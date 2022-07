Cristina de Middel lleva su fantástica realidad a la presidencia de la agencia Magnum

"Nunca he sido presidenta de nada, pero si trabajo duro y respeto el papel y el legado de Magnum, seguro que saldrá bien". Con estas palabras anunciaba la fotógrafa Cristina de Middel su nombramiento como presidenta de la mítica agencia Magnum.

La alicantina es la primera española en lograr este cargo, que hasta ahora ocupaba Olivia Arthur, que le está ayudando en la transición. "Me siento honrada y también consciente de la responsabilidad. Espero poder continuar con el gran trabajo que han hecho los presidentes anteriores y que logre aportar nuevas ideas y entusiasmo al grupo", ha explicado de Middel, que entró en la agencia hace cinco años apadrinada por Martin Parr, otra 'rara avis' en la agencia por alejarse de la clásica fotografía documental que tanto ha primado en ella. Ganadora del Premio Nacional de Fotografía 2017 y comisaria de PhotoEspaña 2018, fue invitada en 2017 a formar parte de la agencia internacional Magnum. Ha sido la segunda fotógrafa española de la historia, tras Cristina García Rodero, en formar parte del titán de la fotografía. Fundada en 1947 por Robert Capa, Cartier-Bresson, George Rodger y David ‘Chim’ Seymour, a esta agencia le debemos la documentación fotográfica de algunos de los acontecimientos históricos más relevantes.

Para entrar en ella, se han de pasar tres fases en las cuales se deben acreditar méritos a través de su trabajo: nominados, asociados y miembros de pleno derecho. Cristina de Middel, cuya obra se destaca "por cuestionar la verdad de la fotografía documental, los límites entre la realidad y la ficción, y cómo los medios masivos construyen los hechos a través de sus imágenes", no solo ha sido elegida miembro de pleno derecho, sino que también, como ahora sabemos, ha sido elegida por unanimidad por los miembros de Magnum también presidenta.

¿Fantasía o realidad?

Licenciada en Bellas Artes, cursó un máster en Oklahoma y un doctorado en Barcelona, pero no es solo su vida nómada la que le ha servido de inspiración, sino que su obra se alimenta con voracidad de la cultura popular. Desde las películas de Ridley Scott hasta los cómics de Tintín, su trabajo narra, no sin cierto sarcasmo, historias a través de la imagen. Una duda casi omnipresente es la de si la verdad existe, y ella cree ciegamente que no existe un vínculo necesario entre la fotografía y la verdad. Quizás te preguntes qué demonios ocurre entonces… Y ella asegura que absolutamente nada. De hecho, cuando en 2017 recibió el Premio Nacional de Fotografía, el jurado aplaudió la forma en la que en su trabajo "replantea los límites de la realidad del lenguaje fotográfico, al tiempo que innova en el ámbito del libro de fotografía, otorgándole una nueva dimensión como obra de arte total".

Una de las fotografías de Cristina de Middle para Magnum Photos Cristina de Middel / Magnum Photos

Tras desencantarse con la prensa, tomó un rumbo artístico que hizo que en 2012 su libro Afronautas la hiciera mundialmente conocida. Ahí ya jugaba con esos límites que comentábamos: es experta en desdibujar entre la narración y la ficción. "Afronautas está basado en la documentación de un sueño imposible que solo vive en las imágenes. Basándome en esta increíble pero cierta noticia de hace 50 años, reconstruyo las escenas que podrían haberla documentado entonces y refuerzo su veracidad añadiendo a esa certeza mi carga personal y el fruto de mi imaginación", comentaba al Museo Universidad de Navarra, donde hasta marzo pudimos disfrutar de su exposición Pseudología Fantástica.

Desde la publicación de la obra que cambió su carrera, ha publicado nueve libros y ha mostrado su trabajo en enclaves como el Rencontres d’Arles y el Museo del Prado. "Ha sido un honor servir a una organización que amo desde la presidencia durante los últimos dos años y haber asistido a la celebración de su 75 aniversario. Estoy feliz por dar el relevo a alguien que sé que continuará la misión de guiarnos con su energía. Estoy emocionada por ver lo que el futuro le depara a Magnum", ha asegurado su antecesora, Olivia Arthur.

2014. Ijewo. From the series: This is What Hatred Did. © Cristina de Middel / Magnum Photos

"La fotografía, en comparación con otras disciplinas creativas como la literatura, la crónica literaria, el cine o el cine documental, se asociaba casi desde sus inicios con el documento, y se le cortaron las alas con su capacidad creativa y expresiva. Nos hemos acercado tanto a la realidad que nos hemos pasado de frenada. Ya nadie se lo cree y creo que la salvación está en que sea muy personal y que tu opinión esté muy clara. Que veas una foto y pienses que es una opinión, no una realidad. Yo estoy intentando colarme en todas las instituciones, como Magnum, para ver si consigo que explosionen desde dentro. Cuando llegue a Magnum y si de hecho, miras el archivo de lo que hacen más de la mitad de sus fotógrafos, es más irreverente de lo que he hecho yo", decía el año pasado a Lara Hermoso en El cuarto de atrás. Lo decía porque en Magnum siempre ha primado el fotoperiodismo clásico, aunque el que Martin Parr y de Middel hayan ocupado su presidencia demuestra que las cosas están cambiando.

Cristina se queja siempre de que a la fotografía se le exige una veracidad que no se le pide a tantas otras artes, y precisamente es eso lo que valoramos de ella: que en un mundo en el que en ocasiones parece que a las mujeres no se les permite opinar o se adquiere una visión panóptica que supervisa su opinión y su actividad, ella ha decidido que en realidad, lo que opinen los demás, da bastante igual… Lo importante es tener libertad para opinar, y eso es lo que ella hace, con maestría, con su trabajo.