'Digital girl' (y muy curiosa)

Con frecuencia padres y madres me preguntan qué tienen que hacer para que sus hijos e hijas crezcan con confianza, preservando también su deseo de descubrir cosas nuevas. A los adultos les preocupa que sus pequeños puedan convertirse en niños temerosos, y a mí que ellos hayan olvidado que un día también exploraron. Me apena que los adultos no recuperemos el estado de gloria de la curiosidad, olvidando que debemos de seguir aprendiendo toda la vida.

Un estudio de 2021 sobre el aprendizaje temprano y el bienestar infantil realizado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) concluía que la habilidad más necesaria en el aprendizaje, por encima de la memoria, la lectura temprana o el cómputo matemático, es la curiosidad. Además de ponerla en el lugar que merece, la investigación incidía en la responsabilidad de los progenitores para no perpetuar falsas creencias respecto del comportamiento curioso de sus hijos con frases como "No preguntes tanto, niño, que la curiosidad mató al gato", así como su papel en el bienestar infantil y en un desarrollo exitoso a lo largo de su vida adulta. Cuando un niño o niña adquiere nuevos conocimientos también perfecciona sus habilidades y alcanza una mayor confianza en sí mismo, puesto que dicho aprendizaje lo ha logrado tras activar su curiosidad y esto le anima a seguir utilizándola.

Una emprendedora joven y curiosa

La primera vez que Alai Miranda Blanco acudió a un taller de tecnología tenía 11 años. Fue un taller sobre cómo utilizar Arduino, un micro controlador que ejecuta tareas entre el ordenador y otro dispositivo. La acompañaba su madre, que antes había buscado y rebuscado formaciones a las que podía sumarse una renacuaja con ganas de comerse el mundo. A la madre le interesaba lo justo la tecnología, pero su obsesión era que su hija no perdiera su curiosidad a la que cuidaba como una planta llena de brotes.

A los 12 años, Alai dio su primera charla Tedx para explicar su invento: un oso de peluche llamado Alibubu, en cuyo interior había un dispositivo que guardaba los datos personales de los niños refugiados que viajaban sin identificación. Las noticias de los desplazados forzosos había impactado a la niña tanto como para preguntarse qué podía hacer por ellos. Y lo hizo. Al igual que años después, durante el confinamiento, creó Docuscopio, un artilugio impreso en 3D que permite proyectar en la cámara del ordenador, mediante un espejo, cualquier papel que se deposite sobre el teclado, a fin de aliviar las tediosas clases online de sus profes de instituto.

Alai Miranda Blanco tiene dieciocho años y estudia ingeniería de computadores. Es portentosa y su madre también, porque ha defendido el talento incipiente de su hija como un bien preciado. Porque ha preservado la curiosidad infantil con la suya propia. Ambos, padre y madre, estaban convencidos de que la inventiva de su hija abriría cualquier puerta, aunque quizá no sospechaban que empezara a recoger premios tan pronto -Premio MAS Desafío Digital, Digital Girl of The Year-, ni que creara su propia escuela de programación de vuelos en drones para jóvenes, EsVuela, aunque sí que emprendería en cuanto pudiera, porque su primer negocio lo creó con 7 años tras pedir un 'crédito' a su madre para adquirir los ingredientes de los dulces que, después de hornear, vendía a domicilio. Hay algo en Alai que la hace permanecer atenta, detectando lo imperceptible, lo que otros no vemos.

Ni la tecnología es de frikis ni la curiosidad, un rasgo cuestionable de nuestro comportamiento. Ambas caminan juntas, una aireando preguntas y otra, dando respuestas.

