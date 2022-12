Qué hay en las cabezas de Georgina y Cristiano

Confieso que esta pareja me despierta mucha curiosidad y aunque esta suela confundirse con el morbo, no es lo que me inspiran Georgina y Cristiano, sino un impulso por entender qué hay en sus cabezas.

En una investigación publicada en Scientific Reports se explica que la curiosidad es la herramienta que utilizamos para reducir la laguna que existe en nuestro conocimiento, bien cuando nos falta información sobre algo o bien cuando nos enfrentamos a lo incierto, ignorando cómo hacerlo. Mi curiosidad me lleva a preguntarme por qué Georgina luce joyas vestida como si fuese a hacer la compra en Mercadona o por su afición al 'brilli-brilli' y el exceso. También cómo convivir con alguien que se considera el número 1 del fútbol, sin que sus egos entren en colisión. En el estudio se dilucidaba si la curiosidad se vuelve aversiva o apetitiva, es decir, si cuando confortamos lo incierto tenemos ganas de resolverlo o de salir corriendo, y experimentaron con un grupo de participantes que encaraban la incógnita de un sorteo de lotería: si el hecho de no conocer el resultado final provocase un impulso apetitivo, nos haría más felices cuanto más difícil fuese acertar el número. Sin embargo, el resultado fue el contrario: cuanto más difícil era entender algo o predecir el resultado, más infelices nos sentimos.

Aunque Deepak Chopra asegure que "cada día me despierto con la esperanza de que sea más incierto que el anterior", no parece que el resto de los humanos disfrutemos con esa clase de ignorancia y puesto que la pareja es humana, diva pero humana, entiendo que el interrogante de quién ganará el Mundial les habrá resultado aversivo. Poco importa que sea más fácil que anticipar el número de la Lotería de Navidad -hay menos selecciones que cifras en el bombo- y que el azar intervenga solo en parte, porque aquí se suman factores emocionales y de pertenencia a unos colores que disparan las expectativas.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo GEORGINAGIO / INSTAGRAM

El modo en que Georgina ha cuidado de Cristiano, el espíritu maternal con el que arropa al jugador como una madre defendiendo a un hijo, cuyo profesor no ha tomado en consideración, me ha hecho pensar si entre los dos, y más allá de las formas que exhiben en público, no han tejido como nexo común esa especie de arraigo que necesitan quienes han vivido antes la desafección de sentirse no aceptados. El amor requiere altas dosis de curiosidad respecto para mantener el grado de sorpresa, para que la persona amada nos inspire un deseo de descubrimiento y nos siga asombrando, aunque llevemos años de convivencia. "No sabía que supieras hacer esto tan bien", decimos al otro cuando vemos que es capaz de dar unos pasos de baile con destreza y eso que no suele bailar con nosotras porque, a lo mejor, nos aburre soberanamente. "Hay cosas que tú no conoces de mí", nos responde él y entonces morimos de ganas por averiguarlas. Simple, pero eficaz.

Al mismo tiempo el amor necesita encontrar una raíz común desde la que alimentarse, como un cimiento que se hunde en la tierra y que los demás no ven. A veces es un secreto compartido. Otras, un momento difícil del que casi nunca se habla y en cuya superación la otra parte fue crucial. O una promesa de auxilio y protección, pase lo que pase y dure lo que dure. La certeza de que el abrazo del otro será lo más parecido a un hogar que encontraremos nunca. En la pareja que forman Georgina y Cristiano, sobre la que me nacen curiosas preguntas, he atisbado en las últimas horas esa clase de raíz.

