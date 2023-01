Juana Ginzo, una de las voces más irrepetibles de la radio española, falleció a los 99 años. A su lado estaba Luis, 22 años menor que ella y eternamente enamorado. No hablo de oídas, los conocí bien.

A la edad en la que murió Juana, el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer se casaba con una mujer 38 años más joven, mientras le aguardaban en su despacho un montón de proyectos. Él solía argumentar que la vida es un soplo y el arte lo que viste ese soplo de asombro, por tanto, mientras estemos aquí llenémosla de personas y vivencias singulares, alcancemos paz interior e intentemos mejorar el mundo a través de nuestras acciones. Ambos eran personalidades altamente curiosas ya que la curiosidad erudita, aquella por la que descubrimos lo que ignoramos e incorporamos nuevos conocimientos a nuestro saber, nunca se agota. Seres como Juana u Oscar siguen aprendiendo permanentemente, aunque lo que les despierte interés a los ochenta años no sea lo mismo que a los treinta.

Vivienne Westwood ha muerto esta Navidad con 81 años sin que decayera su actividad creadora. Resulta fácil rememorar a la diseñadora de pelo naranja en cualquier desfile exhibiendo esos trajes punks e inconformistas, y la imagino experimentando como si no hubiera límites en la creatividad. En realidad, no los hay. Vivienne llevaba casada casi 30 años con Andreas Kronthaler, diseñador austriaco 25 años más joven, que decía de su mujer "cada día haces las cosas con ojos nuevos". Buena definición de los efectos de la curiosidad en nuestro carácter.

La diseñadora Vivienne Westwood y su pareja Andreas Kronthaler ©GTRESONLINE

Está claro que quienes poseen un alto comportamiento curioso no se enamoran por fuerza de personas más jóvenes, pero intuyo que si sus compañeros de viaje emocional no comparten esas renovadas inquietudes se producirá un desacople entre ellos que termina disolviendo el amor. El espíritu del descubrimiento es una constante en las personalidades curiosas, de ahí que las parejas funcionen, con o sin diferencia de edad, si reviven el 'modo exploración' y mantienen alto el grado de incertidumbre

El amor se aniquila si se extiende la sensación de que no vas a detectar nada nuevo en el otro, porque ya conoces todo de él o de ella. Giacomo Casanova decía que el amor era una perversa mezcla de dos terceras partes de curiosidad y una de costumbre; los ingredientes están bien repartidos ya que la costumbre proporciona tranquilidad y estabilidad en su justa medida, mientras que los dos tercios de curiosidad salpimientan la relación. Mal si crece la costumbre y disminuye el interés por el otro, ya que esas ganas de descubrir cosas de la otra persona suelen ser muy excitantes. Amar es el pulso entre nuestro deseo por hallar lo que la otra persona nos trata de ocultar.

Isabel Preysler Y Mario Vargas Llosa. GTRES

Compartí la Nochevieja de 2019 con un grupo de amigos, entre los que se encontraban Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler. Durante la cena no pude resistirme a preguntar al premio Nobel su relación con la curiosidad y cómo se activaba en él, el proceso creativo. Me sorprendió la humildad y franqueza de su respuesta, pues reconoció que sus novelas surgían cuando, tras formularse preguntas en torno a un suceso cualquiera, sentía que no podría entenderlo al completo y entonces escribía para tratar de hacerlo. Isabel, que es buena conversadora, mantenía una animada charla con otros invitados. Al observarlos pensé que esa pareja que formaban mantendría una saludable fortaleza siempre que siguieran inspirándose preguntas mutuamente, pero mala cosa si algún día uno de los dos no encontraba ni inspiración ni respuestas en el otro. Y deduje que el novelista empezaría a escribir un nuevo capítulo de otra historia.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.