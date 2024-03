Cómo actuar cuando sabes que alguien cercano es víctima de la violencia de género

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, y una de las lacras que existe todavía y por cuya erradicación hay que seguir luchando es la violencia de género, que constituye una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo. Como indica ONU Mujeres, la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, se calcula que, a nivel global, 736 millones de mujeres -casi una de cada tres- han sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida.

La violencia, en cifras

"Se trata de una lacra que se ha intensificado en diferentes entornos, incluidos el lugar de trabajo y los espacios en línea, y se ha visto agravada por los efectos pospandemia, los conflictos y el cambio climático. La solución radica en gran parte en respuestas sólidas que inviertan en la prevención. Sin embargo resulta alarmante la escasa cantidad de recursos económicos que los países están destinando. Tan solo un 5% de la ayuda gubernamental mundial va destinada a la violencia de género y se invierte menos del 0,2% en su prevención. Se precisan más recursos económicos en las organizaciones de mujeres, mejoras en la legislación y la aplicación de la justicia, servicios para los supervivientes y capacitación para agentes del orden público. La violencia de género es un coste para todas y todos nosotros", señalan.

Por su parte, por undécimo año consecutivo, el Observatorio de la Vulnerabilidad de la Fundación Adecco presenta el informe Violencia de género y empleo, que señala que la violencia de género aleja de empleo a 7 de cada 10 mujeres víctimas: el 65% de ellas quiere trabajar, pero no se siente con la autoestima suficiente mientras que el 35% ha tenido que dejar su trabajo, por presión de su pareja.

Violencia de género RICARDO HUBBS/NETFLIX

"La empleabilidad de las mujeres víctimas de la violencia de género merece una atención urgente por parte de todos los actores sociales, siendo el primer paso ofrecerles el acompañamiento necesario para devolverles la confianza, la autoestima y la capacidad para retomar el control de sus vidas. En este proceso, resulta fundamental diseñar un itinerario de empleo personalizado, incidiendo en la formación en los sectores emergentes y en el apoyo psicológico para su recuperación emocional. Asimismo, la sensibilización y la flexibilidad laboral son claves para que las mujeres víctimas puedan desarrollar una carrera profesional con garantías", destaca Begoña Bravo, responsable del plan de inclusión de la Fundación Adecco.

¿Cómo actuar?

Tras este aluvión de datos, tan dolorosos como necesarios para saber la gravedad de esta 'epidemia de violencia' ante la que nos hallamos, hoy queremos saber cómo actuar en el caso de que una amiga íntima sea víctima de la violencia de género y se niegue a hacer algo al respecto.

"En mi opinión, lo más importante si identificamos que una amiga sufre violencia es estar a su lado. Mostrarle apoyo en todo momento. Darle muestras de cariño e interés en ella y en la situación que está viviendo. A veces no se trata de hablar sobre los episodios de violencia, sino de demostrar a través de los hechos lo que es el cariño y el amor de verdad hacia una amiga, para que ella lo haga extensible y sea consciente de que cuando una persona la quiere, la trata bien. Llamarla y preguntarle si quiere tomar un café, ir al cine, darle los buenos días por la mañana con un mensaje, preguntarla qué tal está... Son cosas sencillas, pero demuestran afecto y empatía para que ella nunca se sienta sola", dice a Mujer.es Carmen Giménez, atleta paraolímpica, víctima de violencia de género y embajadora de la Fundación Adecco.

La resistencia a denunciar puede provocar incomprensión en el entorno

Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, explican la importancia, en primer lugar, de entender la complejidad de la violencia de género. "En numerosas ocasiones, son las propias víctimas las que se oponen a denunciar a su agresor por diversas razones, entre las que se pueden incluir el miedo, la culpabilidad, la vergüenza, la falta de redes de apoyo social o familiar o la dependencia económica del agresor. Esta resistencia puede provocar incomprensión en el entorno, por lo que la ayuda que personas cercanas (familiares, amistades, compañeros de trabajo) podáis brindarle es esencial", señalan.

Eso sí, en el caso de que presenciemos un acto de violencia de género, al estar considerada como un problema social y es un delito público, tenemos la obligación de denunciar a las autoridades para que se puedan activar los diferentes mecanismos de protección a la mujer y los hechos no queden impunes. "Hay que denunciar y acudir a la UFAM, la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer de la Policía Nacional, que es donde disponen de los recursos específicos para atender los casos de violencia de género", dice Carmen Giménez.

Hay que denunciar y acudir a la UFAM, la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer de la Policía Nacional

Cómo actuar cuando tu amiga se enfada ante tus intentos de ayuda

Pero volvamos a la importancia de comprender la complejidad de este tipo de violencia. En el caso de que la víctima se enfade ante nuestro intento de ayuda, ¿cómo podemos hacer para que esa forma de enfrentarse a nuestro intento de ayudar no nos afecte y no desistamos? María López, experta en Igualdad en Vivofácil, asegura que la base ha de ser la comprensión. "Es normal que la víctima de violencia de género reaccione de forma contraria a la esperada por los múltiples factores que intervienen en el proceso. Por ello, debemos recordar que esta reacción no es una conclusión de la situación, sino que es una reacción a todo lo que está viviendo", asegura.

Hace tiempo que la violencia de género dejó de ser un asunto privado

"Además, si vemos que la persona no quiere tomar acciones, podemos dar un paso atrás y, en lugar de ejercer presión, dar pie a que nos cuente cómo se siente y por qué reacciona así. Darle un espacio seguro para que se exprese, aumentará las probabilidades de que nos escuche y nos ayudará a contar con herramientas para superar esa resistencia inicial. Por último, hay que tener presente que la violencia de género hace mucho tiempo que dejó de ser un asunto privado, por lo que aunque la impotencia y la frustración se manifiesten, debemos mantener la calma y recordarnos la importancia que tienen nuestro apoyo y acciones para la víctima", explica al medio.

En 2022 se alcanzó el máximo histórico en el número de denuncias por violencia de género

La creciente sensibilidad con respecto a este tipo de violencia se refleja en el hecho de que los medios de comunicación y las redes sociales se hayan alzado como plataformas para denunciar casos que se han convertido en mediáticos, y esta sensibilidad ve reflejada en las cifras de denuncias por violencia de género, que han seguido una tendencia ascendente desde el punto de inflexión de la pandemia, cuando experimentaron un gran descenso debido a las dificultades de las mujeres para pedir ayuda y visibilizar su situación en el contexto Covid-19. En 2022 se alcanzó el máximo histórico en el número de denuncias por violencia de género: se interpusieron 182.065, un 12% más que el año anterior y un 20,7% más que en 2020. Esta tendencia ascendente sigue presente en lo que llevamos de 2023 , cuando se ha registrado un incremento del 11% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Para finalizar, una pregunta bastante común y controvertida. ¿Es conveniente hablar con la pareja que maltrata? "En ningún caso es conveniente. En primer lugar, porque no conocemos toda la situación, ya que la víctima, por temor o vergüenza, ha podido omitir detalles sobre lo sucedido. En segundo lugar, inmiscuirnos de esta manera puede desencadenar un escalado de la violencia, ya que si el maltratador es consciente de que la víctima ha hablado de su situación con una persona ajena a la relación, es posible que la castigue y que, al sentirse amenazado, reaccione de forma más violenta. Esto, por lo tanto, solo supone aumentar el riesgo de la víctima, así que se trata de algo que nunca deberíamos hacer", responde María López.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.