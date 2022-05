Entrevista | Paula Badosa: "Me he tenido que borrar todas las redes sociales"

Paula Badosa es la nueva realidad del tenis español. Con solo 24 años, la catalana cuenta en su palmarés con tres títulos WTA, el último en Sídney en 2022. Es la primera española en conquistar Indian Wells, y ahora se prepara para afrontar el torneo de Roland Garros.

Es considerada una de las mujeres más influyentes del deporte español, según el 'ranking' Top Women in Sports. Pero también es una mujer que derrocha fuerza y energía y que cuenta con un recorrido impresionante que no deja indiferente a nadie y del que Arkopharma ha querido formar parte, nombrándola como la nueva embajadora de su línea Forcapil y su campaña 'Tu cabello, tan fuerte como tú', en la que lanza una nueva fórmula en su producto anticaída. Hablamos con Paula Badosa horas antes de coger su vuelo a Roland Garros.

Paula, con solo 17 años te proclamaste campeona de Roland Garros en la categoría individual junior y lograste tu primera Grand Slam de tu carrera juvenil. Desde entonces no has parado. Cuéntame, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo del deporte? Pues fue un poco casualidad, porque toda mi familia se dedicaba al mundo de la moda, y yo soy el bicho raro porque soy la única deportista. Yo me crie en Estados Unidos y cuando llegué a España un verano me apuntaron a un campus en el que había muchos deportes, y el primero que empecé a las 9:00 de la mañana fue tenis y desde ahí no fui ni a los siguientes... Conecté muy bien con el entrenador que tenía en ese momento, que era como mi segundo padre, y con el deporte. Creo, además, que también mi personalidad conectaba mucho con el tenis, ya que es un deporte individual y a mí siempre me ha gustado hacer las cosas de manera individual, soy un poco individualista, muy autónoma, muy independiente. Y, sí, es como que encajaba muy bien conmigo.

¿Ha cambiado mucho la Paula de entonces a la de ahora? No. Yo creo que dentro de mí soy la misma, lo que pasa es que sí que ha cambiado el entorno. Mi alrededor ahora es muy diferente. He pasado de ser una niña que jugaba un deporte a hacer lo mismo pero con muchas más cosas detrás... Ahora también es mi trabajo, que eso también cambia.

A lo largo de tu carrera te has enfrentado a duras competiciones y retos. ¿Cuál dirías que ha sido el más complicado? Para mí el más complicado2, con diferencia, es la salud mental. En su momento yo pasé una depresión, tuve ansiedad... Y para mí eso ha sido el reto más complicado que he superado en mi vida. Es algo que quizá no lo hemos normalizado. Creemos que el deportista es como un robot y que tiene que estar siempre preparado y perfecto para competir, y eso no es así... Somos humanos. A veces pasas momentos peores y mejores, y eso es algo con lo que tienes que aprender a convivir. Y aunque lo pasé en su momento, es algo que siempre está ahí, porque al final compito diariamente. Yo compito todas las semanas, en cualquier parte del mundo, hay mucha exigencia, estás solo en la pista y obviamente no está siempre en depresión, porque estás siempre con esa exigencia, con esa presión...

¿Hay que estar muy preparada mentalmente para esto? Yo creo que nunca estás preparado para gestionar eso. Lo que sí que tengo es experiencia, al final lo he pasado. Entonces, cuando tengo alguna sensación similar, pienso qué hice en su momento para estar mejor, pero nunca estás preparado para gestionarlo porque en mi caso siempre hay cosas cosas nuevas. Ahora es la primera vez que yo he llegado a estar la dos del mundo. Yo no vengo enseñada, entonces esto te lo encuentras en el momento y lo aprendes en ese momento y a base de experiencia. Lo que sí que te puedo decir es que se sufre, pero la presión mediática es lo que más sufro, sinceramente. Me cuesta por que lo hago lo mejor que puedo y trabajo diariamente para ser la mejor del mundo. Soy la primera que no quiero perder y a veces me cuesta recibir críticas. Pero, por suerte, tengo un equipo muy bueno, de buenas personas, y que me ayudan mucho en esos momentos y, por tanto, aprendo a gestionarlos mejor.

Pusiste fin a tu andadura en el torneo de Roma la semana pasada. Sin olvidar todo el mérito, ¿cómo te tomaste esta derrota? Sinceramente mal, muy mal. Llevo un par de semanas en las que lo estoy pasando muy mal. En Madrid creo que tuve mucha presión mediática y encima vengo compitiendo en muchísimo y, por tanto, quizá la cabeza está en un punto también de saturación. Pero, aparte de eso, creo que la presión mediática no me favoreció para nada y creo que ahí yo cambiaría muchas cosas porque no se hace bien en ese aspecto. Al final, es lo que digo, yo intento hacerlo lo mejor que puedo y hay días que me sale bien, y días que me sale mal, como cualquier persona en el trabajo. Y si tengo que contar un pequeño secreto, me he tenido que borrar todas las redes sociales y solo estar centrada en con mi gente cercana. No quiero saber mucha información de fuera porque es algo que me afecta a mí y a mi rendimiento.

