El dinero no lo es todo, pero ser independiente económicamente es fundamental sobre todo si eres mujer

ONU Mujeres, la organización de las Naciones Unidas que desarrolla programas, políticas y normas con el fin de defender los derechos humanos de las mujeres y garantizar que alcancen su pleno potencial, señala los beneficios del empoderamiento económico femenino.

Este empoderamiento implica asegurar que las mujeres participan en igualdad de condiciones en el trabajo y la protección social y se benefician de ellos; acceden a los mercados y tienen control sobre los recursos, sobre su propio tiempo, su vida y su cuerpo; y gozan de más representación, capacidad de acción y una participación real en la toma de decisiones económicas a todos los niveles, desde los hogares a las instituciones internacionales.

Cerrar la brecha de género podría suponer un impulso de 7 billones de dólares para la economía mundial

De hecho, promover la justicia económica y los derechos de las mujeres en la economía y cerrar las brechas de género en el mundo del trabajo es esencial para materializar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y lograr los Objetivo de Desarrollo Sostenible. "Cuando el número de mujeres ocupadas aumenta, las economías crecen. El empoderamiento económico de las mujeres incrementa la diversificación económica y la igualdad de ingresos en pos de una prosperidad compartida. Se calcula que cerrar la brecha de género podría suponer un impulso de 7 billones de dólares para la economía mundial", explican.

La violencia económica

La miniserie de Netflix La asistenta se encargó de focalizar la atención en el abuso financiero, una forma de violencia machista que enfatiza la importancia de que las mujeres tengan independencia económica. Como explica el Estudio de la Violencia Económica Contra las mujeres en sus Relaciones de Pareja o Expareja, este tipo de violencia incluye comportamientos que controlan la capacidad de adquirir, usar y mantener recursos de una víctima amenazando su seguridad económica y su potencial de autosuficiencia, lo que ocurre cuando el abusador obtiene control total sobre los recursos financieros de la víctima.

La violencia económica ha podido afectar a 2.350.684 mujeres residentes en España con 16 años o más

La finalización del abuso se vincula al empoderamiento económico de la víctima y su recuperación o adquisición de la plena autonomía económica. Según los microdatos de la Macroencuesta 2019, la violencia económica es la tercera manifestación más frecuente de violencia de género, por detrás de la violencia emocional y la psicológica de control, y su prevalencia a lo largo de la vida es del 11,5 %. Se estima que ha podido afectar a 2.350.684 mujeres residentes en España con 16 años o más, y la forma más común de ponerla en marcha es la prohibición de la toma de decisiones sobre la economía familiar o de realizar compras de modo independiente.

La importancia de la temprana educación financiera

Por ello es esencial que las mujeres nos pongamos las pilas al respecto y dominemos todos los aspectos de nuestra economía, tanto personal como del hogar. "No hacerlo se traduce en más desigualdad y en que las distintas brechas de género se perpetúen generación tras generación. No sólo ganamos menos, sobre todo al convertirnos en madres, sino que, además, al no atrevernos a invertir, lo poco que ahorramos crece menos y nos vamos haciendo comparativamente cada vez más pobres que los hombres", dice Natalia de Santiago, autora de M.O.N.E.Y. Academy, su primera colección de libros para niños a partir de 10 años en la que atraviesa los fundamentos de la economía y las finanzas.

"Si a esto le sumamos que, de media, las mujeres vivimos más años, pero tenemos pensiones un 20 % inferiores a las de los hombres, la jubilación se puede poner muy complicada. Ahora que nos preocupamos tanto por estar sanas y en forma para vivir más, es fundamental que también nos ocupemos de tener una buena salud financiera para poder disfrutar de esos años de más", asegura.

Disponer de educación financiera desde la infancia es la mejor manera de ahorrarnos disgustos

Diversas investigaciones han demostrado que entendemos el concepto de dinero a los tres años y desarrollamos hábitos monetarios a los siete años. "Disponer de educación financiera desde la infancia es la mejor manera de ahorrarnos disgustos y de asegurarnos que llegamos a la edad adulta con las herramientas necesarias para tomar mejores decisiones. Por desgracia, esto todavía no está ocurriendo. Los niveles de educación financiera en los jóvenes son todavía peores que los de los adultos y, lo que es peor, las niñas siguen estando peor que los niños. Hay que ponerse las pilas para cerrar esa brecha cuanto antes y que nuestras niñas no se enfrenten a los mismos problemas que sus madres y abuelas", dice la experta en economía y finanzas.

