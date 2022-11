En mi cabeza soy más joven

¿Te preocupa envejecer? ¿Tienes miedo a las arrugas? Son preguntas que aparecen continuamente en entrevistas a actrices o mujeres que tienen un perfil público, yo misma he hecho esa pregunta muchas veces. No voy a entrar en que a los hombres no les preguntamos esto, cosa que es verdad, pero da para otro tema.

¿Qué os preocupa a vosotras exactamente de envejecer? Yo me mojo y contesto primero. La respuesta no es algo que salga rápido y de forma fluida, responde a una reflexión pausada para llegar a una conclusión a la que no quería llegar. Me parece frívola, superficial e incluso poco alineada con mis valores.

Me molesta tener arrugas, me molesta no estar tan firme como a los 20 (cierto es que jugar y entrenar al rugby tres veces por semana ayudaba bastante), me molesta aparentar la edad que tengo. Dicho esto, no vivo enfadada ni me disgusta lo que veo en el espejo pero es cierto que en mi cabeza todo es diferente, no mejor, simplemente de otra época.

Yo llevo años defendiendo en artículos y reportajes la medicina antiedad, preventiva, esos tratamientos que no te quitan años si no que te hacen estar bien con los que tienes… y ahora resulta que preferiría aparentar diez menos.

Por muy realista que seas, por muy bien amueblada que tengas la cabeza o por muy pragmática que te consideres la diferencia entre nuestra imagen reflejada en el espejo y la que vive en nuestro cerebro escuece, por lo menos a partir de una determinada edad. Que sí, que las arrugas son experiencias vividas, y las patas de gallo se acentúan cuando te ríes (no entro ya a hablar de lumbagos, presbicias, fascitis plantares y dolor cervical…), pero dame un reloj que lo voy a retrasar. Ahora bien, que la mujer de 25 que quiero volver a ser tenga acumulada la experiencia de los 20 años que nos separan para ahorrarme unos cuantos disgustos. Si no, no juego.

Si te apetece contar qué piensas sobre este tema te leo en comentarios. ¡Gracias!

