Ginebras: "Confiamos en que haya más mujeres que se animen a hacer su sueño realidad, sin censuras ni sexismos"

"Cuatro chicas con ganas de comerse el mundo", así es como se definen Ginebras, y vaya que si se lo están comiendo... ¡No están dejando ni las migas! Magüi, es quien está a la guitarra rítmica y voz principal, Raquel, al bajo, Sandra, guitarra solista y segundas voces, y Juls, a la batería. Ellas son las cuatro integrantes de la banda -íntegramente femenina- que ha conseguido crear un universo pop propio (con tintes de 'indie') gracias a letras con las que todas nos sentimos identificadas.

Comenzaron en 2019 y, desde entonces, no han dejado de trabajar. Ahora, cinco años después de su primer EP, Dame 10:36 min, Ginebras encabeza los carteles de los festivales y salas de música que más triunfan en el país con su LP más reciente, ¿Quién es Billie Max?, que llegó a nuestros oídos el pasado 2023. Pero, más allá de la gira, este 2024 han llevado su música a la gran pantalla y han protagonizado una de las campañas más 'castizas' de la temporada para celebrar San Isidro, versionando el clásico chotis Madrid de Agustín Lara, de la mano de Mahou.

El feminismo, la libertad sexual y la reivindicación son algunos de sus valores principales, que también pueden palparse en sus coloridas letras y sus divertidos conciertos. Su trabajo es clave dentro del papel de la mujer en el mundo de la música actual, aunque no siempre les parece bien que se pregunte sobre ello. Hablamos con ellas este y muchos otros temas, ¡y que vivan las 'girl bands'!

Magüi, Raquel, Sandra y Juls. Sois cuatro chicas que hacen música muy divertida. ¿Cómo surge el grupo?Sandra y Magüi nos conocimos en la universidad. Vimos que las dos tocábamos la guitarra y empezamos a juntarnos. De una forma supernatural empezamos a hacer canciones hasta que una amiga nos dijo que teníamos que sacarlas. Ahí fue cuando decidimos hacer un grupo y entonces llegaron Raquel y Juls. Nos juntamos para formar el grupo, pero a día de hoy somos como una familia.

Lo de que seáis una banda de mujeres, ¿fue intencionado?

Sí, por sentir que no teníamos referentes suficientes, así que motivadas por las pocas mujeres que había en ese momento, decidimos convertirnos nosotras en referente para otras chicas. Costó un poco, pero menos mal que nos empeñamos en ello, porque hemos inspirado a muchísimas mujeres.



Vuestro primer EP fue en 2019 con 'Dame 10:36 minutos'. Después en 2020 llegaría vuestro álbum de estudio 'Ya dormiré cuando me muera' y en 2023, el más reciente, '¿Quién es Billie Max?'. ¿Cómo habéis evolucionado en estos años?

Lo principal es que hemos evolucionado mucho como personas y eso se ha visto reflejado en nuestra música. En el EP y el primer disco todavía no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo. Tampoco es que sintamos que en este segundo disco lo sepamos del todo, pero desde luego estamos mucho más cerca. Hemos madurado y vivido muchas cosas, sobre todo juntas. También tenemos inquietud por el sonido, nos implicamos más, controlamos más, y eso se nota mucho.



Ginebras Cortesía de Ginebras

Como dice vuestro propio tema 'Alex Turner', ¿seguís siendo las mismas?

En absoluto. Y lo hablamos un montón. Nos fascina autoanalizarnos y ver cómo nos ha cambiado esta vida, porque nos ha venido todo un poco de golpe. No nos ha quedado otra que hacernos más fuertes ante ciertas cosas, y estamos muy orgullosas de las mujeres en las que nos estamos convirtiendo.



Os encontráis girando con '¿Quién es Billie Max?', que habéis llevado hasta Colombia o Malí, y ahora la seguís por España. ¿Qué esperáis de esta gira?

