'Get ready with me' pero no para salir, sino para que mi pareja me deje. ¿Qué es esto?

Cantantes como Shakira y Karol G se aseguraron de inaugurar la temporada de las "loud breakups", es decir, de esas rupturas que en lugar de ser ocultadas, como figuras como Jada Smith han hecho, son anunciadas con orgullo. Sin duda, para algunas personas las separaciones demuestran bien que en ocasiones, quienes rompen ya no lloran (aunque también lo hacen, aunque sea un ratito, suponemos), sino que facturan, pues presumir de las separaciones es muy rentable para las celebridades... Y cada vez más, también incluso para los que no son conocidos.

Esta tendencia se ha extendido entre las personas ajenas a los focos, que ahora anuncian sus rupturas en sus redes sociales con tanta determinación, que han inmortalizado tanto las peleas, como incluso el proceso previo a la ruptura, convirtiendo momentos destinados a la intimidad en un material digno de ser compartido con los seguidores. Es lo que hizo una internauta, Ashley Wicker, que subió un vídeo tras haberlo dejado con su pareja. Pese a que gasta entonces la viralidad no era ni mucho menos un concepto presente en su vida, en tan sólo diez minutos, su clip comenzó a viralizarse.

Las redes sociales son, en el 99% de los casos, algo falso, por lo que mostrar algo auténtico es vital para la salud mental

"Fue abrumador. No era algo que esperaba. Muchas personas comenzaron a escribirme, porque aseguraban que encontraban cierta calma en las recomendaciones que daba. Me comentaban que deseaban ser capaces de transitar por una ruptura de la misma forma en la que yo parecía estar haciéndolo. No es algo de lo que me arrepienta, porque mostrarme vulnerable me hizo ver que mucha gente se había sentido igual. Me sentí bien por haber inspirado a otras personas. Las redes sociales son, en el 99% de los casos, algo falso, por lo que mostrar algo auténtico es vital para la salud mental", aseguró a 'Refinery29'.

Por su parte Ashley Lynn fue más allá y subió un vídeo con el clásico "getting ready" que las celebridades suben para inmortalizar el proceso mediante el que se preparan de cara a una gala o una sesión de fotos, siendo la gran diferencia que ella se estaba preparando para… ¡Que su novio la dejara! Comienza el vídeo asegurando que acababa de llorar y que por la mañana, en el trabajo, le había enviado un mensaje a su novio preguntándole si todo iba bien, porque llevaban un día sin hablar.

"Me dijo que estaba algo triste porque tenía que hacer algo que no quería hacer, y me mandó un texto muy dramático. Le dije que prefería que nos viéramos en persona", explica. Señala que no tiene intención alguna de "ponerse divina" en el vídeo y que con el tiempo, se ha dado cuenta de que no necesita clausura.

"No pasa nada, tengo que pasarlo mal un día y ya está. Hay alguien por ahí para ti y además, no todo se basa en las relaciones románticas", se dice a sí misma.

En Tik Tok, hay 5,9M vídeos de 'Getting ready para que te dejen', así como otros con títulos como "así te maquillas el día después de que te hayan dejado"... Y en ningún caso hay atisbo alguno de ironía o humor.

Mientras que lo cierto es que este tipo de vídeos ayudan a muchas personas a sentirse acompañadas en momentos tan delicados como lo son las separaciones, no hemos de olvidar que el apoyo de los seguidores no es equivalente al del círculo cercano y a la ayuda psicológica que otorga un profesional, mientras que al mismo tiempo, emerge el debate de si realmente, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tan de lograr clicks y aplausos digitales. Pero en realidad, hablar abiertamente del dolor en el que una ruptura nos puede sumir no es en absoluto algo nuevo. Al fin y al cabo, ¿acaso no lleva Taylor Swift tiempo haciéndolo?

Taylor Swift en su segundo concierto en Madrid. Getty Images

Es por eso por lo que muchos de sus seguidores adoran sus letras, porque sienten no estar solos en baches delicados, y además, una ruptura puede ser la chispa necesaria para escribir.

