Dos mujeres ejecutivas en cargos de dirección charlan con dos estudiantes, de bachillerato y universidad, sobre la vocacion, la igualdad y los modelos de liderazgo, en el foro organizado por Ibercaja y mujer.es

Hoy día para elegir una carrera universitaria no solo hace falta seguir tus instintos y tus intereses, que también. Es muy importante tener referentes, saber cómo vive la profesión una persona experimentada, quésalidas encontró al finalizar sus estudios y cómo ha ido encontrando su lugar. De eso precisamente se ha hablado en el foro El valor del buen ejemplo organizado por Ibercaja y Mujer.es.

Reunimos a dos estudiantes, Blanca Fernández, que cursa 1º del doble grado ADE y Business Analytics; y Natalia Casado, estudiante de 2º de bachillerato y futura estudiante de Medicina Militar; con dos directivas: Rosario Cospedal, doctora en Bioquímica y ex directora general de Genómica, y Vanesa Cortés, jefa de Modelos de Riesgo de Crédito de Ibercaja.

¿Por qué reunimos a cuatro mujeres tan talentosas? Para escucharlas, en primer lugar, y aprender de ellas. La ilusión y energía de las primeras y la experiencia y solidez de las segundas forman un tándem perfecto del que no nos queremos apear.

Brecha de género

Si bien en el sector farmacia y ciencia la brecha de género es casi inexistente en alta dirección, hay un 44,8% de mujeres en comités ejecutivos, si echamos un ojo a empresas del Ibex la participación de las mujeres en puestos de responsabilidad se desploma hasta el 17%, según datos de Farmaindustria.

Para Rosario, farmacéutica de formación y con doctorado en Bioquímica esto no supone un lastre para las mujeres: «mi carrera era eminentemente femenina, había muchas más chicas y en el sector también es así. Esto se debe probablemente a la vocación de servicio, más arraigada entre mujeres y que trasladamos al sector profesional. Nuestra piedra en el zapato es otra. Es la inversión en investigación, que es escasa y no permite desarrollar proyectos o poner en marcha iniciativas dentro del ámbito de la ciencia y la investigación».

Vanesa, en el sector banca, reconoce que sí existe brecha, «pero también veo que cada vez es menor, y que se están tomando medidas para que se acorte y desaparezca. Lo que hay que hacer es fomentar el talento sin importar el género y de esta forma emergerá de modo natural el talento femenino para desempeñar puestos de responsabilidad. En Ibercaja, por ejemplo, hay programas de igualdad que fomentan el acceso de mujeres a puestos directivos a través de iniciativas como ‘Lidera’ que visibiliza la importancia de tener plantillas paritarias».

Foro Ibercaja 'El valor del buen ejemplo' José González

Universidad

Una de las dudas que las estudiantes Blanca y Natalia tenían era si sus interlocutoras sabían desde el principio qué carrera iban a estudiar. «En mi caso no -empieza Vanesa-. Yo quería estudiar química pero en el bachillerato empezó a despertarse en mí el amor por las matemáticas y eso se lo tengo que agradecer a mi profesor del instituto que supo despertar en mi el interes por recoocer un problema matemático y resolverlo». A Rosario la incertidumbre le duró algo más. «Yo no soy de Madrid y cuando cogí el tren para venir a matricularme no sabía dónde iba a acabar. Finalmente empecé a descartar opciones y me quedé con Farmacia porque vi que lo mío eran las ‘ciencias de la vida’ y el servicio dentro del ámbito sanitario».

¿Estrés en la carrera? Natalia, estudiante de 2º de bachillerato quiso saber si tenían mucho estrés durante la carrera. «Como tal no, pero sí que necesitabas mucha concentración para estar al día y esfuerzo constante», explica Vanesa. Rosario tiene la impresion de que «el estrés es algo más moderno, al menos llamarlo así. En realidad, es una lucha contigo mismo para sacar algo que deseas. No os estreséis, si empezáis ya en el trabajo será mucho peor, tomáoslo como lo que es. Un esfuerzo para conseguir lo que quieres. Pero lo más importante es que disfrutéis porque es una etapa bonita».

