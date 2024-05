Lo que hay detrás del romántico discurso de Chris Hemswort sobre Elsa Pataky

"Creo que vosotras, las mujeres, sois quienes habéis recibido las mentiras más diabólicas. Algunas de vosotras podéis llegar a tener carreras exitosas, pero me atrevería a decir que a la gran mayoría os emociona más la idea del matrimonio y de los hijos que traeréis al mundo. Mi hermosa esposa Isabelle sería la primera en decir que su vida realmente comenzó cuando empezó a vivir su vocación como esposa y madre".

Hay varios asuntos aterradores en este discurso, y quizás el primero de ellos sea que no se trata de una broma pesada. Los otros dos aspectos especialmente preocupantes son que ha sido verbalizado en 2024 (porque parece salido de 'Cásate y sé sumisa' de Costanza Miriano) y que el autor de estas palabras es Harrison Butker, que al ser un "conocido" jugador de fútbol americano, ha conseguido que su mensaje se haya viralizado. Lo digo porque haciendo una analogía foodie (que quizás a Butker le guste, pues supongo que cree que como mujer, tengo que compararlo todo con asuntos de cocina para poder comprender las cosas) si ya es terrible descubrir que la mayonesa tiene salmonelosis, mucho peor es haberla servido en la ensaladilla rusa que van a comer miles de personas. Es decir: su discurso es dañino, pero lo preocupante es que está siendo escuchado en miles de hogares.

Buena esposa, mala esposa

Tras el discurso, las redes sociales han hablado. La creadora de contenido @sheisapaigeturner, que tiene cuatro hijos y que comparte con sus seguidores reflexiones sobre la maternidad, su carrera y la carga mental, ha explicado en un vídeo que a su marido, ella ni le prepara la cena, ni le hace la colada, ni le agenda sus visitas al médico.

"¿Por qué? Porque él no pide cita para que yo vaya al médico. ¿Sería un detalle que lo hiciera? Sí, pero no es su trabajo. Por supuesto, quiero que esté sano, pero es un hombre capaz de hacer estas cositas por sí mismo. Hay muchas cosas que no hago por él. Ni le pido cita en la peluquería, ni le hago la maleta cuando vamos de vacaciones, ni le compro ropa interior cuando la suya tiene agujeros", explica.

Señala que estos aspectos forman parte de las tareas domésticas, por lo que no son "pequeños gestos de gratitud". "Como su esposa, no es mi trabajo hacerlo. Estas son cosas que terminan por sumar una carga extra sobre nuestros hombros. Ni soy la secretaria personal de mi marido, ni su asistente", dice.

Los matrimonios felices son precisamente aquellos que han repartido las responsabilidades de forma igualitaria

La respuesta de muchos usuarios para, lamentablemente, sorpresa de NADIE, ha sido que es "una mujer egoísta y una mala esposa". Y es aquí donde queremos detenernos. Al parecer, en 2024 hay quienes consideran que no ser la Siri de nuestras parejas es casi pecado, porque las labores del hogar siguen siendo eminentemente femeninas, pese a que como señala en 'Toda la rabia. Madres, padres y el mito de la crianza paritaria' la periodista y psicóloga Darcy Lockman, que explora cómo las relaciones progresistas se convierten en tradicionales cuando se introducen los niños en el hogar, los matrimonios felices son precisamente aquellos que han repartido las responsabilidades de forma igualitaria.

Imagen de 'Mad Men' HBO

La figura de la esposa perfecta está volviendo al discurso popular de la mano de las 'tradwives', que son las amas de casa sumisas y abnegadas que han dejado sus empleos para dedicarse de pleno al trabajo doméstico. La influencer Alexia de la Rosa podría encajar perfectamente en esta definición. En sus inquietantes vídeos, aparece siempre sonriente y ataviada con impolutos vestidos mientras cocina, hornea, limpia y educa a sus dos hijos en casa, fuera de las instituciones educativas.

Las 'tradwives' son mujeres que creen estar en deuda con la voluntad de los hombres

Las 'tradwives' son mujeres que creen estar en deuda con la voluntad de los hombres. Tan mala fama tienen, que la propia Alexia de la Rosa se ha apresurado a asegurar que en realidad, aunque a piori así lo parece, no lo es.

"Entiendo por qué me incluyen en esta categoría. Mis pasatiempos y la forma en que vivo mi vida se alinean con la forma en que las esposas tradicionales suelen presentarse. Mi esposo y yo asumimos roles de género bastante tradicionales, pues él es quien trabaja y maneja las finanzas, mientras que yo me quedo en casa a tiempo completo para cuidar a los niños y encargarme de las tareas del hogar. Pero al mismo tiempo, gano mi propio dinero y trabajo desde casa creando contenido. La forma en que vivo mi vida no tiene nada que ver con etiquetas ni con tratar de encajar en ningún tipo de categoría", explica.

