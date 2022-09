El liderazgo femenino en la dirección hotelera: ¿Cómo han cambiado los roles en este sector?

Aunque el sector hotelero ha estado históricamente dominado por los hombres, la industria hotelera cuenta cada vez más con mujeres en puestos de liderazgo. La ficción, siempre experta en capturar el pulso de la sociedad, contaba en la serie Hotel con Connie Sellecca como subdirectora. De existir la serie en la actualidad, en cambio, lo más plausible es que Connie fuera ahora la directora. Aunque tan solo el 23% de las empresas de la industria del turismo tienen una mujer como primera ejecutiva, cada vez son más las que ocupan puestos de poder. La dirección es el séptimo departamento más dirigido por mujeres dentro de los establecimientos alojativos asociados, con el 48% del total, según señala Touri News. Por delante está el departamento de administración. La preocupación por apostar por el liderazgo femenino es tal que uno de los esenciales objetivos del congreso Mujer y turismo, que recientemente ha celebrado su tercera edición, es dar visibilidad a la mujer y reforzar la competitividad del sector turístico.

Connie Sellecca en la cabecera de la serie 'Hotel' IMDb

"El sector hotelero valora desde hace años la aportación enriquecedora que puede hacer la mujer en puestos directivos y así se ha demostrado con la incorporación de la mujer en estos cargos. Nuestro nivel de autoexigencia en todos los aspectos de nuestra vida, no solo a nivel profesional, sino también personal, hacen que busquemos siempre la optimización de resultados", explica María Bohórquez, General Manager de Hacienda del Conde Member of Meliá Collection (Tenerife). "Supongo que, al igual que en otros sectores, la incorporación de la mujer en ámbitos de puestos de poder es cada día más elevada. En concreto en el sector hotelero, hace muchos años que la mujer ha tomado una posición importante, en la dirección y en otros puestos ejecutivos. Considero que nuestro nivel de detalle, de creatividad, de autoexigencia es elevado y junto con la capacidad de gestión desde la multitarea, hace que seamos un valor añadido para el sector hotelero, ya que son características y competencias muy necesarias en este sector, no únicas en las mujeres," pero creo que si destacamos en ello”, asegura Rosana González, General Manager de Hotel Colón Gran Meliá (Sevilla).

En 2014 Inés Miró-Sans, cofundadora del singular hotel barcelonés Casa Bonay, una de las pocas mujeres hoteleras de la ciudad, se asoció con Lluis Rullan para poder dar vida a Casa Bonay. "Es verdad que ser mujer en un sector dominado por hombres, la mayoría de ellos ya asentados y con grandes hoteles a sus espaldas, añadió a la travesía una capa de complejidad. Entrar en una sala en la que no hay ninguna otra mujer siempre te hace sentir que algo no cuadra", explica. Desde entonces, el hotel ha sido galardonado como uno de los Top100 mejores hoteles del mundo por Condé Nast Traveller, así como uno de los Top 100 favoritos de la revista Monocle.

Inés Miró-Sans, cofundadora del singular hotel barcelonés Casa Bonay Cortesía

Por su parte InterContinental Hotels Group (IHG) ha lanzado su innovador programa, RISE, para inspirar y apoyar a mujeres líderes de alto potencial en su camino hacia los roles de directora general. En este marco Kimpton Hotels & Restaurants, la marca de hoteles y restaurantes con sede en San Francisco y parte de este renombrado grupo hotelero internacional, proclamó a Merry Antoja como nueva directora general del hotel Kimpton Vividora, el primer hotel en España de la cadena y el primer 'luxury hotel' en Barcelona de IHG. Karin Sheppard, directora de operaciones de IHG para Australia y Japón, dijo: "IHG tiene una reputación envidiable por tener una diversidad generacional, cultural y de género, equilibrada en toda la organización, incluso en nuestro equipo de liderazgo regional del que formo parte. Está comprobado que los equipos diversos superan a los que carecen de diversidad, por lo que estamos comprometidos a brindar a las mujeres líderes el apoyo y motivación que necesitan para alcanzar sus aspiraciones".

