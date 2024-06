¿Machismo, abuso de poder o infantilización? Todo sobre la diferencia de edad en una relación

Podríamos resaltar muchas cosas de la celebración del vigésimo quinto (¡socorro-tengo-cien-años!) cumpleaños de Sabrina Carpenter, como el hecho de que su vestido 'vintage' de Cache, que compró en la web de segunda mano Depop, se inspiraba en el que lleva Kate Hudson en el cartel promocional de Cómo perder a un hombre en 10 días (me sobran nueve) , pero sin duda, lo más memorable de la celebración fue su tarta de cumpleaños, adornada con un meme en el que Leonardo DiCaprio aparece junto a un texto en el que le ruega no cumplir 25 años, pues el hecho de que el actor rompe con sus parejas al alcanzar esa edad se ha convertido ya en un chascarrillo mundial.

La diferencia de edad siempre han sido un tabú en las relaciones, aunque el cine y la cultura pop se han encargado de normalizar las brechas generacionales para que en el imaginario colectivo cale el mensaje de que no pasa absolutamente nada cuando el hombre es el mayor. ¿Un ejemplo? En Parque Jurásico, Laura Dern tenía 23 años, mientras que Sam Neill, que interpretaba a su pareja, tenía 20 más. Y creíamos que lo aterrador era el velociraptor...

"En aquel momento era una diferencia totalmente apropiada para un protagonista y una mujer. Nunca pensé que fuera inapropiado hasta que en una revista me encontré con un artículo que hablaba sobre cómo actores como Harrison Ford y Sean Connery eran siempre emparejados con mujeres mucho más jóvenes. ¡Yo estaba en ese listado!", ha explicado el actor a The Times.

"No ha sido hasta ahora, en un momento de toma de conciencia cultural sobre el patriarcado, que he pensado: 'Vaya, ¿no tenemos la misma edad?' Nuestra diferencia de edad en Parque Jurásico era totalmente inapropiada", dijo por su parte Dern.

Las dinámicas de poder

Justin Lehmiller, investigador del Instituto Kinsey Institute, lleva casi dos décadas estudiando las diferencias de edad en las relaciones. Asegura que aunque el estigma no es nuevo, sí lo es el hecho de que la Generación Z se siente especialmente contrariada ante estas diferencias. "Para algunos miembros de la Generación Z, las relaciones con diferencias de edad son inherentemente abusivas, porque perciben que las discrepancias de edad crean necesariamente un desequilibrio de poder que favorece al mayor de la pareja", confesaba a HuffPost.

Imagen de 'Anna Nicole Smith: Tú no me conoces' Netflix

Desde ese prisma no es de extrañar que el tema 29, de Demi Lovato, en el que habla de su ex novio Wilmer Valderrama, 12 años mayor que ella, haya sido el empleado en TikTok como banda sonora de diversos vídeos que inmortalizan a parejas famosas que se caracterizaban por una acusada diferencia de edad, un 'age gap' que los creadores de contenido señalan como una clara señal desigualdad en las dinámicas de poder.

La periodista Heather Schwedel escribe en un artículo llamado Is It OK to Be This Annoyed About Older Men Who Date Much Younger Women? (¿Es correcto estar tan enfadados con los hombres que salen con mujeres mucho más jóvenes?) que algunos señores son capaces de salirse del sistema al adquirir suficiente dinero o poder.

Las mujeres ven cómo sus opciones románticas se reducen a medida que envejecen

"Básicamente, cambian el capital económico por lo que la sociedad valora de las mujeres: la juventud y la belleza. Desaparece la pretensión de encontrar a alguien que pueda ejercer como un igual. Las mujeres, tanto jóvenes como mayores, ven que lo único que realmente importa es cómo lucen en bikini. Mientras tanto, las opciones románticas de las mujeres se reducen a medida que envejecen: tener una cantidad similar de dinero o de poder semejante generalmente no atrae a los hombres más jóvenes del mismo modo", reflexiona.

El 59 % de las mujeres afirma estar más abierta a salir con alguien más joven

Las predicciones de Bumble para el 'dating' de este año ahondaron en cómo cada vez hay más personas que salen con otras de generaciones diferentes. "Las personas solteras están más abiertas a tener citas con gente mayor o más joven. Para 2 de cada 3 (63 %), la edad no es un factor determinante a la hora de salir con alguien y el 59 % de las mujeres afirma estar más abierta a salir con alguien más joven", explica el equipo de la 'dating app'.

Una mirada ¿diferente? al 'age gap'

"También estamos cambiando nuestra forma de ver las relaciones de los demás, pues el 35 % de las usuarias de Bumble afirma que en el último año se ha vuelto menos crítica con las relaciones en las que hay diferencias de edad", asegura.