No creo que todas las mujeres que asuman el papel de ama de casa y esposa a tiempo completo sean el mejor escenario para algunas familias

"No creo que haya una manera correcta de vivir. La vida familiar de cada uno es TAN diferente... Si eres una mujer que quiere quedarse en casa a tiempo completo para estar con tus hijos, cuidar del hogar y tienes la capacidad mental y emocional para hacerlo, entonces creo que es increíble. Si prefieres trabajar a tiempo completo fuera de casa y contratar a alguien para que te ayude a criar a tus hijos y atender tu hogar, también creo que es perfecto. No creo que todas las mujeres que asuman el papel de ama de casa y esposa a tiempo completo sean el mejor escenario para algunas familias", comenta la creadora de contenido.

Imagen de 'Mad Men' HBO

El problema de algunas de estas figuras, señala la periodista y escritora Anne Helen Petersen en 'Culture Study', es que que hablamos de diosas domésticas cuya personalidad parece haber sido muteada. "Conozco su rutina matutina. Sus labores en la cocina. Tengo una idea de cómo son sus maridos. Sé mucho sobre sus hijos. En algunos casos, conozco la forma en que llegaron a Dios y a sus esposos. Conozco sus oraciones, al menos las públicas. Sé lo que le gusta comer a su familia. Lo que no sé es una sola cosa sobre ellas", asegura.

Cuando los sueños de la mujer quedan apartados

Esta introducción, quizás la más larga de la historia, sirve para contextualizar la controversia que ha generado el discurso de Chris Hemsworth al haber recibido su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. "Quiero dar las gracias a mi preciosa esposa, que ha estado aquí durante mi carrera a mi lado, que me anima y apoya sin cesar. Y no se me olvida que ella dejó a un lado sus propios sueños para apoyar los míos. Una vez más, siempre estaré en deuda contigo. En realidad, nada de lo que hago en estos momentos, ocasiones especiales y eventos sería especial si tú no estuvieras a mi lado. Te quiero".

Me sentía más a gusto estando con mis hijos y sacrificar parte de mi carrera en ese momento

Las críticas no han tardado en llegar, y Elsa Pataky no ha dudado en silenciarlas. "Sentí que es lo que quería hacer. Me sentía más a gusto estando con mis hijos y sacrificar parte de mi carrera en ese momento", ha explicado.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth en el festival de Cannes AP

No es un caso excepcional en el mundo de la fama. Shakira ha reconocido en diversas entrevistas haber aparcado su carrera para dedicarse a sus hijos, mientras que su ex pareja, Gerard Piqué, triunfaba en el campo de fútbol, y las palabras de Hemsworth recuerdan a las de Ryan Gosling, que en la septuagésima cuarta edición de los Globos de Oro, al recibir el premio por su papel en 'La La Land', quiso dar las gracias a su pareja, Eva Mendes: "Mientras yo estaba en la película cantando, bailando y tocando el piano, mi pareja cuidaba de nuestra hija estando embarazada de nuestra segunda niña y ayudando a su hermano en una batalla contra el cáncer. Si no fuera por ella, ciertamente otra persona estaría aquí. Gracias, cariño", dijo.

Por descontado, ellas han tomado unas decisiones que son absolutamente respetables, pero es llamativo cómo estas posturas comienzan a e infiltrarse en el discurso popular y la forma en la que muchas personas romantizan la forma en la que expresan sus parejas gratitud. "En serio, ¿tenemos el listón tan bajo con los hombres que vemos como un acto extraordinario que te agradezcan que has dejado tu vida en segundo plano, en vez de entenderlo como lo mínimo?", se pregunta en sus redes sociales el creador de contenido Prior, que se asegura de subrayar que lejos de criticar su relación, lo que le sorprende es la reacción de la gente… Y razón no le falta.

Betty Friedan habló de esas mujeres "atrapadas" en el rol de ama de casa sumisas

En 1963, en 'La mística de la feminidad', Betty Friedan habló de esas mujeres "atrapadas" en el rol de ama de casa sumisas, un papel que ahora las redes maquillan y que aunque sea precisamente en algunos casos por morbo, sorpresa e incluso odio, generan incontables visitas, que se traducen en visibilidad y repercusión.

En el escrito encontramos palabras que bien podrían funcionar ahora para ponernos en alerta frente a las 'tradwives'. Lo importante no es criticar a quienes deciden aparcar sus sueños, sino tomar conciencia de que como dijo Hillary Clinton, para educar a una criatura, hace falta algo más que una madre y un padre. "Hace falta un pueblo entero". También hace falta un pueblo entero para conseguir que para que unos logren sus sueños, otros -cómo no, las mujeres- no tengan que renunciar a los suyos.