Esperamos sobre todo hacer feliz a la gente con nuestro show, divertirnos mucho e inspirarnos para el futuro. Nos gusta escribir sobre lo que nos pasa, y estamos girando el trabajo que hicimos hace tres años mientras creamos lo que será lo próximo. La verdad es que no hay tiempo para aburrirse, estamos muy agradecidas.



Acaba de ser San Isidro y, por la ocasión, habéis reversionado el icónico chotis 'Madrid' de Agustín Lara y de la mano de Mahou, creando una versión basada en lo que significa la ciudad para vosotras. ¿Qué significa esto para vosotras? ¿Cómo nos podéis resumir vuestro propio tema?

Aquí en Madrid es donde se ha fraguado todo. Somos cada una de una parte, pero ya nos sentimos madrileñas. Es una ciudad que acoge y donde siempre hay planes nuevos que hacer y si no, una terraza con amigas siempre está disponible. Hay muchos conciertos y siempre nos encontramos con gente que conocemos por ahí. Nosotras somos muy sociales y esta es la ciudad perfecta para ello. La letra que le pusimos al tema para la campaña con Mahou va un poco en esa línea de ser nueva en la ciudad y darte cuenta de que todo lo que quieres y necesitas, lo tienes aquí. Nuestra guía turística particular.



'Frame' del videoclip del chotis 'Madrid' versionado por Ginebras Cortesía de Mahou

Otro de vuestros proyectos recientes es la canción de la película de 'Menudas Piezas', que se estrenó el pasado mes de abril, que es una versión de'‘Hoy puede ser un gran día' de Joan Manuel Serrat. ¿Cómo surge esta oportunidad? ¿Y cómo ha sido la acogida?

Dos de nosotras estudiamos Comunicación Audiovisual, así que la idea de ligar nuestras dos pasiones, cine y música, era un caramelito que queríamos probar. Así que cuando llegó la propuesta a nuestro sello y nos lo comunicaron, no dudamos ni un segundo. Además, es un tema que nos gusta mucho y hacer versiones siempre es un reto divertido para nosotras. No nos queremos anclar ahí, pero las oportunidades no las queremos dejar pasar si nos llegan. La acogida ha sido brutal. Creemos que el tema tiene mucho 'espíritu Ginebras', de disfrutar y pasarlo bien, así que nuestro público está contento. Y que la película nos encanta, así que todo buenas noticias.



'Menudas piezas', de Nacho G. Velilla (2024) Paramount Pictures

En 2023 os subisteis al escenario del Wizink Center y dijisteis algo muy significativo: "Somos la primera banda de chicas en tocar en este sitio". ¿Cómo de preocupante es que hasta la actualidad esto nunca haya sucedido?

Más bien sería "banda formada íntegramente por mujeres", aún así, queremos dejar abierto a la duda eso que dijimos porque puede que se nos haya escapado algo en la investigación, pero sí, la diferencia es abismal. Hoy en día, gracias a las redes sociales, las plataformas digitales y los festivales, la música es mucho más accesible y cada uno puede elegir lo que quiere escuchar. Hace unos años la industria controlaba esa visibilidad y había poco margen para descubrir música, a no ser que fueses muy melómano y frecuentes tiendas de discos y salas de conciertos. Confiamos en que con este nuevo modelo de consumo haya más mujeres que se animen a hacer su sueño realidad sin censuras ni sexismos.



Entonces, ¿es difícil hacerse hueco en la música siendo solo mujeres?

Cada vez menos porque creo que todo el mundo se está dando cuenta de lo contaminado que está todo. Se siguen dando situaciones paternalistas como dirigirse a los hombres de tu 'crew' antes que a nosotras creyendo que no sabemos lo que es un cable jack o incluso exigiéndonos más por el hecho de ser mujeres, pero todo esto está cambiando poco a poco.



¿Cuáles diríais que han sido vuestras mayores "dificultades" en este sentido?