La forma en la que hablamos de estas diferencias de edad ha cambiado de forma significativa en poco tiempo, y prueba de ella bien podría ser el tema de Taylor Swift All Too Well (2012), que habla sobre su ruptura con el actor Jake Gyllenhaal, con quien salió cuando ella tenía 20 años y el actor, 29. Al ser relanzada en 2021, fue analizada como un claro caso de comportamiento predatorio por parte de Gyllenhaal. Por descontado, el movimiento MeToo tiene mucho que ver en este cambio. En un artículo publicado en The Cut, Lila Shapiro habla del problema que encierra el hecho de que haya quienes sistemáticamente critican estas relaciones.

Incluso si dicen que son felices, los críticos de la diferencia de edad no les creen

"El discurso contra la diferencia de edad surgió de la preocupación del movimiento MeToo por las diferencias de poder, la coerción y el consentimiento. Sin embargo, también va en contra del espíritu central del MeToo –'Creer en las mujeres'- al generar una protesta en nombre de las mujeres que, según todas las versiones públicas disponibles, no tienen quejas sobre sus relaciones. Incluso si dicen que son felices, los críticos de la diferencia de edad no les creen", escribe.

Laura Escanes habla al respecto

"Ya sabéis que he recibido bastante atención mediática por haber vivido una relación de 7 años con un hombre 22 años mayor que yo. 22 años es mucho. Eso es innegable. Pero os prometo que eso cambia por completo, depende de cómo lo mires", dice Laura Escanes en su podcast Entre el cielo y las nubes. "La distancia y el tiempo me han hecho ver que quizá lo mejor es no romantizar según qué cosas y hablar sin miedo. Llevo muchos años de terapia y me han hecho ver que yo no hice nada malo", zanjaba.

Laura Escanes en la 'premiere' de 'Mi soledad tiene alas' Getty Images

Poco después, en el podcast El sentido de la birra, explicaba cómo ha cambiado de opinión sobre este asunto. "Yo de verdad creía que una pareja con diferencia de edad es viable y que si hay amor, no pasa absolutamente nada. Ahora pienso que hay muchos factores que sí afectan. El más importante es el momento vital", explicó.

La mujer tendría que transgredir un montón de convenciones sociales para tener una relación seria con un hombre joven o de mejor nivel socioeconómico

Como señala Raquel Córcoles en Los capullos no regalan flores, la hipergamia es un término empleado en las ciencias sociales para hablar de la práctica de buscar una pareja de mejor nivel social/económico. "Como el hombre no tiende a eso (busca en su pareja femenina un rol protector), puede acceder a enrollarse con una tía de menor formación y 10 años más joven que él. La mujer tendría que transgredir un montón de convenciones sociales para tener una relación seria con un hombre joven o de mejor nivel socioeconómico", escribe.

Es un pervertido que es incapaz de tener y querer una relación con alguien de su edad

Con motivo del estreno el pasado mes de abril de la película El consentimiento, basado en el libro homónimo de Vanesa Springora, la ilustradora reflexiona sobre las diferencias de edad. "Te hace sentir como una igual, aunque él tenga mucha más experiencia vital. Te elige sabiendo la ventaja que tiene sobre ti y lo manipulable que eres", explica. "Él es el único que te entiende y el que más se preocupa por tu felicidad. En realidad, le preocupa que alguien te ponga en su contra. Mejor ponerte a ti misma en contra de los demás", plasma en sus viñetas. "Es un pervertido que es incapaz de tener y querer una relación con alguien de su edad", asegura.

¿Protección o infantilización?

Por descontado, nos encontramos ante un melón asunto sumamente complicado. Las diferencias de edad son analizadas de forma diferente cuando es la mujer la mayor de la relación, como vemos en la película La idea de ti, en la que Anne Hathaway interpreta a una mujer divorciada de 40 años que se enamora de un icono pop de 25 años, o en la relación de Aaron y Sam Taylor-Johnson, a los que separan 24 años de edad.

'La idea de ti' Prime Video

Pero al mismo tiempo, en ocasiones parece que infantilizamos a las mujeres que deciden salir con hombres mayores, como advierte la analista Madisyn Brown en un video ensayo llamado Are you mature for your age or is he a predator? (¿Eres madura para tu edad o es él en realidad un depredador sexual?).

Es importante reconocer la autonomía de las mujeres, porque no son estúpidas

"Queremos protegerlas y asegurarnos de que no están siendo explotadas por hombres mayores, pero es importante reconocer la autonomía de las mujeres, porque no son estúpidas. Saben bien lo que están haciendo, son conscientes de que están saliendo con alguien que es más mayor que ellas y pese a conocer el riesgo potencial que supone, lo hacen igualmente", explica.

Por eso, la mini reflexión que plasmó en sus redes sociales Florence Pugh, cuando a sus 24 años salía con Zach Braff, 21 años mayor que ella, puede funcionar como un interesante cierre que deja abierto el debate: "Soy lo suficientemente mayor para ser una mujer adulta que paga sus impuestos, pero no para saber con quién tengo que acostarme".