"Afortunadamente, poco a poco la mujer está liderando diferentes sectores empresariales y rompiendo el tan conocido 'techo de cristal'. En el ámbito hotelero, donde son tan importantes cualidades tales como la sensibilidad, atención al detalle y foco en los equipos, hacen que las mujeres brillen más que en otros sectores", dice Rocío Galán, General Manager de Hotel Don Pepe Gran Meliá (Marbella). El camino para la mujer en la empresa suele ser en vertical, de abajo a arriba, y no en horizontal, algo que sí ocurre con los hombres con mucha más frecuencia. "Aunque en un primer momento mi desarrollo fue horizontalmente para conocer los diferentes departamentos de un hotel (recepción atención al cliente, comercial), desde MHI me dieron la posibilidad de crecer verticalmente, con formación continua y ofreciéndome proyectos importantes de manera gradual hasta en el que desempeño actualmente", señala.

El hotel Four Seasons es sin duda un referente dentro del sector del lujo. Su directora es Monica Eisen, mientras que Marta Centeno es la directora de comunicación del hotel, quedando así claro que el liderazgo femenino es parte de la nueva andadura del universo hotelero. "Creo firmemente que los hoteles tienen más éxito cuando hacen que sus huéspedes sientan que están visitando un hogar lejos de su casa, y ¿quién hace un hogar mejor que una mujer? Las mujeres tienden a sentir pasión por los pequeños detalles y a prestar atención a la felicidad de sus huéspedes, lo que crea un ambiente más hogareño para ellos. Los hombres pueden tener el mismo éxito en estos puestos, pero las mujeres son necesarias en el sector para añadir ese toque extra de amor a toda la experiencia", asegura por su parte Sofija Mehta, cofundadora de Island Hospitality (MiKasa, Finca La Plaza, Club Chinois, Beach House). "Quiero creer que el género no juega un papel importante en este sector. Mikasa es un pequeño hotel boutique, así que podría ser por esta razón que no lo haya hecho, pero me gusta pensar que la hostelería se está convirtiendo en un sector más inclusivo en cuanto al género. Ser mujer en cualquier sector es difícil y creo que tenemos que trabajar un poco más para llegar a la cima. Sin embargo, en el sector de la hostelería, creo de verdad que cualquiera que ame y disfrute creando experiencias memorables puede tener éxito si se esfuerza. En los hoteles y restaurantes hay que encontrar el equilibrio perfecto para hacer felices a los clientes y crear un equipo feliz, y si se dominan ambas cosas, el éxito está asegurado", indica.

Fathimath Shaazleen es una de las estrellas más brillantes de las Maldivas, pionera en su industria hotelera de lujo, con más de dos décadas de experiencia. En la actualidad Shaaz, que comenzó su carrera en el Veligandu Island Resort & Spa, uno de los complejos turísticos originales de las Maldivas, dirige las operaciones del ultra- lujoso Naladhu. Su especialización en operaciones es esencial para garantizar la dedicación de Naladhu a la perfección, ya sea en los inmaculados alojamientos, el ambiente tranquilo o el servicio de mayordomo, discreto pero anticipado. Shaaz aporta un nuevo nivel de dedicación a su trabajo, inspirado por el orgullo de su país y la pasión por presentarlo al mundo.

¿La conclusión final? Si se creara el 'reboot' de la serie Hotel, la directora sería indudablemente hoy Connie Sellecca. Por cierto: somos conscientes de que no os esperabais este 'plot twist', pero no queríamos dejar de señalar que en Hostal Royal Manzanares, la serie de Lina Morgan (si no sabes de qué te estamos hablando, solo te podemos decir que envidiamos tu edad), quien regentaba el hostal era Asunción.

