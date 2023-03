Me pregunto si la princesa Leonor querría ser médica, periodista, ingeniera, abogada, jueza, peluquera o incluso influencer como su prima Victoria Federica. Pero qué más da. Va a ser reina, que presuponemos que le encaja también.

Ayer vi un reportaje en el que comparaban la formación militar de los herederos a los tronos europeos, hombres y mujeres. Todos ellos habían pasado por la disciplina castrense. Ellas, no todas y durante periodos más cortos. La primera mujer (dentro de las monarquías europeas) en recibir adiestramiento militar fue la princesa Victoria de Suecia, tres semanas. Leonor estará tres años, uno por ejército: tierra, mar y aire. Y a mí me da pena. No que vaya al ejército, ojo, no tengo nada en contra de seguir vocaciones (siempre y cuando estén dentro de la ley), pero es que desconozco si esta es la suya.

Si lo es, entonces tres años son pocos, si no lo es son demasiados. No tengo mucha cultura militar pero algo sé por parientes cercanos que se dedican a ella y porque me he leído el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluaciones y Ascensos en las Fuerzas Armadas, en el que aparece la firma de la ex ministra de Defensa Carme Chacón y me ha recorrido un escalofrío al verla.

El decreto remite a otras muchas leyes pero sí que establece algunos tiempos mínimos de permanencia en ciertos rangos antes de pasar al inmediatamente superior. Así, según reza el decreto, un teniente (en la escala de Oficiales) deberá esperar 5 años para ascender a capitán. Además de cumplir otros muchos requisitos.

Dado que la princesa, como su padre, cuando acabe la formación militar, con 20 años, saldrá con el grado de teniente para Infantería y Aire, al tiempo que será alférez de navío en la Armada, con 25 ya podría ser capitana (aunque igual ella tarda algo menos) ¿Qué querrá hacer luego? Y qué más da, si va a ser reina.

Ojalá le guste esta profesión que no ha elegido, ojalá disfrute ejerciéndola, si no siempre, al menos algún día suelto… y ojalá pudiera decidir si formarse o no militarmente. ¿Acaso una reina no debe tener mano izquierda, don de palabra y poder de comunicación? No he leído en ningún lado que también sea obligatorio que estudie periodismo.

