicionalmente masculinos. Cambra señala que por una parte, nos encontramos con una mentalidad que lamentablemente, aún persiste en muchas personas que siguen creyendo que hay roles que pertenecen exclusivamente al género masculino.

"Por otra parte nos encontramos con diferentes tipos de sesgos cognitivos. Por mucho que ahora entendamos que las mujeres podemos asumir los mismos roles que los hombres, la incorporación a estos puestos se realiza de forma gradual, por lo que llevará décadas. Esto hace que esos roles sigan ocupados en su mayoría por hombres, y cuando vemos una mujer en ese puesto, por lo excepcional, inevitablemente nos preguntamos qué ha hecho para estar ahí", dice Yolanda Cambra.

"Según tu mentalidad, puedes interpretar que ha tenido que demostrar mucho más que un hombre y no habrá sido nada fácil, o que se ha ayudado de otras habilidades que no están relacionadas con sus competencias profesionales. Una vez más, es una percepción subjetiva y contaminada por las creencias de cada cual. En el mundo de los negocios, creo firmemente que el efecto halo favorece a la mujer, porque le hace parecer más competente, más inteligente, más empresaria…", asegura.

Por su parte Leah D. Sheppard, profesora en la Universidad Estatal de Washington, y Stefanie K. Johnson, profesora en la Universidad de Colorado Boulder, pusieron en marcha un estudio para descubrir cómo afecta el físico a las mujeres en el entorno laboral. Llegaron a la conclusión de que para las mujeres de negocios, la belleza es una carga.

"Sospechamos que se genera una envidia que es fruto de la idea que algunos tienen de que las mujeres hermosas usan su apariencia para manipular a las personas, especialmente a los hombres. Incluso hoy en día, las investigaciones muestran que los hombres todavía valoran más los atributos físicos de sus parejas que las mujeres, aunque consideran que las mujeres más bonitas son menos dignas de confianza", aseguran.

Para las mujeres de negocios, la belleza es una carga

Cuando la belleza va en tu contra

Un estudio puesto en marcha por la Universidad de Colorado señaló que la belleza puede jugar en nuestra contra si alimenta estereotipos que dañan nuestras perspectivas laborales. Los investigadores estudiaron el impacto que el atractivo tiene a la hora de valorar las habilidades de las trabajadoras en roles tradicionalmente masculinos.

Cuando la belleza es una losa Netflix

La investigación llegó a la conclusión de que cuando una mujer atractiva quiere optar a un rol que tradicionalmente es desempeñado por un hombre, la belleza es un lastre, pues se percibe que las mujeres guapas no están inherentemente cualificadas para esos trabajos.

Este fenómeno es conocido como "beauty is beastly" (la belleza es bestial), y alude a la forma en la que las mujeres atractivas a menudo pueden estar en desventaja cuando quieren acceder a roles tradicionalmente masculinos en los que en realidad, la apariencia es irrelevante.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.