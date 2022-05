Inma Marín, la mujer que entrena a los hombres

Inma Marín es la ‘reina’ del buceo técnico en España. Imparte cursos de buceo profundo y de buceo en cuevas, además de apnea y buceo con movilidad reducida desde su centro Divergente, en Isla Plana, Murcia. Al que desde hace dos años acuden para formarse en buceo profundo los hombres de la Armada Española y los GEAS (grupo especial de actividades subacuáticas de la Guardia Civil).

“Preparo a los militares para aprender a bajar a profundidades de hasta 60 metros en buceo autónomo con descompresiones en el agua”, explica Inma. “Lo necesitan en trabajos de exploración e inspección de zonas en las que hasta ahora bajaban con umbilical y descomprimían fuera del agua, en seco. Yo les enseño a gestionar inmersiones profundas autónomas con menos recursos y descomprimiendo en el agua para, por ejemplo, cuando hay una mina o hay que suministrar a un submarino. A los GEAS los formo como instructores de buceo para que ellos a su vez puedan formar a los que entran nuevos en el grupo.

-¿Hay prejuicios por que sea una mujer la que los forme?

Ninguno, al contrario, muchos GEAS me buscan previamente de forma personal para que les de formación de cuevas -explica Inma orgullosa-. Aunque con los militares al principio fue distinto. Que una rubia llegue pisando fuerte y 'dando órdenes' no lo veían muy opertativo. Se acepta, pero con ciertas reticencias. Aunque, tengo que decir que han repetido.

-¿Por qué no hay más mujeres en la foto?

Se presentan, pero terminan dejándolo. Hasta ahora no ha habido ningún referente mujer en ambos cuerpos para las nuevas generaciones. De haberles conocido antes me hubiera apuntado yo.

-¿Podrías ser la primera GEA de la Guardia Civil?

Ellos mismos me dicen “no hay mujeres y tú eres perfecta” (se ríe). Estarían encantados de que formara parte de su equipo, pero ya no cumplo el requisito de la edad. Para ser GEA hay que presentarse a las oposiciones de la Guardia Civil y son solo hasta los 40 años. Me he pasado en dos. Me imagino que el efecto llamada vendrá cuando haya una.

-¿Algún referente mujer en este mundo de hombres?

Carmen Portilla. La directora de 'Al filo de lo imposible' y una de las primeras mujeres que buceaba técnico y con mucha humildad. En España ella ha sido la pionera.

-¿Tu trayectoria profesional siempre ha ido en solitario como mujer?

Pues se podría decir que las cosas están cambiando, pero seguimos siendo minoría y el mundo es machista. Mis inicios fueron en la división de honor de futbol sala. Lo compaginaba con mis estudios de mecánica de coches.

¿Llegaste a ejercer de mecánica?

Directamente por el hecho de ser mujer en las entrevistas de trabajo solo me ofrecían puestos de limpieza de taller o recepcionista. Y decidí no aceptar ese tipo de puesto. Si no me metían en el taller no me servía.

Y, sorpresas del destino una lesión y un anuncio en el periódico en el que se ofrecía un curso de formación del INEM (actual SEPE) para ser buceador profesional, cambió mi destino. Me presenté con mi amiga Ruth Lorenzo (la cantante). A ella no la cogieron -dice con guasa-. No la veían soldando debajo del agua con un currículo como bailarina y cantante. A mí me cogieron por mi formación y según empecé me di cuenta de que acababa de encontrar lo que me gustaba. Ahora nos reímos cuando recordamos la anécdota.

-¿Por qué la parte técnica del buceo?

Me atrapa el entorno, la profundidad, la historia sumergida. Ver lo que sucedió hace años en estado vivo y la naturaleza. He participado en varias exploraciones de barcos hundidos y de progresión de cuevas. Estar en lugares en los que nunca ha estado nadie es una sensación incomparable. Cada año organizo viajes de buceo técnico para ir a lugares poco conocidos. Un placer del que cada vez soy más adicta.

-También hay un desarrollo técnico y mental que atrapa...

La gestión del estrés y el control del cuerpo es similar al de un deportista o un cuerpo de rescate. El buceo técnico te enseña a tener frialdad de pensamiento, seguridad en cada uno de los pasos y autoconfianza. Dependiendo de los objetivos personales que cada uno tenga, mis cursos además de conocer el interior de una cueva o ver restos sumergidos, son un crecimiento mental personal.

-¿Funcionamos mentalmente diferente las mujeres que los hombres debajo del agua?

Somos más emocionales. Necesitamos un razonamiento a la hora de aprender. No nos vale las cosas porque sí. El ritmo también es diferente. Vamos poco a poco cogiendo la confianza. En cambio, ellos necesitan el apretón al principio. Pero una vez aprendida la lección estamos todos igual de capacitados o no. Independientemente del sexo.