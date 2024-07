La gordofobia que esconde la sorpresa ante la relación de amor de los protagonistas de 'Los Bridgerton'

Cuando Lauren Fryer fue ferozmente criticada en las redes sociales tras haber subido su pareja, el jugador del Arsenal Declan Rice, unas imágenes en las que posaban juntos, el motivo del ataque no fue otro que el peso de Fryer, que hizo que muchos internautas no consideraran oportuna la historia de amor, alegando que el futbolista se merece a "alguien mejor".

La gordofobia presente en cada comentario era evidente, y cuando una de las series más populares del planeta, 'Los Bridgerton', ha convertido a Nicola Coughlan en la protagonista de la trama amorosa de la tercera temporada, muchas personas han mostrado su desacuerdo al considerar que en la vida real, una mujer de su talla jamás enamoraría a alguien como Luke Newton. Este es además uno de los escasos ejemplos en los que una mujer gorda no es "la amiga de" la protagonista (que por supuesto, es esbelta, joven y blanca), sino la estrella de la trama, en la que por cierto, su peso jamás es comentado.

Fue un artículo de la edición americana de 'Forbes' el que subrayó este problema, al preguntarse la autora si realmente estamos preparados para ver una historia de amor en la que uno de los miembros de la pareja escapa al peso que abraza los cánones estéticos. Por supuesto, el problema no es que haya una diferencia de peso, sino que al parecer, esta diferencia sólo nos llama la atención cuando es la mujer quien no encaja en los cánones normativos.

La historia de la ficción audiovisual está repleta de historias de amor en las que mujeres esbeltas salen con hombres gordos

La historia de la ficción audiovisual está repleta de historias de amor en las que mujeres esbeltas salen con hombres gordos, como hemos visto en 'Supersalidos', 'The Holiday', 'Los Simpson' o 'Padre de Familia', pero nadie ha señalado jamás estas diferencias al hablar de estas películas y series.

Imagen de 'Los Bridgerton' Liam Daniel/Netflix

"¿No será que lo que les molesta es que la que está gorda es ella? No pueden entender cómo es posible que un chico delgado se enamore de una chica gorda, cuando nos han dicho toda la vida que eso era literalmente imposible", comenta Ceci Wallace, responsable del podcast 'La gorda está triunfando'.

"Mientras los medios usan el término "pareja de peso mixto" al referirse a Penélope y Colin, de 'Los Bridgerton', pensé, ¿cómo es que hay cientos de parejas ficticias en las que el hombre pesa más que la mujer, pero justo ahora que es al revés es cuando a la gente le llama la atención? ¿Tal vez es que hay algo de machismo en tu gordofobia?", se pregunta por su parte el creador de contenido Pedro Peña.

Gordofobia en los 'realities'

Incluso en los realities para encontrar pareja, es sumamente complicado encontrar a mujeres de determinadas tallas, como es el caso de 'Love is Blind'. Desde su primera temporada, el programa ha sido criticado por ser claramente gordófobico, y su copresentadora, Vanessa Lachey, aseguró a 'Insider' en 2022 que la mayoría de las personas gordas que pasan el casting no avanzan en el show porque son "inseguras".

Alexa Lemieux, de 'Love is Blind' Instagram

Por eso, la presencia de la concursante Alexa Alfia en la tercera temporada del reality fue aplaudida por muchos, pues presumió de curvas durante el programa y demostró que su talla no era impedimento alguno para encontrar el amor. El problema es que el show se aseguró de señalar su peso en el instante en el que llegó, pero ella se negó a seguir el juego. "Sí, podría perder algo de peso, pero no quiero hacerlo. Estoy muy segura de mí misma y de cómo soy, y merezco estar con alguien que lo comprenda", aseguró.

"Las personas que sienten la necesidad de decir que una persona gorda que está con una persona delgada está en una categoría completamente separada del resto de las relaciones tienen un claro problema con la gente gorda", explica la bloguera especialista en contenido body positive Gloria Shuri Henry.

"Hay quienes me dicen que mi chico me da de comer para asegurarse de que estoy gorda y que está conmigo porque tiene una baja autoestima. Parece que es imposible que a un hombre delgado y atlético le guste una mujer gorda como yo", explica en un vídeo. No es la única que se ha enfrentado a este tipo de comentarios. La fotógrafa Jenna Kutcher explicó en sus redes sociales que alguna vez, la gente le ha enviado mensajes privados diciendo que le sorprende ver que sale con alguien tan atractivo como su chico.

"Seré honesta: me sorprendió. Parte de la inseguridad que tengo con mi cuerpo se debe a estar casada con el mismísimo Sr. Six-Pack. ¿Por qué debería yo, una chica con curvas, estar con alguien así? Me siento indigna y me monto películas en la cabeza que me dicen que no merezco estar con él. Este hombre ha abrazado cada curva, cada hoyuelo y cada kilo durante los últimos diez años y siempre me ha recordado que soy hermosa incluso cuando mi diálogo interior me dice lo contrario", escribe.

Pero quienes se han enfadado con el artículo de 'Forbes' no han leído posiblemente el texto, porque la autora viene a señalar que quienes creen que este tipo de relaciones son poco creíbles, tienen un claro problema de gordofobia.

Si este romance te molesta, dice más sobre cuán profundamente has interiorizado la gordofobia que sobre los cuerpos de los actores que interpretan a Penélope y Colin

"Para algunos, este romance es inquietante porque les obliga a considerar que los humanos no estamos gobernados por reglas ordenadas y predecibles. Si este romance te molesta, dice más sobre cuán profundamente has interiorizado la gordofobia que sobre los cuerpos de los actores que interpretan a Penélope y Colin", escribe.