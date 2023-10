Irene Arcos: "Hay que dejar de juzgar a las mujeres por lo que quieran ser"

Irene Arcos es de esas personas que se tira a la piscina. A la hora de tomar decisiones es de las que se deja llevar por esa "parte inconsciente" y le funciona bien, y es que a veces hay que jugársela... ¿o no? Es por ello que a los 26 años, y pese a tener un trabajo estable en el mundo de la comunicación audiovisual, quiso apostar por su felicidad y empezó a hacer lo que ahora más le gusta del mundo: ser actriz. Sus comienzos fueron poco a poco hasta que, en 2019, pudimos descubrir a fondo todo el talento que derrocha gracias a su papel en El embarcadero.

Después nos acompañó en Élite, ahora regresa con la segunda temporada de Todos mienten, y también estrena la obra de teatro Tan solo el fin del mundo. Irene tiene mucho que contar

Has interpretado distintos papeles, tanto en televisión como en teatro. ¿Cuál te ha resultado más difícil?No me puedo quedar con uno solo de todos los que he interpretado. Todos han tenido sus dificultades, sus recovecos y no puedo decir cuál es el más difícil. Quizá no tiene tanto que ver con el personaje sino con mi momento vital porque muchas veces también va ligado. Por ejemplo, cuando rodé El embarcadero, que fue mi primer protagonista, no es que fuese ni más difícil ni más fácil que otros personajes, pero sí que yo llevaba más carga. A lo mejor, el enfrentarme a ese primer protagonista hizo que fuese un personaje muy a tener en cuenta y que siempre nombraré. Para mí supuso un reto, aunque en teatro sí que había hecho personajes con mayor recorrido, en el mundo audiovisual todavía no.



Simplemente el hecho de verte con la presión de rodar todos los días y de

tener a tu cargo un protagonista que era tan motor de la serie sí que hizo que tuviera un momento inicial de susto. No hay nada más peligroso que querer hacer algo bien, especialmente para una misma. Todos queremos hacer un buen trabajo, cada uno en su sector, pero esas ganas añadidas hacen que a veces nos pongamos mucha presión y que nos exijamos mucho. Hay que encontrar un lugar para para poder hacer tu trabajo y relacionarte de manera sana contigo misma, no exigiéndote. Entonces este papel para mí fue un gran aprendizaje de cómo tomarme las cosas.



No hay nada más peligroso que querer hacer algo bien

¿Qué rol tiene, en este sentido, la salud mental?Creo que la vida va de encontrar salud mental y paz, y es ver dad que, en algunas profesiones, y concretamente a la que yo me dedico, tienes que estar muy expuesto. Las actrices y los actores nos enfrentamos a que nos digan ‘no’ en un casting la gran mayoría de veces, y es complicado. Por ello, hay que tener cuidado tu terreno mental, la autoestima, el cómo ubicar los noes y las cosas que no salen, o incluso las que sí salen con

sus respectivas críticas abiertas, porque todo el mundo puede opinar y decir cosas sobre ti. La salud mental es el gran tema, pero aparte, hoy en día con las redes sociales y los avances tecnológicos, estamos más expuestos y se puede distorsionar tu imagen. Esta nueva realidad es tan instantánea que a veces da como miedo, como vértigo... Es todo muy rápido, los juicios de valor se hacen a toda velocidad.

¿Hay algún papel del que te haya costado desconectar o que te hayas llevado demasiado a tu vida real?Cuando son rodajes muy intensos o cuando estás trabajando mucho es verdad que es muy difícil a veces desconectar. Yo tiendo a diferenciar que lo que pasa en el 'set' se queda en el 'set' y a desconectar, pero es verdad que a veces cuesta y llegas a casa y tienes unas horas para dormir porque al día siguiente te tienes que levantar pronto y seguir rodando. Y yo muchas veces llego a casa y sigo pensando en lo que he rodado ese día. Hay que hacer el esfuerzo de lo que pase en el 'set', que quede en el 'set', sí, porque si no te afecta a tu salud mental y a tus horas de descanso. Y también me ha pasado que he tenido personajes que me han gustado porque, de repente, estás interpretando un personaje con mucho 'power', muy fuerte o con mucha energía, y a veces piensas "ojalá me lleve esta parte tan bonita del personaje que estoy haciendo".

