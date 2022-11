Estas son las tres mujeres del Emir de Qatar, ¿podrán celebrar las victorias de su equipo en el Mundial 2022 en un bar?

Poco se sabe acerca de las tres esposas del jeque Tamim bin Hamad Al Thani, que según la ley islámica, todavía podría tener una más. Descubre quiénes son las tres mujeres del Emir.

El jeque Tamim bin Hamad Al Thani, Emir de Qatar, ha encontrado en el deporte una pasión en la que volcarse para lograr así incrementar el perfil internacional de Qatar. Siguiendo la ley islámica, que le permite tener hasta cuatro mujeres, el jeque tiene en la actualidad tres esposas, siendo sin duda la más mediática, y la que a efectos políticos ejerce de primera dama, su prima segunda, Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani. Este vínculo familiar responde a las tradiciones, que sentencian que la primera mujer con la que contrae matrimonio ha de tener algún lazo familiar. Lo habitual es que sea la madre quien la elige.

Se casaron en 2005 y tienen cuatro hijos. Comparte con su primo segundo su devoción por el deporte, motivo por el cual brinda siempre que puede su apoyo a diversos deportes femeninos y por el que creó en 2010 un torneo de fútbol femenino que lleva su nombre. Graduada en Administración de Empresas, la prensa internacional ha alabado su estilo en más de una ocasión, siendo el viaje internacional más alabado en cuestiones de estilo el que realizó con motivo de su visita el pasado año a España, cuando sorprendió al lucir en la recepción un impecable abrigo blanco de Chanel accesorizado con llamativas joyas y con un bolso mini de Hermès. Fue entonces cuando descubrimos que comparte con el Emir una fórmula con la que mostrar una imagen occidentalizada en sus viajes profesionales, pues le hemos visto llevar traje y corbata en sus viajes al extranjero. Para la ocasión, Jawaher no se cubrió la cabeza, y su elegancia fue comparada con la de Moza bint Nasser al-Missned, madre de Tamim. Doctora honoris causa por cinco universidades, es también considerada una de las mujeres más elegantes del mundo y preside la Fashion Trust Arabia.

La reina Letizia conversa con la esposa del emir de Catar, Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al Thani, durante la recepción con honores en el Palacio Real de Madrid. Chema Moya / EFE

En realidad, es poco habitual que la jequesa Jawaher se deje ver en actos en Qatar, pues está eclipsada por su mediática suegra, pero es sin duda la más conocida de las tres esposas del emir al ser la responsable de ejercer de primera dama en el exterior. La otra mujer que le roba protagonismo a la primera esposa del Emir es la hermana del mismo, Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, conocida por una inmensa pasión por el arte (hasta alrededor de mil millones de euros anualmente en comprar obras artísticas) que ha hecho que ArtReview la nombrara como la persona con más poder del mundo artístico. Presidenta de Qatar Museums, es sin duda la segunda más conocida del entorno del Emir, tras su propia madre.

Su segunda mujer, Al-Anoud bint Mana Al Hajri, es hija del que fuera embajador de Qatar en Jordania. El Emir de Qatar contrajo matrimonio con ella en 2009 y tienen cinco hijos juntos. Mientras que como hemos comentado, es costumbre que los emires elijan a sus primeras esposas entre las damas de la Familia Real, en teoría su segunda esposa ha sido escogida por el Emir sin presiones familiares de por medio. A las tres se les trata con el título de Panguian.

Al-Anoud bint Mana Al Hajri, segunda esposa del emir de Qatar Qatar Financial Center

Su tercera esposa es Noora bint Hathal Al Dosari, que contrajo matrimonio con Tamim cuando ya era Emir y con la que tiene cuatro hijos. Al igual que ha ocurrido con la segunda mujer, poco se sabe de ella y de su vida conyugal. A las tres se les trata con el título de Panguian y es habitual que acompañen a su marido durante las vacaciones, aunque como hemos señalado, en las visitas oficiales es Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani siempre la responsable de ejercer de primera dama.

Como vemos, el emir tiene en la actualidad 13 hijos, siete de los cuales son varones y seis, niñas. Será el propio jeque quien designe a uno de ellos como su sucesor, aunque como ninguno ha cumplido aún la mayoría de edad, esto no ha ocurrido todavía.

