Chenoa: "Desde los 'cuarenta y pico' para arriba ha sido como que he despegado"

El verano es mucho más que sol, playa y vacaciones. El verano también son fiestas de pueblo, volver a tu origen y disfrutar de las experiencias que ese destino único, puede ofrecer.

Con motivo de 'Las fiestas Prime Day', Amazon celebró el pasado viernes un evento en Medinaceli (Soria), con el fin de reforzar su compromiso rural y, además, conseguir el título 'Guinnes World Records' con la charanga más grande: 269 músicos de 30 charangas de diferentes puntos de España que tocaron durante 6 minutos algunos de los temas clásicos nacionales. Allí además, sucedieron todo tipo de actividades que Chenoa, más unida que nunca a Amazon por ser la presentadora de Operación Triunfo 2023, no se quiso perder.

La cantante nos habla de su evolución como mujer desde que apareció en televisión en 2001 hasta hoy, de cómo ha vivido la experiencia de volver a subirse al escenario del programa que le abrió las puertas de su carrera o de la importancia que tiene la moda en su día a día.

2023 y parte de 2024 ha estado marcado por tu debut como presentadora de Operación Triunfo en Prime Video. Ahora que ya ha pasado, ¿qué balance haces de esta experiencia?Yo creo que fue una de las aventuras de este año para mí, incluso de mi vida. La primera aventura yo creo que fue el participar; y la última ha sido el presentar. Así que imagínate lo que es a nivel emocional y vital para mí el haber presentado Operación Triunfo.

¿Cómo viviste el momento de volver a subirte al escenario del programa que te abrió puertas en tu carrera musical?Tuve una hecatombe de colores. Porque al principio estaba muy emocionada, luego estaba como muy a la expectativa de ver qué podía hacer con eso, y luego estaba con mucho vértigo. Sé que me estaba viendo mucha gente, que todo el mundo estaba esperando a ver qué iba a hacer… Pero la verdad es que el resumen y el resultado fue por primera vez una unanimidad a nivel crítica de público y de cariño, que yo agradezco mucho.

Desde dentro, puedes comparar cómo ha evolucionado el programa desde la primera edición hasta esta, la más actual. ¿En qué crees que ha cambiado?La evolución es brutal. A nivel tecnológico, ya de por sí, es un avance. Luego, los concursantes son un nivel 3.0, como digo yo; cantan muy bien, tienen más costumbre de estar ellos mismo grabándose en cámara, entonces tienen un lenguaje que está mucho más adaptado a que tengan una cámara delante sin tanto miedo. Nosotros teníamos más miedo, porque no nos grabábamos, no teníamos móviles. Ellos tienen una escuela inconsciente de crecimiento tecnológico que nosotros no. Y luego lo demás; por ejemplo las clases se mantienen, la parte de expresión corporal, de lenguaje, ellos tenían protocolo, baile. Todo eso sigue bastante intacto, y eso está muy guay (con más avances, claro, a la hora de enseñar). Y luego en el tema de la academia, en donde sí hay cambios, les dejan instrumentos, y nosotros, por ejemplo, teníamos que pedirlos.

Chenoa en Operación Triunfo @operaciontriunfo

¿Hay mucha diferencia entre los concursantes de ahora y los de entonces? ¿Cuál dirías que es?Sobre todo, esa, la que comentaba. La mayor diferencia es su costumbre de grabarse y escucharse. Están acostumbrados a escuchar su voz, a verse los gestos. Nosotros nos veíamos y nos daba impacto, jeje, porque tenías una cámara de vídeo de las que te grababa tu padre o tu madre en tu cumpleaños y ya te daba vergüenza. Y ellos se graban, tienen mucho 'ensayo-error'.

Se te notaba mucho que no podías evitar emocionarte en ciertas ocasiones. ¿Te costaba no sentir nostalgia?Total. Absolutamente. Sobre todo, cuando estaba en las galas. Más que la nostalgia de la academia es la nostalgia de la actuación. Yo cuando los veía actuar sabía quiénes estaban nerviosos, sabía quién se había dado cuenta de que había hecho algo mal y entonces no retomaba o sí retomaba la canción... Yo entendía todo eso. Y aparte, yo los miraba y ellos sabían que yo los entendía, y entonces aquello era algo como muy tierno.

¿Cuál es el mayor reto que te ha supuesto presentar OT 2023?Superar mis miedos. Yo no soy miedosa, soy respetuosa, pero quería hacerlo bien. Soy muy perfeccionista. Todo eso me daba mucha presión y entonces el listón me lo ponía yo, más que la gente.

Se rumorea que podrías repetir para la siguiente edición. ¿Puedes adelantarnos algo?Mmmm. Claro, ahí está. Por supuesto, si me llamas, yo voy para allá, estoy encantada.

¿Y tú? ¿Cómo dirías que ha evolucionado la Chenoa de 2001 a la de ahora, como mujer?Wow, pues hay cosas que sigo pensando y que tengo como muy a fuego. El carácter, considero que no creo que sea malo. Soy intensa, pero no lo veo negativo. Ahora ya me río un poco más de mí, estoy más relajada, no soy tan rígida o encorsetada. Pero creo que comunicándote siempre puedes arreglar las cosas. Yo creo que he hablado mucho conmigo misma para ir mejorando y ser una mejor versión.