El problema de estos impulsos catárticos es que en ocasiones, pueden molestar a las ex parejas, por lo que lo esencial es hablar de la ruptura desde el punto de vista de cada uno, expresando entonces nuestras emociones, pero sin intentar generar odio hacia esa persona que ya no forma parte de nuestras vidas. Sí, es sumamente apetecible hacerlo, especialmente cuando la ruptura se debe a una traición o a una infidelidad, pero pasado el tiempo, al ver estos vídeos, lo maravilloso será ver cómo hemos evolucionado, mientras que un vídeo repleto de rencor puede acarrear ciertos remordimientos… Y si algo no necesitamos en esos momentos tan delicados es disponer de nuevas cosas por las que sentirnos mal o de las que arrepentirnos.

Se acabó esconder una ruptura

"La era de esconder las rupturas amorosas ha terminado, y ahora es el momento de los 'loud break ups', algo que es especialmente habitual entre las mujeres, que se empoderan al hablar sin filtros de su soltería y con una especial fuerza y motivación para comenzar una nueva etapa", explica la Dra. Caroline West, experta en sexo y relaciones de Bumble, que asegura que enorgullecerse de la nueva situación sentimental está terminando con el estigma de las "relaciones fallidas". "De hecho, una encuesta reciente de Bumble reveló que la inmensa mayoría de las personas que han pasado por una ruptura, se sienten optimistas ante un nuevo romance, siendo conscientes de las oportunidades que están por venir", añade West.

Fotograma de la serie 'Love' Suzanne Hanover/Netflix

Casos como el de Ashlyn Leathers, una internauta que en Tik Tok subió un vídeo explicando su ruptura, pueden ser especialmente delicados, porque al mes siguiente conoció al que asegura es "el hombre de su vida", con quien tiene un hijo y con el que está prometida. El problema de este tipo de historias, que parecen carne de Netflix, es que cuando no nos pasan, nos sentimos defraudadas o incluso fracasadas. Generan una inmensa esperanza y la promesa de un final feliz en el que el romance prima, pero no hemos de olvidar que no todo ha de girar alrededor de este tipo de relaciones.

'Sadfishing' o rentabilizar la pena

Por si fuera poco, hay psicólogos a los que el fenómeno denominado 'sadfishing' les preocupa. Es el caso de Reza Shabahang, que en el estudio 'Oversharing on Social Media: Anxiety, Attention-Seeking, and Social Media Addiction Predict the Breadth and Depth of Sharing' advierte que quienes comparten demasiado su vida personal pueden estar haciéndolo para capturar la atención, y en ocasiones, pueden sentir ansiedad e incluso caer en una depresión. Pero, ¿cuándo estamos compartiendo demasiado?

Compartir demasiado significa que alguien divulga online más sus sentimientos y opiniones y sexualidad que en persona o incluso por teléfono

"Compartir demasiado significa que alguien divulga online más sus sentimientos y opiniones y sexualidad que en persona o incluso por teléfono. Los mensajes de texto, Facebook, Twitter, las fotos, los blogs, las 'dating apps' y la pornografía en internet son vehículos de este intercambio excesivo, que desdibuja el límite entre la vida pública y la privada", advierte en 'Oversharing: Presentations of Self in the Internet Age' (Taylor & Francis, 2025) Ben Agger. "Me preocupa cómo compartir demasiado refleja y reproduce ciertos trastornos de la personalidad que obstaculizan los intentos de las personas de ser felices", asegura.

Al final, lo positivo de estos vídeos es que normalizan algunos momentos de tristeza y debilidad en plataformas que se caracterizan por maquillar la realidad y vender una ficticia felicidad que puede resultar dañina. Sí, hay quienes incluso planean estos vídeos y se lucran de ellos, pero si a miles de personas les sirve de consuelo ver que no están solas en una ruptura, ¿de verdad vamos a enfadarnos con quienes han encontrado en las lágrimas un negocio?