Irene Arcos. Jersey: Culto. Pantalón Antik Batik. Zuecos: Macarena Fotografía: Juajo Molina | Estilismo: Ana Capel | Maquillaje y peluquería: Noemí Nohales

Estudiaste Comunicación Audiovisual. ¿En qué momento decidiste apostar por la interpretación y dejar como 'plan B' esa otra vocación?Cuando tenía 18 años no sabía si estudiar arte dramático, porque me gustaba mucho interpretar, pero también me gustaba el tema de dirigir y la idea de comunicación audiovisual rondaba mi cabeza. Mis padres me dijeron: "Bueno, métete a la carrera, que para ser luego actriz siempre hay tiempo y seguro que también es una formación interesante", y la verdad

que lo vi con sentido porque luego toda la parte que pudiera coger técnica a lo mejor luego también me servía para ser actriz. Estudié la carrera, ejercí, estuve unos años trabajando de técnico. Y al final, más mayor, cuando tenía 26 años, recuerdo que un día llegué a casa y pensé que no era feliz y decidí probar suerte como actriz. Aún me consideraba joven como para quedarme con algo que no me estaba haciendo feliz, entonces dejé el trabajo y me puse a estudiar arte dramático.

Es muy valiente que salieras de esa zona de confort...Es muy valiente que salieras de esa zona de confort... Sí. Hay un punto en mí que, a veces, tomo decisiones tan drásticas que, si las pienso, no las hago, pero hay una parte inconsciente en mí que funciona bastante bien en situaciones límite. Tengo un instinto que me ha salvado muchas ocasiones. Si me paro a pensar muchas cosas no las hago porque las

veo como locuras, pero es mejor lanzarse a la piscina...

En diciembre llega la segunda temporada de 'Todos mienten', a Movistar+, donde interpretas a Macarena. ¿Cómo esperas que sea acogida?La verdad es que tenemos muchas ganas. Ha pasado bastante tiempo desde que grabamos la primera temporada, pero la continuidad de la serie es directa. Tal y como termina la primera, empieza la segunda y son seis capítulos. Si ya en la primera los acontecimientos iban superando un poco a todos los personajes, particularmente a Macarena, en esta segunda no hay escapatoria. Y en general todos los personajes van a estar reaccionando a situaciones muy límite. Se dispara mucho más el humor negro, que ya atisbábamos un poco en la primera, y se potencia todavía más. A Pau Freixas le gusta mu cho este juego de géneros de thriller, comedia, drama... Y los subraya más.



De Pau Freixas has dicho que "saca sobre ti cosas que nunca habías sacado". ¿A cuáles te refieres?Me refiero a la manera que tiene Pau Freixas de trabajar en esta serie, que obviamente es el trabajo que yo he hecho con él; pero en general me da la sensación de que en cualquier proyecto él saca de ti cosas que a lo mejor ni siquiera sabes, y que te va guiando con mucha libertad, con mucha escucha. A Pau le gustan mucho los actores y las actrices en el sentido de que los cuida y los entiende.

La nueva temporada recibe el nombre 'De enredo'. ¿El título nos da una pista de lo que nos vamos a encontrar los espectadores?Nos da un poco pista el título de lo que nos vamos a encontrar. Los hilos se han mezclado de tal manera que es un enredo.

Vestido: Forte Forte. Cárdigan: Sandro Fotografía: Juajo Molina | Estilismo: Ana Capel | Maquillaje y peluquería: Noemí Nohales

¿Cómo evoluciona el personaje de Macarena?

Macarena en esta segunda temporada tiene un motor muy vital para estar haciendo lo que está haciendo y cada vez lo va enredando más. O sea, no solamente no soluciona una situación, sino que la va empeorando.

El personaje de Macarena tiene muchísimo peso en la serie. Todo lo que sucede surge en torno a "un error" que ella comete. ¿Esto ha hecho que tengas más presión a la hora de prepararte el papel, como hablábamos antes?Sí, ella es la que destapa todo. Es verdad que de primeras me impuso, pero lo he disfrutado mucho. Es verdad que tiene un peso importante, pero no lo he sentido como como una presión añadida, sino que me ha permitido disfrutar más porque tenía mucho más recorrido y más zonas que poder explorar como actriz. Me he sentido muy afortunada de poder habitar a Macarena.

¿Os dan el guion completo o vais rodando sin saber muy bien hacia dónde va la historia?Yo en Todos mienten tenía el guion y sabía todo lo que iba a pasar antes de rodar. Sin embargo, en El embarcadero, los guiones iban saliendo según yo empecé a rodar.

Maca habla de lo aburrida que es su vida o cómo la monotonía le ha llevado a cometer ciertas 'locuras' como las que vemos en la serie. ¿Qué hace Irene en su vida real para evitar esa monotonía?Pues ser actriz. Ser actriz es de todo menos monótono porque te permite ir descubriéndote cada día. Esta profesión tiene cosas muy complicadas de asimilar, porque no hay una rutina, no hay una estabilidad económica ni sabes lo que va a pasar en tu vida... La parte que tiene buena, si lo sabes ubicar en tu cabeza, es que ofrece cosas muy motivadoras.

