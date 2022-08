En el colegio los niños acariciaban su piel para ver si desteñía. "No sabe a nada", diría alguno decepcionado al no hallar en ella sabor a chocolate. Esa curiosidad infantil, desprovista de maldad, cumple la misión de explorar todo alrededor y lo hace sin prejuicios, ya que estos aparecen cuando los adultos la pervertimos con cierta 'basura mental' que más de una vez deberíamos de desechar en el contenedor del reciclado. El cliché atenaza la curiosidad.

Bisila Bokoko nació en Valencia y tardó en entender qué significaba su piel negra y el peso de las raíces africanas. También tardó en pisar la tierra de sus abuelos y toparse con una sociedad de personas tan negras como ellas, algo que sucedió a los 37 años como regalo de un cumpleaños muy feliz; al fin y al cabo Nueva York, donde reside desde hace años, es una ciudad puzzle en la que cada pieza difiere de la otra y ninguna es discordante. Pero África es otra historia. La historia inconmensurable de unas tradiciones, unas creencias, unos paisajes con los que su abuela confeccionaba los relatos que la entretenían mientras leía los libros sobre el continente que sus padres, guineanos, se acostumbraron a entregarle desde bien pequeña. Ese objeto cuasi perfecto no ha dejado de acompañarla.

Qué gran curiosidad tratar de comprendernos, de averiguar quiénes somos en verdad. Lo sabéis quienes os habéis sentido diferentes alguna vez, quienes no termináis de encajar en el molde establecido, quienes os sentís un bicho raro en vuestra propia familia, quienes carecéis de vocación fija o cambiáis de propósito a cada rato… El descubrimiento personal es una ecuación con demasiadas variables. Quizá la historia de Bisila os ayude en esa búsqueda.

Por conocerla un poco mejor, en la actualidad Bisila Bokoko asesora a marcas y líderes internacionales, además de emprender sus propios proyectos, retos que impulsa después de haber dirigido la Cámara de Comercio Española en EEUU. Ojo, que no todo reluce en su biografía, hay caídas y desde muy alto, que en su día le empujaron a replantearse muchas cosas. La vida, en suma. Ahora bien, si la planta carece de robustas raíces, si no existe el anclaje suficiente, no hay abono que la haga rebrotar, y el sustrato de Bisila es de lo más rico. Su elección pasa por dirigir ahora el foco solo a lo importante, en esencia a su fundación African Literacy Project. Toda una historia de las que le narraba su abuela.

Cuenta Bisila que durante su primer viaje a África se desplazó hacia una parte de Ghana llamada Kokofu. En realidad tan solo cruzaba por ella, pero el 'rey' de la zona quiso conocerla y recibió una invitación a su residencia; una vez allí el mandatario, sin rodeos ni protocolos, le soltó: "Quiero nombrarte Reina del Emprendimiento de Kokofu, para lo cual te entrego un terreno con el objeto de que mañana me digas qué quieres hacer en él". Esa misma noche Bisila lo visualizó: si los libros le habían descubierto el continente, si había viajado con la imaginación antes que con sus pies, ¿por qué los niños y las niñas africanas no podían hacer lo mismo y descubrir el mundo a través de los libros? Tardó poco en anunciar al rey que haría una biblioteca pública en dicho espacio y ya ha inaugurado cuatro, gracias a las que los niños de las zonas rurales disponen de libros, inaccesibles antes para ellos.

La curiosidad abre posibilidades en la vida de Bisila. La diversidad, la diferencia, la singularidad, la multiculturalidad, se han transformado en sus fortalezas, un proceso que no habría resultado fácil de no haber emprendido tiempo atrás el camino de descubrirse. En las charlas que mantenemos ella y yo abordamos mil y un temas, y recuerdo que en una ocasión nombró a los mayores como bibliotecas emocionales porque guardan entre sus recuerdos historias que se perderán cuando ya no estén vivos; así que te invito a que en estos días de vacaciones curiosees en esos templos de sabiduría que son las memorias de tus abuelos, abuelas, padres y madres… Simplemente hazles esa clase de preguntas que nadie puede responder más que ellos

Cierto que sus respuestas no están en ningún libro, por eso resultan tan valiosas.