Chenoa en los 'castings' de 'OT 1' RTVE

Creo que comunicándote siempre puedes arreglar las cosas

Acabas de cumplir 49 años, ¡felicidades! ¿crees que el edadismo afecta, especialmente a las mujeres, en tu profesión?Pues a mí no me ha pasado, sino al revés [risas]. Porque creo que desde los cuarenta y pico para arriba ha sido como que he despegado. No sé si es porque yo me encuentro en un momento en el que conecto muy bien con todas las generaciones, que también, porque los que me vieron en OT1 tienen hijos que ahora les dicen quién soy y se han hecho con la última edición, que ahora también es un público muy mío. Y yo creo que eso, y no parar de trabajar, de salir en medios, ha hecho que de alguna manera me tomen como una prima lejana y eso me encanta.

¿Cómo te defines como mujer actualmente?Todo el mundo dice "más segura". Pues yo no estoy más segura, lo que estoy es más tranquila. En lo que pienso, en lo que me gusta, ya sé lo que no me gusta (aunque eso me ha costado, eh). Poner límites, sé decir que no, y me parece importante. Buscar mis propios silencios, y quitarme del ruido. También saber elegir, mis amigos que son vitamina, ya sé decir que no a la gente tóxica; pero la dejo vivir, no me meto con nadie, cada uno tiene su filosofía de vida. Y hasta ahí, bien, me siento bien.

No estoy más segura, lo que estoy es más tranquila

Eres referente de estilo para muchas mujeres de 40, 50... ¿Qué crees que es lo que gusta de ti en este sentido?No me esfuerzo. Es decir, me gustan las tendencias, pero hay muchísimas cosas que no me quedan bien de lo que se lleva ahora. Entonces no me obligo a ponérmelas. Primero porque se lo que me queda bien y estoy cómoda, me parece importante estar cómoda. Creo que un gran ejemplo es la reina Letizia, porque ella está malita del pie y le queda genial ahora todo lo que se ponga, sean unas zapatillas o las sandalias, y me parece maravilloso.

Chenoa en 'Las fiestas Prime Day' Lorenzo Durán

¿Qué papel tiene la moda en tu vida, personal y artística?Mucha, me encanta. Pero siempre tirando mucho al 'rock and roll'. Me gustan mucho las chaquetas de piel, las rockeras, que ahora tanto se llevan, pero yo las he llevado toda la vida. En el armario puedo tener veinte chaquetas de cuero; tengo una de la Virgen de Guadalupe, tengo otra de un dragón, tengo muchas de diferentes estilos, y me provocan mucha fuerza en el escenario. Los sombreros, por ejemplo, me encantan. Se llevan en algunos sitios más o menos, pero los 'country'- ahora por ejemplo Beyoncé ha sacado esta onda, más Texas. Y se lleva, pero yo también lo he llevado toda la vida y que esté ahora de moda me parece fantástico. El punto 'country-folk-rock' es muy atemporal y se puede combinar bien. De hecho, muchas los llevamos con las faldas largas, con las botas, que da ese punto primavera-verano que nos salva de muchas, y con una buena camiseta básica, vas estupenda.

Volviendo a la moda, tus estilismos de cada gala eran muy comentados. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Y cuál es el que menos te gustó?Me gustaron todos porque los pienso con mi estilista Verónica Miyun, que somos amigas y hace años que me viste también en las galas de otros programas. En el caso de Operación Triunfo, en agosto nosotras ya estábamos mirando muy bien cómo iban a ser todos los looks. Entonces no hay ninguno que te diga que no estaba pensado, porque los habíamos pensado todos. Sí era una cuestión de comodidad, y como presentadora no buscaba tanto el forzar estar del todo "mega sexy", sino de estar más cómoda. Y de hecho, el primer traje es maravilloso, que es de Laura Bernal y con el 89, que es el guiño a mi casting.

Chenoa emocionada en un momento de la primera gala de OT 2023 Prime Video

¿Estabas en el proceso de elección de cada look?¡Sí!

Te encuentras en plena gira de 'Bailar Contigo', este fin de semana actúas en Terrasa, Barcelona, ¿dónde más te podremos ver?El 18 de agosto actuaré en El Morche (Málaga), el 24 de agosto Betanzos, el 30 de agosto Laredo, el 7 de septiembre Calatayud…

¿El single de 'Bailar contigo' es un adelanto de nuevas cosas que vendrán?Si, en octubre ya sacamos el próximo single que es una balada, y tenemos muchas ganas. Lo prepararemos con mucho cariño porque a parte yo me enamoré de esta canción, y además queremos hacer un videoclip, y queremos hacer todo lo posible para dar calor al nuevo single.

Estamos en contexto de las fiestas del Prime Day de Amazon. Este año se celebran en Soria, un entorno rural, y en un evento en el que se da mucho protagonismo a la música. Vas a compartir escenario con DJ Nano y José de Rico. ¿Cómo vives la experiencia de subirte a este escenario?Sobre todo, como la oportunidad también de venir a visitar este pueblo. Es decir, no solamente compartir música, que al final nos une a todos, sino también poder disfrutar de la parte cultural, de saber qué se cocina por aquí. Al final te da la oportunidad de conocer. Vamos a compartir música y cultura.

Comienzan los descuentos más esperados de Prime Day. ¿Tienes ya preparada tu 'wishlist' de productos?Claro, alguna que otra cosa hay en mi lista de deseos. Tengo pensadas algunas cosas que me van a hacer falta, porque estoy haciendo algunas reformas en casa y algunas cositas en la terraza, así que quiero unos paneles que se pueden poner fuera tipo jardín vertical y productos del estilo, que me encantan, y también he visto varios vinilos que me apetece comprar.

¿Cuál es tu esencial para verano?Conseguir una tumbona plegable que no ocupe espacio en mi terraza pequeña. He visto algunas ya que se pueden plegar, y después se guardan en el trastero, y no ocupan sitio. Ideales para tomar el sol.