Esa exigencia de la que hablamos, yo creo. El que no se nos tome tan en serio. Que se nos mire con lupa. Y el que lo único que seamos para algunos medios sea: una banda de chicas. También la comparación constante con otras bandas formadas por mujeres solo por esa razón. A pesar de todo, nos hemos sentido super arropadas por todos los artistas que estaban cuando empezamos y que tenemos la suerte de poder llamarlos amigos. Amigos a los que les ha dado completamente igual el género que seamos.



'Frame' del videoclip del chotis 'Madrid' versionado por Ginebras Cortesía de Ginebras

Hay a quien todavía le sorprende ver a una mujer tocando la batería o el bajo, concretamente en España. ¿Por qué sucede esto?

Afortunadamente ya cada vez son menos las personas que se sorprenden al ver a cuatro tías tocando encima de un escenario, pero claramente la falta de referentes sigue estando ahí. La sociedad avanza y la música con ella, y poco a poco luchamos para normalizar que las mujeres hagamos canciones y toquemos instrumentos, y aunque nos queda mucho camino, somos cada vez más tías dando caña encima de un escenario.



¿Habéis vivido alguna vez alguna experiencia "desagradable" por ser mujeres en la música? Nosotras somos conscientes de que tenemos una responsabilidad, un altavoz, pero la mayor discriminación pasa por que se nos recuerde que somos "lo otro", que "lo normal" son ellos, las "bandas de tíos", esa es la mayor discriminación a la que nos enfrentamos todos los días y es obviamente heredada de la falta de referentes. Ojalá algún día deje de sorprender, y sabemos que vamos por un buen camino cuando nos vienen a ver niñas que han empezado a tocar algún instrumento y han decidido montar una banda con sus amigas, pero aún así sigue siendo duro que se nos señale una y otra vez que somos cuatro chicas, eso nosotras ya lo sabemos…



¿Qué diríais que tiene que cambiar en el panorama musical para que haya una igualdad real?

Mientras que se nos siga preguntando cómo es ser mujeres en la música o se siga haciendo hincapié en ese hecho se hará evidente que no hemos llegado a la igualdad real. Estamos seguras de que a las bandas de hombres no se les pregunta nada de esto, así que tenemos que hacernos todes responsables de la manera en la que lo enfocamos. Es evidente que somos una banda de mujeres, pero tenemos muchas más cosas que contar que nada tienen que ver con nuestro género, y mientras que otros responden a preguntas sobre su forma de tocar o sus inspiraciones nosotras nos vemos en la obligación de contestar con la mayor coherencia posible y desde el feminismo, a preguntas derivadas del machismo que aún persiste en nuestra sociedad.

¿A qué mujeres músicas admiráis? A muchísimas, y ojalá hubiera muchas más, ojalá haber tenido más referentes, pero admiramos a The Bangles, a Undershakers, a Haim, a Hinds, a Shego, a Cariño, a Delaporte, a Rosalía, a María José Llergo, a Lady Gaga, a Taylor Swift, a Olivia Rodrigo, a Dua Lipa, a Blackpink, y en general a todas las personas que independientemente de su género se atreven a subirse a un escenario a expresar su arte.



Ginebras Cortesía de Ginebras

¿Qué creéis que os hace diferente?

Tampoco buscamos ser diferentes, somos cuatro amigas que hacen música desde lo natural, desde el juntarse en el local a tocar o en un sofá con unas cervezas, si eso ha creado algo que a alguien le parece "diferente" no lo hemos hecho de manera intencionada. Hacemos música con la que la gente se identifica porque hablamos de cosas cotidianas, y en nuestros conciertos se nota esa conexión.



¿Tenéis algún referente en moda a la hora de crear vuestra estética?

