Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer: cómo detectar y actuar ante relaciones de maltrato

Naciones Unidas señala que una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y que cada 11 minutos, una mujer o niña muere asesinada por un familiar. El Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer se celebra el 25 de noviembre y da el pistoletazo de salida de la Campaña Únete de la ONU, que comprende 16 días de activismo que concluyen el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos.

La Asamblea General de la ONU definió en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida en 1993 la violencia contra la mujer como "todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada".

"Una relación de maltrato es una relación en la que uno de los miembros ejerce cualquier tipo de daño sobre el otro. Son relaciones donde se sienten altas dosis de sufrimiento, ansiedad y malestar como consecuencia de estar en la propia relación. Hay muchos tipos de maltrato, pero podríamos decir que los principales se clasifican en físico, psicológico y sexual", explica Elizabeth Clapés, autora de Querida yo: tenemos que hablar.

La psicóloga asegura que en su consulta se encuentra con numerosos casos de mujeres que dicen no vivir en una relación de maltrato por una razón: no han recibido un golpe. "Por desgracia, todavía hay quien busca la huella física para diferenciar. En las campañas de prevención nos hemos habituado a ver a una mujer con el ojo golpeado, y ese es el caso menos habitual entre los maltratadores", comenta. "En realidad, una relación de maltrato al uso es una relación en la que hay algún tipo de comportamiento que hace daño a uno de los miembros. Es importante por ello hablar de una relación de desigualdad, y no hablo necesariamente de género, sino de una situación en la que uno ataca y otro es la víctima", explica.

Cinco señales de que estás en una relación de maltrato

La autora resalta la importancia de conocer e identificar las señales para prevenir este tipo de relaciones y así salir de ellas. La pérdida de identidad, baja autoestima y autoconcepto, sentimiento de insuficiencia y poca valía o el aislamiento son algunas de las consecuencias que sufren sus víctimas.

Evitan contar a sus seres queridos cómo les trata esta persona porque saben cómo puede verse desde fuera. No se sienten en total libertad de expresar su opinión o descontento por miedo a la respuesta/reacción de esta persona. Se sienten invalidados constantemente, la otra persona les hace sentir inadecuados y responsables de sus reacciones desproporcionadas. La relación les genera ansiedad y sufren grandes altibajos a nivel emocional. Se repite el "ciclo de la violencia": tensión - conflicto - luna de miel. Viven con miedo y hay momentos en los que conectan con la idea de salir de esta relación, pero no se sienten capaces de vivir sin esa persona y conectan con la posibilidad de que algo pueda cambiar si se portan mejor.

"Hay ocasiones en las que es tan sutil que no te das apenas cuenta, pero sutilmente, te está controlando la vida. Quizás no te dice que no te pongas falda, mas te comenta que te quedan mucho mejor los pantalones… Tal vez no te dice que no veas a tus amigas, pero asegura que tu amiga íntima va diciendo cosas sobre ti… No hay señales directas para identificarlo, pero sí resaltaría el tener en cuenta cómo nos hace sentir la otra persona y cómo está nuestra vida desde que el otro forma parte de ella", explica Clapés.

Maltrato CADENA SER

¿Cómo pedir ayuda o cómo ayudar a alguien que se encuentra en esta situación?

"Las experiencias que he tenido con La Oficina de la Mujer han sido estupendas. Es importante hablar con familiares y amigos, aunque son consciente de que es muy fácil decirlo, pero luego es bien complicado hacerlo, porque es como una adicción… Es raro que se quiera contar. Quizás sea más sencillo comenzar una terapia", explica.

"En el caso de que le ocurra a alguien de tu entorno, es importante recordar que si te enfadas con una víctima de maltrato, se va a alejar. Por ello, la conducta que has de adoptar, aunque no es en absoluto fácil, es estar y ser su refugio. Muchas no logran salir porque no tienen dónde ir, necesitan cobijo. Por eso, es importante que estés ahí, que no presiones ni te enfades. Has de estar para que cuando la víctima quiera salir, tenga dónde ir. Es duro, pero has de intentar que no te perciba como un peligro", asegura la psicóloga, que en su libro, Querida yo: tenemos que hablar, nos recuerda que aunque cualquier persona puede ser víctima de maltrato, existen ciertas características personales que aumentan las posibilidades de serlo, como la autoestima baja, haber sufrido maltrato en la infancia o la dependencia emocional.

