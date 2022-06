Hablamos con Vikika, 'influencer' y entrenadora personal: “Si el embarazo es correcto puedes seguir haciendo ejercicio”

Vikika es 'influencer', entrenadora personal y, próximamente, madre. Un ejemplo de que aún estando embarazada se puede seguir haciendo el mismo ejercicio físico que hacías antes de ello. Gracias a su cuenta de Instagram, la valenciana rompe muchos mitos sobre la gestación y el deporte.

El embarazo puede ser un momento complicado para las mujeres que realizan algún tipo de actividad física. Según la segunda parte del estudio Infinity Women, liderado por Chicco, el 38,6% de las españolas dejan de hacer ejercicio en el embarazo por miedo a dañar al feto, mientras que un 13,7% no saben qué deporte pueden practicar de manera segura.

Por este motivo, hemos querido hablar con Verónica Costa, más conocida como Vikika, para que nos ayude a eliminar estos miedos y seguir practicando deporte de forma regular y con seguridad durante el embarazo.

“Si todo va bien y tu ginecólogo o médico te da el ok y es un embarazo normal, tú puedes seguir haciendo la actividad que hacías antes. Afortunadamente, puedo seguir con mi rutina de fuerza”, nos cuenta la 'influencer'; y es que no son pocos los beneficios de hacer deporte embarazada. Según la Clínica Mayo, el ejercicio en esta etapa puede ayudar a reducir los dolores de espalda, un menor riesgo de diabetes gestacional, que el trabajo de parto sea más breve y reducir del riesgo de tener una cesárea, entre otras ventajas.

Sin embargo, tras complicaciones para quedarse embarazada o haber sufrido una pérdida gestacional antes, el ejercicio puede pasar a un segundo plano. “Muchas mujeres tienen problemas para quedarse embarazadas, pero no es que tengan problemas, es que es habitual que simplemente te cueste quedarte embarazada”, comenta Vikika.

“En mi caso, fueron como 6 o 7 meses en los que no he podido quedarme embarazada o que me ha costado”, nos confesaba la entrenadora personal. “Afortunadamente, me he quedado de forma natural y todo ha sido muy bonito, entonces no puedo quejarme demasiado”, añade.

Aunque Vikika no tardó mucho tiempo en conseguirlo, hay muchas mujeres que les cuesta bastante más o que simplemente, no pueden lograrlo y esta situación, al final, puede acabar pasando factura.

“Tanto en el duelo gestacional como en la infertilidad en primer lugar suele aparecer una crisis vital. El hecho de querer tener un hijo y no poder, de quedarte embarazada y perder al bebé, o de no poder lograrlo de 'manera natural' cuando quieres produce sorpresa y frustración”, nos explica la psicóloga Paola Roig.

Esta sorpresa muchas veces viene del desconocimiento, ya que pensamos que podremos quedarnos embarazadas a la primera y cuando queramos, cuando realmente no suele ser así. Es aquí cuando entra en juego lo que creemos que "debe ser una mujer".

“También suele aparecer cierta devaluación del autoconcepto. A menudo, socialmente, de manera inconsciente se toma la capacidad para procrear como referente de la masculinidad o la feminidad. Así, el no poder tener hijos por una misma, el necesitar la ayuda de la ciencia, puede poner en cuestión la identidad personal y la relación con el propio cuerpo. La sensación de 'no ser suficiente' o de que 'tu cuerpo te está fallando' ”, añade la experta, y continúa: “Este cuestionamiento sobre la identidad personal puede llegar a modificar el concepto que se tiene sobre una misma, apareciendo así sentimientos de inferioridad”.

“El duelo gestacional tiene una característica diferencial de otros duelos que podemos vivir durante nuestras vidas: el silencio”, explica Roig.

Este sentimiento se ve incrementado cuando se pasa por una pérdida gestacional. Antes de quedarse embarazada, Vikika sufrió un aborto espontáneo y, tras ver el gran tabú que gira en torno a él, decidió compartirlo en redes sociales.

“El duelo gestacional tiene una característica diferencial de otros duelos que podemos vivir durante nuestras vidas: el silencio. A pesar de la cada vez mayor sensibilización ante la pérdida perinatal, en muchos ámbitos se sigue minimizando el impacto de la misma, lo que, pasado un primer tiempo, obliga a vivirlo en soledad. Son muchas las mujeres que comentan sentirse dolidas al escuchar 'tranquila, ya tendrás otro' o 'mejor ahora que más adelante'. Ese dolor a menudo, no es recogido ni validado por el entorno social, lo que se traduce en dificultades añadidas a poder elaborar lo sucedido”.

Afortunadamente, este tema está dejando de ser tabú gracias a mujeres como Vikika, que deciden compartir su experiencia y normalizar algo que ocurre en 1 de cada 4 embarazos.

El deporte, por otro lado, no es ningún factor de riesgo si va todo bien durante el embarazo, y Vikika comparte rutinas y ejercicios como estos para que si estás embarazada, también puedas estar en forma.