La verdad es que no. Hemos ido cambiando de estilo a la par que vamos cambiando nosotras por dentro. No queremos darle más importancia a la estética que a la música. En todo caso, nuestra música es la mayor referente, porque suena a colores y por eso vamos de colores. Pero si algún día hacemos un disco más oscuro, toda la imagen que gire alrededor de nosotras, será más oscura. Nos gusta que todo vaya un poco de la mano.



¿Qué es lo mejor que os ha traído la fama? ¿Y lo peor?

Poder vivir de lo que nos gusta y nos hace felices. Ir a trabajar es placentero y no todo el mundo puede decir lo mismo. Conocer a gente a la que admiramos muchísimo. En general, conocer a mucha gente. Amistades del pasado que vuelven, familias orgullosas, amigas orgullosas… ¡Hay tantísimas cosas! Pero también tiene su lado malo. Parece que no se nos permite fallar, quejarnos, estar tristes… A veces tenemos que subirnos a un escenario en un día de mierda o hacernos fotos con gente cuando necesitamos estar solas. Y que es más difícil tener citas en secreto (risas).



¿No tenéis miedo de que la fama rompa vuestra unión?

Tenemos miedo no a esto en concreto, porque las cuatro tenemos claro que queremos ser las cuatro, y trabajamos día a día por conservar la amistad y los valores de una relación sana. Hay más miedo a que al final este campo es un mundo de incertidumbre, en el que hoy puedes estar arriba, pero en unos años puede que seamos un recuerdo. Esperamos que esto no suceda la verdad, pero es nuestro miedo real: que dejemos de interesar o deje de gustar nuestra música.



Ginebras Carla Hernan Sanz

¿Qué mensaje mandaríais a niñas que quieran dedicarse a la música?

Que le ponga muchísimo cariño y corazón a lo que hace. Que no se exija, ni tenga prisa. Que sea fiel a lo que toca y como lo toca, como escribe o cante. Que como todo trabajo, tiene sus cosas buenas y no tan buenas. Y que hay que ser constante y paciente, porque realmente es un mundo de incertidumbre, y que la suerte y el destino también forma parte de esto. Pero que sobre todo no olviden por qué eligen y elegirían siempre la música.



Acaba de ser Eurovisión. ¿Os gustaría poder representar a España alguna vez en festival?

Es una pregunta que se nos ha hecho bastante y la verdad, es que siempre decimos lo mismo porque realmente es lo que sentimos y es que nos da bastante pavor. Es mucha responsabilidad y expectación. Y a día de hoy no nos vemos haciéndolo. Pero nunca digas nunca, porque todo puede pasar.



Una de las polémicas, entre otras, que ha traído el festival de este año ha sido que, a Nemo, representante de Suiza en Eurovisión 2024, tuvo que sacar la bandera no binaria a escondidas porque no lo tenía permitido. ¿Qué opináis sobre esto?

A día de hoy que sigan pasando cosas así la verdad, lo único que nos da, es más fuerzas para seguir luchando y que está claro que aún queda por defender los derechos del colectivo y la libertad de expresión de todes. Nos sigue sorprendiendo este tipo de actos la verdad, pero porque en nuestra cabeza no se concibe que haya gente que se sienta violentada en este caso por una bandera. Pero bueno, está claro que aún hay que seguir más unides y apoyando los derechos y libertad de expresión de todes y cada uno.



Nemo, ganador suizo de Eurovisión 2024 JESSICA GOW / EFE

¿Qué sueño os queda por cumplir?

Pues nos encantaría hacer gira por latino américa, ya que hemos tocado en CDMX, Guadalajara y venimos del BIME en Bogotá, pero sería increíble una gira por ahí. Ir al Coachella y tocar allí, ganar un Latin Grammy, poner una canción nuestra a alguna película Disney o a alguna película en general... Imitar a una banda en Tu cara me suena. Y algún que otro sueño. Se irán fraguando nuevos y si no, siempre dedicarnos a lo que nos gusta, es el mayor sueño que se puede tener.