¿Qué tienen en común Irene y Macarena?Macarena es muy kamikaze. Macarena es un personaje muy distinto a mí, en muchas cosas, pero a lo mejor nos parecemos en lo impulsivas que podemos llegar a ser. Yo también puedo tener un punto muy impulsivo. Lo que te decía antes, hay cosas que si las pienso no las hago, y eso es lo que hace Macarena. No puedo justificar de ninguna de las maneras lo que hace, pero sí está en un lugar de ser impulsiva, y también nos podemos parecer en a veces intentar arreglar algo y a lo mejor hacerlo de una manera un poco patosa. Y también en el sentido del humor.

Rebeca: IKKS. Calcetín: Calzedonia Fotografía: Juajo Molina | Estilismo: Ana Capel | Maquillaje y peluquería: Noemí Nohales

En un thriller todavía extraña cómo el personaje protagonista femenino tiene tanto peso. Y lo mismo ocurre con la comedia. ¿Empieza a haber más huecos para las mujeres en estos géneros?Sí, creo que hay una tendencia hacia eso, pero también es una tendencia muy inferior todavía a lo que debería ser. En España vamos recogiendo lo que fuera se siembra y el ver que, de repente, a nivel internacional hay mujeres que no solo son actrices sino que además están llegando a posiciones de poder es genial. Ahora hay mujeres que dicen "voy a ser yo guionista, voy a ser productora o no me voy a situar en el lugar de ser

actriz y hacer lo que se ha hecho toda la vida: ser 'la novia de', 'la guapa', 'la amiga guapa'. Antes no había más papeles para mujeres, pero es muy

esperanzador ver cómo se va aumentando la presencia de papeles que nos permita ser imperfectas, cosa que antes estaba absolutamente relegado a la figura de los hombres. Ahora no, ahora podemos ser contradictorias, podemos meter la pata como lo hacían ellos, podemos hacerlo mal, no tenemos por qué caer bien. Por fin se nos está dando

ese permiso y ojalá esta tendencia vaya a más.

Aumenta la presencia de papeles que nos permiten ser imperfectas

En 'El embarcadero' das vida a Verónica y es una mujer desinhibida, libre, a la que le dan igual los estereotipos... Y, Macarena en 'Todos mienten', también es un personaje bastante cañero. ¿Crees que serían juzgadas en la vida real?Probablemente se juzgarían este tipo de conductas, porque no se mide con la misma vara las actitudes que pueda tener un hombre que las que pueda tener una mujer. Quiero pensar que estamos entrando en una etapa con cada vez más libertad, con más libertad sexual, con más respeto a la elección que cada una quiera tener en su vida y quiero pensar que las nuevas generaciones también lo verán así, porque hay una apertura que hace unos años no existía. Hay que dejar de de juzgar a las

mujeres por su aspecto físico, por con quién se acuesta o con quién se levanta, o por lo que quieran ser.

Hay una escena que llama la atención que es cuando Irene va a visitar a su marido, Néstor, a su gabinete de psicología después de que él ya se enterase de lo que había pasado. Y Macarena le plantea entrar como una paciente más. Es una toma única en la que se puede ver una evolución emocional del personaje. ¿Cuánto tiempo tardaste en grabarla?Fíjate, me has dicho una escena que es de mis favoritas. Creo que, si tuviera que rescatar una escena de la primera temporada, sería esa con Leonardo Sbaraglia. Es verdad que se nos dio mucha libertad y está rodada del tirón. Lo rodamos en un plano abierto y luego hicimos otra toma con un plano un poquito más cerrado. Esa escena la habíamos ensayado mucho Leo y yo. Era plena pandemia y estábamos encerrados en Barcelona, no podíamos hacer nada porque estaba todo cerrado y entonces, cuando viajamos para rodar, yo no podía moverme de Barcelona, o sea, apenas pude venir a Madrid. Estábamos casi casi todo el tiempo juntos. A mí me parecía una escena muy importante de los dos y no recuerdo exactamente el tiempo que se empleó, pero fue algo relativamente sencillo porque ya lo teníamos como muy interiorizado y es verdad que se grabó en plano secuencia. Salió de una manera muy orgánica y fue muy guay. Sí, sí.

¿Hay alguna anécdota divertida del rodaje que recuerdes?Bueno de la primera temporada, recuerdo sobre todo el rodaje en el barco que fue el infierno. O sea, el barco de apoyo que era donde estaba todo el equipo de maquillaje y de vestuario, lo estaba pasando fatal porque todo el mundo estaba vomitando. Yo estuve vomitando, me tomé la pastilla para no marearme, pero no pude comer en todo el día.

