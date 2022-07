La doctora milagro

Si mantenemos bien activada nuestra curiosidad, nos aproximaremos a las personas con una disposición que los prejuicios tienden a obstaculizar. No es lo mismo etiquetar a los demás que abrirnos a ellos lejos de cualquier cliché; de hecho, la comprensión intelectual bloquea la empatía necesaria para entender al otro.

Cuesta interpretar desde lo racional alguna de las decisiones de Elisabeth Arrojo, oncóloga e impulsora de una técnica llamada “oncotermia” que estimula la inmunidad celular tras la quimioterapia, como aplicársela a su madre cuando sus compañeros médicos lo desaconsejaban. La madre sufría un melanoma muy agresivo y la hija tenía la convicción que aquel era el mejor remedio para su mal, lo que así fue. Qué difícil tomar una decisión que condiciona el futuro de un ser querido, ¿verdad? Sin embargo los médicos, aún poseyendo una mente científica, pueden escuchar a su intuición cuando se enfrentan a decisiones trascendentales.

Conocí la historia de Elisabeth recientemente y advertí en ella una curiosidad tan viva, tan abierta al hallazgo y al asombro, que me parece acertado hablar aquí de ella pues el suyo es el paradigma de un comportamiento altamente curioso enfocado a un propósito. No siempre la curiosidad se transforma en competencia profesional, de hecho se necesita dotarla de un objetivo, de lo contrario se vuelve una energía dispersa y poco productiva. Pero desde que Elisabeth se empeñó en ser médico -tenía 17 años- no paró hasta aportar su contribución al bien común. Primero en la Universidad de Navarra, después en EEUU, donde fue nombrada 'Persona extraordinaria en las ciencias' tras haber ideado una técnica que permitía acortar a una única sesión de radioterapia el tratamiento contra el cáncer de mama. Hoy al frente de su propio centro oncológico, Inmoa.

La esencia de la curiosidad habita en la medicina, que para Elisabeth es una ciencia alquímica, mágica, donde nada está perdido porque todo está por descubrir, quizá por ello sus pacientes aluden a ella como 'doctora milagro'.

Enfrentarse al cuerpo humano como un pintor a un lienzo en blanco, sin tópicos ni presunciones que, a veces, ralentizan el diagnóstico, no resta al médico sino que lo enriquece. Hace unas semanas una amiga ingresó en el hospital aquejada de terribles dolores en un costado. Mi amiga había superado una compleja enfermedad pancreática y su sombra era siniestra, por lo que los médicos se apresuraron a descartar cualquier complicación en ella; por suerte no andaba ahí la explicación a su dolor, aunque no daban con el motivo. Días después del ingreso, la doctora de guardia esa mañana preguntó por qué llevaba aquella tirita a unos centímetros del ombligo. Se había fijado en algo insignificante y su curiosidad le llevó a indagar. "No es nada, tengo unos granitos y así evito tocármelos", respondió mi amiga. "¿Puedo verlos?", insistió la doctora, quien apuntó al observarlos: "Diría que tiene un herpes zoster, dolorosísimo por cierto. Como no es mi especialidad, enviaré a un dermatólogo".

La excelencia médica surge de la indagación más allá de lo obvio, tanto para una doctora de guardia como para quien ha sido nombrada 'Oncóloga Europea 2020'. Nuestra brillantez en el desempeño de cualquier tarea nace cuando nos fijamos en los detalles, evitamos el juicio y aprovechamos el potencial de una entrenada curiosidad.