Emma Grede, la afroamericana cofundadora de las marcas de las Kardashian: el secreto mejor guardado de la diversidad en la moda

Cuando la gente habla de Skims o de Good American, es imposible que no piensen de forma inmediata en las Kardashian. Sin embargo, en ambas marcas de éxito internacional no es el conocido apellido el único denominador común, sino Emma Grede, la mujer afroamericana que ha revolucionado la moda en la sombra. "Cuando la gente piensa en Good American dice que parece ser una empresa muy diversa… ¡Es que las decisiones las toma una mujer negra! Me aseguro de que en las posiciones de poder haya mujeres negras. Parte de tu responsabilidad cuando tienes éxito, especialmente siendo mujer, es que comprendas el camino que todas las demás mujeres han de tomar. Es muy difícil para nosotras, al margen de cuáles sean nuestros orígenes, lograr fondos y subvenciones, especialmente cuando se trata de apoyar ideas centradas en las necesidades de las mujeres. Cuando hablamos de mujeres de color, las dificultades son aún mayores", explica en Behind the Desk, de CNBC Make It.

Asegura que una de las razones por las que su 'match' con las Kardashian funciona a la perfección es que ellas adoran posar con sus diseños en las redes, algo que ella jamás haría, pues señala sin titubear que no es la cara de los negocios, sino el cerebro. La diversidad es clave en ambas marcas, y por más que los detractores de las Kardashian se empeñarán en asegurar que lo que han logrado en su andadura "no es para tanto", lo cierto es que ambas consiguen año tras año impresionantes resultados financieros (Good american logró un millón de dólares en ventas el día de su salida) mientras promueven la diversidad femenina absoluta no solo en el tallaje, sino en las campañas publicitarias.

"Nadie había trabajado la inclusión como nosotras lo hemos hecho en Good American. Llevo años trabajando en moda, y mis clientes me pedían que incluyera a personas diversas en las campañas de sus marcas, con siluetas y tallas diferentes que mandaran un mensaje de inclusión. Sin embargo, las prendas que se empleaban no eran las que luego se vendían, y me pregunte cuán maravilloso sería crear una marca que no fuera una mentira. La realidad de la firma es que la dirige una mujer negra que comprende la diversidad desde la base. Eso significa contar con personas que procedan de diferentes 'backgrounds' en cada fase de la empresa, y que las prendas hayan sido creadas teniéndolas en mente. Para mí, no era suficiente crear una marca y subir las tallas. Lo que teníamos que hacer era pensar en las necesidades de cada una de las tallas que íbamos a tener", explica a Stylist. Cuando lanzó Good American, las cadenas le pedían únicamente un rango de tallas, y ella se aseguró de exigir que para tener prendas de Good American, tenían que ofrecer todas las tallas. En 2016, esta idea era transgresora, y muchos no comprendieron sus exigencias, cuando lo cierto es que para aquel entonces Fenty, la marca de maquillaje de Rihanna, había nacido con más de 40 tonalidades diferentes de bases de maquillaje. ¿Por qué no aceptaba la moda que ese amplio rango es también necesario al hablar del tallaje?

El imperio de Emma Grede junto a las Kardashian no radica en las tendencias, sino en la innovación de sus tejidos, capaces de abrazar todas las tallas. También quiere que al margen del tallaje, cualquier mujer pueda encontrar su estilo sin tener que recurrir a amplios vestidos negros alejados de sus siluetas. Como presidenta de Fifteen Percent Pledge, lucha por conseguir que del mismo modo que las personas negras son el 15 % de la población, las empresas les dediquen el 15 % de sus esfuerzos a negocios 'Black-owned'. "Lo más complicado es ver y experimentar las diferencias a las que nos enfrentamos las personas de color, especialmente las mujeres, pero estoy orgullosa del trabajo que hemos hecho con Pledge para intentar cambiar las cosas. Hemos logrado recaudar 10 mil millones de euros y dedicarlos a negocios gestionados por personas de color, pero todavía hay mucho que hacer para alcanzar la inclusividad y la representación en los negocios", sentencia.

Es la primera persona de color en ser miembro del jurado de Shark Tank, un popular reality show de negocios estadounidense en el que los emprendedores presentan su idea de negocio a un panel de cinco jueces para que inviertan en él. Por supuesto, su papel en el programa es señalar las dificultades a las que se enfrentan las empresas lideradas por personas de color. Lo cierto es que las Kardashian son constantemente criticadas por poner en marcha el fenómeno conocido como 'blackfish', que supone la apropiación de elementos de la estética negra en personas blancas. Pero Emma asegura irse a dormir cada noche con la conciencia bien tranquila, a sabiendas de que gracias a ella, miles de mujeres en todo el mundo pueden por fin vestirse como quieren. Del mismo modo que Kim Kardashian promociona en ocasiones en sus redes 'black-owned', como es el caso de JOLIE BY DIA, tanto ella como su hermana se han asegurado de que la co-fundadora de sus fructíferos imperios en la moda lleven también el sello de Grede… Y por eso, hoy queríamos aplaudir su labor y conseguir que al menos durante un día, la esquiva Emma Grede abandone las sombras.

