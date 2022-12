Fisioterapeuta, quiropráctico, osteópata... ¿Qué hace cada uno?

¿Alguna vez has tenido una contractura y has dudado sobre a qué profesional acudir? Tranquila, no eres la única, a nosotras también nos ha pasado. Y es que el campo de profesionales que hay es tan amplio que podemos tener serias dudas sobre a quién pedir ayuda. Por eso, hoy vamos a ver qué hace un fisioterapeuta, quiropráctico u osteópata.

El fisioterapeuta es un profesional sanitario

Un fisioterapeuta es un profesional sanitario que ha hecho el Grado de Fisioterapia. A lo que se dedica es a solucionar cualquier tipo de lesión que pueda estar relacionada con una fractura o esguince. También, se ocupa de la rehabilitación y te puede ayudar si sufres molestias debido a la artrosis o hernias. Contribuye, además, a la movilidad en la vejez.

En algunos casos, el fisioterapeuta puede estar especializado en neurología para ayudar a pacientes que han sufrido un ictus, por ejemplo. Lo importante es que este profesional utiliza una serie de herramientas para llevar a cabo su trabajo como "ejercicio terapéutico, calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad", tal y como indican en el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (COFIGA) citando a la OMS.

El quiropráctico utiliza la medicina alternativa

Contrariamente a un fisioterapeuta, un quiropráctico cuenta con formación universitaria, en la mayoría de los casos, con una titulación superior. Se encarga de resolver los dolores de espalda que puedes tener debido a una mala postura o por tener escoliosis. También, puede ayudarte si sufres de migrañas, hernia de disco o ciática.

El quiropráctico puede utilizar algunos aparatos, como el que se conoce como activador, que permiten corregir malas posturas o contracturas. No obstante, se considera a esto un tipo de medicina alternativa y que en ocasiones es una ayuda extra, al igual que puede serlo la acupuntura, por ejemplo. No obstante, los profesionales se encuentran regulados, como informan los profesionales de MedlinePlus.

El osteópata solo emplea la terapia manual

El osteópata no tiene formación universitaria, pero sí debe haber hecho cursos especializados con un mínimo de horas para poder ejercer. Su herramienta principal y única van a ser sus manos con las que aliviará y detectará "anomalías musculosqueléticas y disfunciones neuromusculares" como explica el artículo Osteopatía.

Este profesional lo que busca es recolocar todo lo que no se encuentra en su lugar. Para ello, tendrá una visión integral, pues no solo se enfocará en ese dolor de espalda, por ejemplo, sino que tendrá en cuenta el conjunto para saber si puede que la manera de caminar o la cadera están provocando ese malestar. Para conseguirlo, utilizará sus manos.

¿Qué profesional es mejor?

Si has llegado a este punto, puede que te surjan las dudas, y es que ¿qué profesional te conviene en cada caso. Pues bien, esto dependerá un poco de tus necesidades. Si lo que tienes es un dolor de espalda menor, puedes acudir a un osteópata, pero si este dolor se debe a una hernia, quizás el quiropráctico sea mejor. Pero, recuerda que en este tipo de situaciones lo que te ocurre no debe de ser grave. En este caso, mejor ir al fisioterapeuta.

El fisioterapeuta es un profesional al que puedes acudir siempre y, en el caso de que tengas dudas, puedes recurrir a él. Tanto por una contractura como por una lesión derivada de un accidente, el material que el fisioterapeuta tiene puede ayudarte mejor. No obstante, la elección es tuya y cualquier opción de las indicadas puede ser beneficiosa para ti.