Cartel oficial de 'Todos mienten' de Movistar+ Movistar+

El reparto femenino también tiene mucho peso en ‘Todos mienten’. Has trabajado con muchas actrices como Natalia Verbeke, Amaia Salamanca, Eva Santolaria… ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar todas juntas?Jo, es que la verdad que con este elenco se disfruta. Yo ni en mis mejores sueños me habría imaginado trabajando a la vez con todas estas grandes actrices y compañeras. Es muy difícil decirte una, porque es verdad que con todas las que he compartido secuencia ha sido muy guay. Con Miren Ibarguren, por ejemplo, me he reído y es una compañera excepcional. Con Eva Santolaria fue un gran sueño. Pero también Amaya, Natalia Verbeke. Buah, es que la verdad es que he tenido mucha suerte...

Te hemos visto en 'Élite', donde has trabajado con actores y actrices muy jóvenes; y en 'Todos mienten' también hay un reparto potente de nuevas generaciones como Berta Castañé, Carmen Arrufat, Lu Colomina… ¿Cómo es trabajar con estos nuevos talentos?Es una gozada. Por ejemplo, con Carmen Arrufat, que hace de hija de Macarena en ‘Todos mienten’, tengo una relación superbonita con ella, porque es un diez de niña en todos los sentidos y tiene un talentazo impresionante. Entonces es muy fácil trabajar con estas nuevas generaciones. Te sitúan en un lugar muy guay a la hora de compartir aprendizajes y además llegan con ganas de darlo todo.

Otro de los proyectos que tienes entre manos es la obra de teatro 'Tan solo el fin del mundo', de Israel Elejalde, que se estrena el próximo 29 de noviembre en las Naves del Español de Matadero. ¿Cómo se plantean los ensayos?Es otro 'elencazo' y más trabajando con Israel Elejalde, que repito con él. Yo había hecho ‘Traición’ también en la pandemia, con Raúl Arévalo y con Miki Esparbé, dirigida por Isra. La hicimos allí en el Teatro Pavón Kamikaze y fue una obra que también fue movidita porque justo el día del estreno apareció la pandemia y tuvimos que cancelar el mismo día del estreno porque habían decretado el estado de alarma. Fue como una sensación de haber preparado algo que no íbamos a poder mostrar, aunque al final la estrenamos cuando abrieron de nuevo los teatros. Y, mira, tres años después vuelvo a trabajar con él y además con María Pujalte, con Eneko Sagardoy, con Raúl Prieto, con Yune Nogueira

¿Qué se va a encontrar el espectador?Creo que va a haber algo que va a tocar al espectador. Es una función que me conmueve profundamente. Me derrota, me emociona y ojalá se transmita. La obra habla de la familia y esto llega porque es algo que todos tuvimos, tenemos o tendremos, y a todo el mundo le toca...

También el poder ver a alguien interpretando en directo emociona mucho...Para mí el teatro es algo vital, es algo necesario cada cierto tiempo y que tengo que hacer porque me sana mucho la cabeza. Para mí es terapéutico y me perite volver al origen de por qué soy actriz.

¿Sabrías elegir entre teatro o televisión?No sé elegir para nada, porque las dos cosas son muy chulas. Lo que sí que es verdad que para mí el teatro tiene un punto sanador y terapéutico que me viene muy bien y me equilibra mucho. Pero no quiero elegir. Me encantan ambos.

Top: Victoria Cimadevilla. Anillos: Aristocrazy Fotografía: Juajo Molina | Estilismo: Ana Capel | Maquillaje y peluquería: Noemí Nohales

Tienes en casa premios como el de 'Actriz revelación de la Unión de actores 2019' por 'El Embarcadero' o más reciente el de 'Mejor interpretación femenina 2022 de Premios Alcazaba' por 'Todos mienten', entre otros. ¿Qué metas tienes como actriz?La mayor meta que puede tener una actriz y un actor es seguir trabajando, seguir encontrando personajes interesantes y seguir dando con proyectos que le apetezcan. Me gustaría seguir encarnando mujeres en proyectos que me motiven, que me hagan crecer y que me llegue a explorar nuevas zonas.

¿Qué mujeres intérpretes te inspiran?Muchísimas. Ahora mismo, como estoy con la obra de teatro francesa, estoy revisando trabajos de de Marion Cotillard, que es una mujer que me inspira muchísimo. Me encanta también Kate Winslet, es fantástica.

Me gustaría seguir encarnando mujeres en proyectos que me motiven

Las actrices estáis en constante punto de mira. ¿Hay mucha presión por aparentar "perfección" constante?Estás hablando con alguien en el Festival de Vitoria se sentó en una caja y se revolcó por el suelo (risas). Sí que es cierto que existe esa presión, pero sí es verdad que como yo empecé en esto más tarde estoy más relajada. Intento estar tranquila y reconocerme, aunque he vivido situaciones que me ponían muy nerviosa, como las entrevistas al principio, pero al final vas ganando confianza. Es verdad que las primeras veces estaba más atacada pero ahora lo que se nota es el desgaste energético que supone estar de cara a la galería.

