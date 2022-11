'Miss Panamá' es un documental en torno a la figura de Gloria Karamañites, la primera mujer negra en ser coronada Miss Panamá y que lograr representar a Panamá a nivel internacional. La decimoquinta edición del Festival de Mediometrajes La Cabina de València proyecta este impresionante mediometraje, dirigido por la hija de Karamañites, Lamar Bailey. "Cuando entro al concurso de Miss Panamá me doy cuenta de que se tenía que ver el concurso como un aspecto social y plural. Mi victoria fue importante, porque después de mí se abrieron las puertas para muchas otras chicas negras que quisieron ser reinas de bellezas o actuar en otros ámbitos como la política, la educación…", explicó Gloria en el Centre del Carmen de Valencia, donde también se habló de lo inaudito que resulta el que incluso tras haber ganado el certamen, no se reconociera que fuera una mujer negra la encargada de presentar a un país, pese a que el 60 % de sus habitantes son personas negras. La cinta se adentra en las dimensiones raciales de los concursos de belleza y en cómo los medios continúan blanqueando a las mujeres de color.

"Cuando iba creciendo me preguntaban si iba a ser Miss, pero soy muy pequeña y me fui por otro camino. Al final hemos tomado un camino de lucha por derechos. Cuando hay problemas de inundaciones, mi mamá manda contenedores para ayudar a las personas… su ejemplo me hizo ser quien soy e influyó en seguir este camino del activismo social", explicaba su hija en el acto, en el que se mandó un mensaje a las instituciones, los medios de comunicación y la sociedad civil para situar la lucha antirracista en el centro de sus agendas. "Porque ni el feminismo, ni la lucha contra el cambio climático, ni tampoco la constitución de sociedades más justas pueden avanzar si no luchamos contra el racismo. El antirracismo es uno de los conceptos centrales a la hora de constituir sociedades más justas e igualitarias", dijo la delegada de Movimiento por la Paz-MPDL, Isabelle Mamadou.

Gloria Karamañites y su familia DAVID FELIX SUTCLIFFE

Karamañites asegura que jamás creyó poder ser una reina de la belleza. "Lo vi imposible, porque la estructura social y los conceptos de belleza no me permitieron ver mi posibilidad", explica. "Ser punto de referencia para otras personas es importante para mí. El compromiso que me da verme como figura de ejemplo crea un deseo en mí de ser mejor para servir. Sin embargo, mi triunfo no ha cambiado los parámetros de belleza en Panamá. Lo que sí ha hecho es empoderar a nuestros jóvenes a retar el sistema arcaico en que vivimos los afrodescendientes en Panamá", explica a Mujer.es Gloria Karamañites.

The Fashion Spot elabora informes en los que examina la diversidad de la industria de la moda temporada tras temporada. Aseguró que la del invierno 2022 había sido la más diversa. "Examinamos 4.409 apariciones de modelos a lo largo de las 193 presentaciones más relevantes y descubrimos un ligero incremento de la representación respecto al porcentaje de modelos de color vistas en primavera. Hablamos de un paso del 40 al 48,6%. Es un progreso, pero esperábamos ver un cambio superior", explican.

Lamar Bailey, hija de Gloria Karamañites, y directora del documental 'Miss Panamá' ALFONSO BUSTAMANTE

Las mujeres de color en los desfiles siguen siendo algo escasas... ¿Es la moda racista? "Las mujeres negras escasean en los desfiles precisamente porque los conceptos de belleza generalmente asocia el negro con lo feo y peligroso. La moda de por sí no es racista, pero diría que los que la diseñan no lo hacen pensando en nosotros. La moda como industria es la que crea y comercializa las prendas de vestir. Viendo esto desde otro punto de vista, a los que venden las prendas de vestir, en muchas ocasiones, les molesta que negros entren a sus tiendas y sean tratados como ciudadanos de primera categoría, más no se molestan por su poder adquisitivo, porque son ellos los que se enriquecen. Muchos comerciales de moda muestran una diversidad cultural en sus comerciales, pero esto no necesariamente quiere decir que nos ven iguales", dice Karamañites, que asegura que la diversidad es empleada como "una herramienta de mercadeo".

En los certámenes de belleza cada vez es más habitual que no solo la diversidad, sino el activismo, tengan cabida… En apariencia. Le preguntamos si cree que los concursos de belleza cada vez más se emplean como plataformas de activistas.

"Aprovecho cada oportunidad que se presente para guiar y empoderar a los jóvenes. Hay mucho talento que se pierde por falta de dirección. Los concursos de belleza eran concursos para que un grupo organizado hiciera dinero por medio de la exposición de jovencitas atractivas. Con el tiempo, muchos concursos empezaron a exigir a las concursantes que presentaran un talento. Después, surgió el tema de que las concursantes tendrían que demostrar que su belleza no era lo único que presentaban, sino que también eran jóvenes que daban algo más a sus respectivas comunidades. Como quiera que fuera, sigue siendo un gran negocio. En cuanto al uso de la plataforma del concurso para el activismo, es escaso. Esto es cuánto de lo que se presenta es la verdad o la consecuencia de lo impuesto por los organizadores. Sigo pensando que cada parte en un concurso tiene una intención y actúa en base a su objetivo. Los concursos son un producto más del mercado, una plataforma ficticia. El blanqueamiento continúa y las oportunidades son desiguales para negros, zambos y mulatos. El que tenga el tono de piel más claro es el primero en ser tomado en cuenta”, asegura.