Greta, libros con Garbo. Nace la primera suscripción literaria dedicada a la mujer

'Greta, libros con Garbo', es el club del libro para mujeres con el que las periodistas Patricia Osuna e Isabel Vilches crean un espacio de sororidad a través de una suscripción. "Ya había suscripciones literarias en España, pero dedicada a la mujer ninguna", explica Patricia.

¿Quiénes son y cómo nacen Las Gretas?

Patricia: Ambas nos conocimos trabajando en la sección de viajes del periódico El Mundo y a finales de 2021 decidimos lanzar un proyecto dirigido a la mujer lectora. Ya llevaba 21 años en el periódico y el confinamiento fue el detonante para considerar que esa etapa estaba vivida. Me costó llegar hasta la idea, pero todos mis recuerdos están vinculados a la lectura y era inevitable que saliera algo relacionado.

Isabel: Patricia me llamó para contarme su idea, me encantó, me va la marcha y nos pusimos a dar vida este proyectazo que tiene mucho, pero que mucho, trabajo detrás: mucho estudio, muchas quedadas, muchas sugerencias locas, muchos disgustos también (emprender cuesta lo suyo, exige respirar bien hondo y un máster en paciencia). Pero las alegrías, que las hay, se disfrutan mucho si son resultado de un gran esfuerzo y dedicación. Cuando el producto gusta, cuando una suscriptora te manda un email para darte las gracias, cuando nos contactan por redes hasta en nuestras cuentas personales para saber quiénes somos Las Gretas, compensa todos los baches que te encuentras en el arduo camino de apostar por un proyecto personal. De verdad, la vida es muy corta para perderla con quien no merece la pena, para no disfrutarla, para no alegrarse todos los días por algún gesto...

¿Vosotras sois las que leéis todo?

Patricia: Sí, la vida es muy corta para leer un mal libro. Por eso leemos todo lo que recomendamos y contamos con colaboradoras para realizar artículos y reportajes en función de lo que tratan las novelas: psicólogas, periodistas, sexólogas, escritoras, editoras… Ofrecemos acceso a contenido exclusivo en nuestro blog (entrevistas a autoras, reportajes de viajes, …) No hay otras suscripciones que tengan este tipo de reportajes

Isabel: Las recomendaciones en Greta Libros con Garbo son de amiga a amiga. Cuando un libro, una película, una exposición o un restaurante te lo sugiere una amiga, sabes que te va a gustar seguro. Nosotras nos leemos los libros para solo enviar novelas de calidad, con buenas historias para que, con la vida tan ajetreada que tenemos todas, el momento que dedicas a la lectura, que te dedicas a ti, sea de verdadero disfrute. De amiga a amiga, aunque no conozcamos a las suscriptoras.

¿Por qué sois más que libros?

Patricia: Sobre el papel se trata de un libro sorpresa (a elegir entre Narrativa, Grandes Mujeres o Romántica) que llega todos los meses por 29 euros. Pero a su vez en la caja hay una guía de lectura, uno o dos caprichos (muestras de cosmética, pequeños productos de marcas de emprendedores, artículos de papelería…) y el propio packaging que acompaña al libro que es en sí un regalo añadido. En la guía explicamos por qué hemos elegido la novela, las claves sobre el autor, el argumento y el porqué del capricho con el que acompañamos la novela. El capricho que más éxito ha tenido fueron unos productos de la firma de alta cosmética española Ayuna, también con dos grandes emprendedoras detrás. En cada entrega apostamos por pequeñas marcas de emprendedores como nosotras con las que cooperar y ayudar a dar visibilidad. Cuando nos unimos las mujeres, la energía que se forma es muy bonita. Mujeres que no me conocen de nada y a quienes les cuento el proyecto, me preguntan cómo me pueden ayudar a hacer de altavoz. El packaging también cuenta, pues ha de ser lo suficientemente bonito como para que se pueda reutilizar. Por ejemplo, en mayo y junio enviamos bolsas de algodón para guardar el libro que además sirven de neceser; en julio mandamos la novela envuelta en una toalla turca y en septiembre dentro de una bolsa para la esterilla de yoga. Intentamos darle vueltas y que, aunque sea una caja de cartón, sea especial para que tenga una segunda vida.

Greta, libros con Garbo Roberto Iván Cano

¿Quiénes son vuestras lectoras?

Patricia: Queríamos poner el foco en Madrid, pero nos sorprende que hemos llegado a toda España, Canarias, Barcelona, Guadalajara… sobre todo, grandes ciudades y capitales, pues nuestras lectoras son mujeres entre 30 y 60 años con licenciatura y grados. Nuestro nuevo reto es llegar a la España vaciada que no tiene una librería a mano para abrirles una ventana a la buena literatura.

Isabel: Creo que tenemos un gran potencial en los pequeños pueblos, como dice Patricia, sin librerías. Mujeres que valoran la recomendación de una buena novela con un extra, porque somos mucho más que un libro sorpresa a domicilio. A la hora de regalar, nuestra suscripción (29 €, un mes) cuesta menos que un ramo de flores y dura más; lo mismo que una caja gourmet o un desayuno a domicilio… Y la historia de la novela y el efecto sorpresa no se olvidan. Es el regalo perfecto, un me acuerdo de ti, feliz cumpleaños, te quiero o recupérate pronto.

¿Habéis pensado también en ellos?

Patricia: Queremos dar voz a las mujeres, pero para nosotras todo suma. Ya tenemos hombres socios, que al regalar la suscripción a una mujer se han leído nuestras obras y están encantados. Nosotras también con que formen parte de nuestra comunidad para que lo regalen. La mayor satisfacción es descubrir al hombre la novela romántica y que le guste.

Isabel: Pensamos en ellos y en solucionarles la ardua tarea de regalar.¿Quién no agradece la recomendación de un regalo para acertar?

Greta, libros con Garbo Roberto Iván Cano

¿Por qué la novela romántica es protagonista?

Patricia: Para arrancar queríamos romper un tabú y quitar el cartel de denostada a la novela romántica. Se vende mucha, pero da vergüenza reconocerlo. Paulatinamente iremos ampliando para llegar a todas las lectoras: poesía, ensayo, viajes…

¿Hacéis encuentros de lectoras?

Patricia: La lectura no es el fin, sino la excusa para crear comunidad, temas de debate y, si además lo hacemos a través de un buen libro, que más se puede pedir. Periódicamente invitamos a nuestras lectoras a un café literario en un local con encanto de Madrid. Son encuentros personales, no masivos, en lugares también especiales elegidos por su ubicación y elegancia. Y para aquellas suscriptoras que residen fuera de la capital, organizamos tertulias virtuales para que todas tengan la oportunidad de comentar qué les ha parecido la novela.

¿Qué nos recomendáis para recuperar estos meses sin suscribirnos?

Patricia: La última novela de nuestra española superventas Elísabet Benavent, un clásico reeditado como “Los naufragios del corazón” de Benoîte Groult o unas memorias conmovedoras como las “Cartas de amor y rebeldía” de la periodista mexicana Lydia Cacho.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.