Igualdad

Las mujeres ocuparon el 18,8% de los puestos directivos en España en 2021, lo que supone dos puntos más respecto al año anterior. Así lo evidencia el informe Brecha Salarial y Presencia Directiva de Mujeres 2021 de Eada Business School e Icsa grupo, que recoge más de 80.000 datos salariales. El rol de las mujeres en estos cargos también fue un tema que salió en el Foro El valor del buen ejemplo ya que Blanca Fernández, estudiante de primero de ADE y Business analytics lanzó la siguiente pregunta: «¿Las mujeres en cargos intermedios necesitan demostrar más su valía para ascender que un hombre en su misma posición?». Responde Vanesa Cortes, de Ibercaja, para quien afortunadamente eso hoy no ocurre, pero no hace tanto sí. «A día de hoy no es así pero hace unos años sí pasaba. Mis compañeras jubiladas en el banco cuentan historias sobre cómo tenían que demostrar mucho más que sus compañeros hombres para conseguir el mismo objetivo. Actualmente en Ibercaja se valora el talento y las capacitaciones por igual independientemente del género». Sobre las formas de liderazgo masculinas y femeninas ambas mujeres recalcan la importancia de la empatía en la mujer como valor positivo y animan a las estudiantes a «no perder nunca la esencia femenina. No hay que dirigir como un hombre para hacerte respetar».

Vanesa Cortés y Blanca Fernández. José González

Conciliación

«He dirigido durante 16 años Genómica y he fomentado el talento femenino y apostado por mujeres en puestos de dirección._De hecho algunas tenían jornada reducida, que es algo que en esos niveles no es habitual. Hay que tener algo clarísimo. No se puede estar en todos lados al mismo tiempo ni hacerlo todo perfecto. No se puede pretender ser buena directiva, buena madre, buena atleta... A veces hay que elegir y cuando alguien tiene un alto cargo debe ser responsable con el puesto que ocupa. Tú no puedes ser directiva y pretender acabar todos los días a las dos de la tarde. Eso no lo puede hacer ni una mujer ni un hombre. Si no tenemos esto claro puede ser frustrante. De la misma forma que digo esto pienso que es básico que en las empresas se premie por objetivos conseguidos y no por tiempo de permanencia en la empresa». Así hablaba la doctora en Bioquímica, Rosario Cospedal, sobre la conciliación.

Ambas directivas coinciden en que compaginar maternidad y trabajo es posible «siempre que se cuente con ayuda en casa, bien sea de tu pareja, familiar o de otro tipo. Si esto no es así es complicado». Vanesa además ve que tras la pandemia «la llegada del teletrabajo, en los casos y posiciones que sea posible, ayuda a que esa concicliación sea un poco más real».

Rosario Cospedal y Natalia Casado. José González

Mente abierta

Como resumen y a modo de cierre, tanto Rosario Cospedal como Vanesa Cortes coincidían en un mensaje cargado de optimismo. «Lo más importante es que seáis vosotras mismas, que sigáis vuestros instintos, que seáis directivas y madres si así lo deseáis, que abráis la mente, viajéis al extranjero y disfrutéis del camino que tenéis por delante sin pensar dónde estarás en el futuro».

Rosario Cospedal: "Es importante que no perdáis vuestra esencia femenina"

Rosario, catedrática en bioquímica y con una trayectoria dedicada a la investigación anima a todas las estudiantes a abrir su mente, viajar al extranjero, conocer otras realidades y tomarse la etapa universitaria con ilusión y calma.

Rosario Cospedal Rosario Cospedal

Natalia Casado: "Voy a estudiar medicina militar porque me gusta ayudar a los demás y saber que puedo curar a gente enferma me hace feliz".

Natalia, actualmente cursa segundo de bachillerato, pero se está preparando las pruebas físicas que hay que pasar para estudiar la carrera de Medicina dentro del ámbito militar.

Natalia Casado Natalia Casado

Vanesa Cortés: "En mi entorno no veo brecha de género pero es cierto que en sector la hay. Lo importante es incentivar el talento".

Vanesa, jefa de riesgo de crédito de Ibercaja, ve en su sector muchas salidas para estudiantes de analisis de datos y para atraer talento. En cuanto a la llegada de mujeres a puestos de responsabilidad, aboga por incentivar el talento sin género y de así emergerá de forma natural el talento de la mujer.