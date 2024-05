Salma Paralluelo, antes de la final de la Copa de la Reina: "Por fin las niñas pueden soñar con ser deportistas"

¿Sabías que únicamente el 2 % de las inversiones globales del fútbol se destina al fútbol femenino? Aunque este llamativo -y doloroso- porcentaje no sea conocido por muchos, hay un nombre que sí lo es: Salma Paralluelo. ¿El motivo? Fue ella la que marcó el gol que dio a la Selección Española el pase a semifinales en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Hacer historia no es fácil, y aunque ella lo ha logrado, planea seguir haciéndolo. Pero ese no es su único objetivo, porque también está dispuesta a seguir luchando para que porcentajes como el anteriormente mencionado cambien, y por eso forma parte de la iniciativa "Cómete el Juego" de Just Eat (que ha destinado 40.000 euros en donaciones para el fútbol femenino en España durante este año) como embajadora y fuente de inspiración para los equipos femeninos en sus edades más tempranas.

Gracias a esta iniciativa, los socios de la plataforma de envío de comida a domicilio pueden patrocinar equipos de fútbol femenino en su localidad. De esta forma, los restaurantes participantes en la acción ofrecerán el apoyo que cada club necesite en función de sus necesidades específicas.

"Es vital que el fútbol femenino cuenta con patrocinios, por lo que hay que seguir con la línea de crecimiento y apoyo que hay. Estas iniciativas son clave, y creo que ese apoyo que se da a nivel de material de equipamiento y gestión alimenta a estos equipos, que quieren seguir creciendo. Desarrollarse de la mejor manera posible es fundamental", explica la futbolista a 'Mujer.es'.

No me da miedo ser un referente para las nuevas generaciones

"Aunque los patrocinios son importantes, los medios pueden también ayudar a elevar la imagen del fútbol femenino. Gracias al apoyo, a conseguir mejores instalaciones y disponer de mejores herramientas, se puede seguir ayudando a que las niñas se desarrollen en el deporte", añade. "Ser un referente para las nuevas generaciones no es algo que me dé miedo, pero sí es una inmensa responsabilidad. Lo llevo con calma, porque soy una persona natural que se centra en lo suyo y en seguir sus pasos", aclara.

Paralluelo comenzó en un equipo masculino, por lo que era la única chica. Sin embargo ahora ella, junto a figuras como Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, son referentes para las nuevas generaciones.

Los comienzos

"Cuando empecé, no había ni siquiera equipos de fútbol femenino, por lo que no tenía referentes. Afortunadamente, ahora las cosas están cambiando. Por fin las niñas pueden soñar con ser deportistas, y estamos más visibilizadas", señala. "Creo que siglo XXI ha cambiado de mentalidad, hay menos estigmas y una mentalidad más libre y abierta para que las niñas puedan hacer lo que les dé la gana. Es muy importante tener un espejo en el que verte, porque tener referentes puede servir de inspiración sobre hacia dónde ir. Tengo la suerte y el orgullo de ver eso en niñas a las que les puedo ayudar a creer más en sus sueños", explica.

Es muy importante tener un espejo en el que verte, porque tener referentes puede servir de inspiración sobre hacia dónde ir

Siempre de espíritu competitivo, Salma comenzó en el atletismo. Fue en el club de atletismo San José donde dio sus primeros pasos, y compatibilizó el fútbol con el atletismo hasta que tras una grave lesión, supo que para continuar y alcanzar la cima, tenía que apostar por uno de los dos deportes. Afortunadamente para la historia del fútbol español, ya sabemos cuál fue su elección.

"Cuando me preguntan qué he tenido que sacrificar para estar aquí, tengo que decir que he hecho lo que he querido desde pequeña. Sabía que quería dedicarme al deporte, y lógicamente, soy consciente de que me habré perdido cosas de la niñez por hacerlo. Al tener que entrenar todos los días, te pierdes quedadas, cumpleaños… Sin embargo, es algo que quería hacer. Tenía muchos sueños, y eso es lo importante. ¿Ha sido un sacrificio? Quizás, pero este era el camino a seguir", comenta.

No es fácil ganar todos los partidos: es un mérito nuestro estar donde estamos

Al hablar competitividad, no podemos dejar de mencionar que este tema ha sido el más comentado dentro de los debates sobre el fútbol femenino nacional, pues la ausencia de la misma en la Liga F preocupa a las futbolistas. ¿Crees que la inmensa superioridad del Barcelona en Liga perjudica la competición? "Es cierto que hay diferencia, pero no hay quitarle valor al trabajo que todas hacemos. No es fácil ganar todos los partidos: es mérito nuestro estar donde estamos. Se está trabajando mucho para que todos los equipos se profesionalicen y sea vea una liga competitiva", dice.

Por si alguien anticipa alguna que otra 'cat fight', lo sentimos: la competitividad que se respira entre ellas es completamente saludable. "Cada una tenemos nuestro camino, nuestro objetivo y nuestros retos. Es algo supersano. En el vestuario, me encanta ver que todas tenemos siempre ganas de mejorar, porque es algo que se contagia y hace que vayamos hacia la misma dirección. Nos hace mejorar y soñar con cosas más grandes", dice.

Cree que la igualdad en el deporte está cada vez está más cerca, pero no quiere dejar de mencionar que sigue habiendo grandes diferencias. "Afortunadamente, se está dando importancia a seguir en el camino hacia la igualdad y sobre todo, se están dando los pasos necesarios para alcanzarla. La gente es consciente de ello y se ha involucrado", explica.

"El futbol femenino español necesitaba profesionalizarse. Yo, al ser más joven que otras compañeras, quizás ya he entrado en ese cambio, pero soy consciente de que ellas han tenido menos ayudas y facilidades. Por eso creo que lo que estamos viviendo es precioso, y estamos ilusionadas por continuar este camino, sobre todo por ellas y por lo que han podido vivir", dice emocionada.

Como la charla con la jugadora se enmarca dentro de la iniciativa "Cómete el Juego" de Just Eat, que obsequiará a las jugadoras de los ocho equipos patrocinados con entradas para la final de la UEFA Champions League Femenina en Bilbao, el próximo 25 de mayo, no podemos cerrar la conversación sin resolver una curiosidad. Cuando pide 'delivery'… ¿Qué elige? "Sushi".

