Creadora de contenido, guionista y 'drama queen': así se presenta Lalachus, a la que conocemos en una cita (muy poco romántica)

Según Lalachus: "Cutre se nace, no se hace". Además también es creadora de contenido, guionista, 'podcaster', pero lo más importante... una verdadera 'drama queen'. Le encanta llorar viendo vídeos emotivos y... actuaciones de la 'Super Bowl'.

Laura también es toda una defensora de disfrutar sin pensar en lo que opinen los demás. Hace un mes fue una de las invitadas a Desalia, el festival celebrado en Punta Cana al que acudieron todo tipo 'influencers'. Después del viaje Lala lanzó una reflexión en redes sociales sobre su físico: "No voy a mentir si os digo que cuando me dijeron de ir al Desalia tuve pensamientos negativos hacia mi cuerpo y sobre cómo me iba a ver delante de tanta gente, pero conforme iba llegando me di cuenta que esos pensamientos eran una bazofia y que nada ni nadie y sobre todo yo misma, me iba a fastidiar la experiencia tan genial que he vivido". Así que así lo hizo y pudo disfrutar del festival en la playa sin complejos.

En esta entrevista de vídeo podemos conocer a lo que sería una Lalachus en su primera cita, aunque esta es un poco menos romántica.