Culturalmente, en España ha sido el hombre quien ha llevado las riendas de la economía doméstica

Por eso, no sólo es importante que tengamos conocimiento y confianza en lo que respecta a nuestras finanzas, sino que también es fundamental comenzar a educar a las generaciones futuras desde el principio. "En España llevamos un peso generacional, ya que culturalmente, ha sido el hombre quien ha llevado las riendas de la economía doméstica. El hecho de que ellos hayan sido hasta hace algunos años quienes mayoritariamente han sustentado económicamente a las familias creo que ha jugado un papel fundamental en que, como consecuencia, las mujeres no se hayan sentido protagonistas e incluso ni con el derecho de tomar decisiones financieras. La falta de formación y conocimientos también juega un papel muy importante en esto", explica Laura Encina, autora de 'Tu vida, tus normas, tu cuenta bancaria', que lleva quince años dedicada a la inversión y la asesoría financiera y que asegura que cambiar nuestra mente es vital para cambiar la forma en que se llena nuestra cartera.

"Nuestra vida actual es el conjunto de nuestros hábitos, nuestro conocimiento, habilidades, etc… Si trabajamos en nuestro desarrollo personal, descubriremos nuevas formas de ser, de gestionar nuestras emociones y de expandir nuestras habilidades. El conjunto de todo ello cambiará nuestra realidad material, incluyendo la económica, por supuesto", dice.

Aún hablamos más de dinero a nuestros hijos varones que a nuestras hijas

"A modo de ejemplo, en la lista de suscriptores de mi newsletter de más de 15.000 miembros, el 72 % está compuesta de hombres, lo que puede indicar un poco la realidad actual. La forma en la que educamos a nuestros hijos también, probablemente, tiene un impacto. Incluso hablamos más de dinero a nuestros hijos varones que a nuestras hijas", señala Alberto, conocido como Inversor Directivo, autor de Abundantia. Estoicismo para inversores.

Está aumentando el número de mujeres en posiciones de poder o en roles financieros destacados

Añade que afortunadamente, está aumentando el número de mujeres en posiciones de poder o en roles financieros destacados. "Mi recomendación es que las parejas "jueguen en equipo" y se puedan aprovechar las cualidades de ambos miembros para definir objetivos y planes para el control y crecimiento de la economía familiar", dice.

¿Invierten de forma distinta las mujeres?

Un estudio elaborado por XTB para analizar la inmersión y participación femenina en los mercados financieros indica que el número de mujeres que invierten en España ha crecido, pasando del 5 % al 14 % entre 2021 y 2023. Pero, a la hora de invertir, ¿lo hacen las mujeres de forma diferente a los hombres? Responde Laura Encina.

"Así es. Existe un patrón general en el que el nombre tiene una mayor tolerancia al riesgo y opta comúnmente por opciones donde pueda obtener mayores beneficios, aunque esto suponga poner en riesgo parte de su capital. Sin embargo, por lo general, las mujeres tendemos a ser mucho más protectoras y conservadoras. Existe una corriente llamada neuroeconomía que estudia los factores que influyen en en la toma de decisiones económicas y revela diversos estudios entre los hombres y mujeres. En ellos se observa que en el caso de los hombres, hay una predisposición biológica a ser más impulsivos y arriesgados, y en el caso de las mujeres, a ser más precavidas y prudentes", señala.

Las mujeres son más reservadas y hablan menos de sus buenas inversiones

Inversor Directivo, el autor español anónimo más conocido del mundo de la inversión, indica que hay estudios que demuestran que, en promedio, las mujeres tienden a ser más adversas al riesgo en comparación con los hombres. También acostumbran a pensar más en el largo plazo, a diversificar más su cartera y a rotarla menos. "En definitiva, las mujeres acostumbran a ser más racionales y menos impulsivas que los hombres, lo que les podría dar cierta ventaja a la hora de invertir. Además, las mujeres también acostumbran a ser más reservadas y a hablar (mucho) menos de sus buenas inversiones que los hombres", explica.

Para finalizar, Natalia de Santiago celebra que cada vez haya más recursos online y offline, como podcasts, contenidos en redes sociales, libros, cursos, que nos permiten formarnos a muy buen precio y de manera muy cómoda, aunque no quiere dejar de advertir que es esencial asegurarse de que la fuente es fiable. "Está mal que lo diga yo, pero libros como el mío, 'Invierte en ti', que cubre todos los básicos de las finanzas personales, pueden ser un buen punto de partida", dice. Y cómo no vamos a permitir este momento de auto promo, cuando son ellos los que siempre lo hacen y nadie les pone un solo "pero".. ¿No?