Paula Badosa, en Roma. EFE

Del 22 de mayo al 5 de junio tiene lugar el Roland Garros 2022, al que asistirás. ¿Cómo te sientes? Estoy con ganas, es un torneo para mí muy especial. He pasado momentos muy especiales en Roland Garros, quizás es en el Grand Slam que más más cosas buenas me han pasado y me siento siempre muy bien jugando ahí. Me gusta el torneo. Fui por primera vez en mi vida con 9 años, así que tengo un recuerdo especial, gané el Junior también ahí... Es un torneo que siempre me hace revivir cosas buenas, y me gusta siempre volver.

En una entrevista en la COPE escuché que sueñas cada día con ganar un Grand Slam, concretamente mencionabas el Roland Garros. ¿Siempre fue tu sueño? Para mí, si te soy sincera, nunca ha sido un sueño de ser dos del mundo, estar en el ‘top 5’ o ser número 1. Desde pequeña me ha dado igual ranking, yo siempre he querido ganar un Grand Slam. Lo tengo muy claro, quizá me retiré y nunca lo gane, pero sí que quiero despertarme cada día con esa ilusión.

¿Cómo te estás preparando? Estoy trabajando muy duro, lo llevo haciendo desde hace mucho tiempo. No sé cuándo voy a recoger los frutos de ese esfuerzo y si algún día ganaré un Grand Slam, pero sí que el trabajo está hecho y sigo trabajando diariamente. Me quedan unos días para debutar ahí y estoy entrenando muy duro, físicamente y mentalmente.

Formas parte de las 100 mujeres más influyentes del deporte español, de Top Women in Sports ¿Cómo de necesarias ves estas iniciativas para visibilizar el papel de la mujer en el deporte? Es algo muy importante. La mujer está yendo cada vez más para arriba y, por eso, un listado así es algo muy bueno. Siempre lo he dicho y lo volveré a decir: no hay nada más fuerte que una mujer poderosa.

Paula Badosa, durante la presentación de la nueva campaña de Forcapil en Madrid GTRES

¿Has sentido algún tipo de discriminación o diferencia a lo largo de tu carrera por ser mujer? Siempre va a haber mucha diferencia entre el deportista masculino y femenino, por desgracia, pero también hay que ver lo que hemos crecido y ver más la parte de lo que estamos haciendo y no lo que queda por hacer, porque si no vamos a estar frustradas mucho tiempo.

¿Quiénes eran tus referentes? Yo de pequeña tenía referente masculino, que era Rafa Nadal. ¡Es un tópico! ¿Quién no tiene un referente como Rafa Nadal? Yo tenía un referente masculino, porque también es lo que te enseñan y lo que ves de desde joven. Por suerte, luego también tuve muy pronto un referente femenino, que es una mujer muy fuerte y poderosa, María Sharápova, y ahora sigue siendo ella.

Además del deporte, el mundo de la belleza, cuidado y bienestar también van de la mano contigo. Ahora eres embajadora de Forcapil. ¿Qué supone para ti esta colaboración? Para mí es muy especial y porque creo que transmitimos valores muy parecidos. Ellos transmiten el mensaje de una mujer fuerte, y al final es lo que intento transmitir. También conecto con producto que tienen, que es todo muy natural y yo soy una persona que me cuido muchísimo. Me siento identificada con ellos.

Forcapil Anticaída Arkopharma Arkopharma

¿Cuál es tu secreto para cuidar de tu cabello? Los productos de Forcapil me ayudan mucho porque al final mi pelo sufre mucho desgaste, lo daño muchísimo. Estoy al sol, sudo, me lo lavo todos los días... Entonces hago todo lo contrario a lo que hay que hacer para tener un buen pelo, pero, por suerte, tengo estos productos que me ayudan a tenerlo lo mejor posible.

Con la industria de la moda también te has familiarizado desde pequeña, porque lo tenías en casa. ¿Te lo planteas como una profesión futura? De pequeña lo tenía súper descartado. Y ahora, con el tiempo no lo sé. Yo siempre he dicho que cuando acabe mi carrera voy a estar vinculada al tenis y al deporte, porque es mi vida y es lo que me gusta, pero también dejo una puerta abierta en la moda porque que es un mundo totalmente distinto, que yo no he hecho nunca y me encantaría hacer cosas diferentes y aprender.