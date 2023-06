Clara Canals, la enóloga que sabía demasiado

Clara Canals nació en Tarragona pero con solo dos años se trasladó a Logroño... y ahí seguramente empezó todo.

Es bióloga y bioquímica por la Universidad de Navarra y máster Europeo en Enología y Viticultura por Montpellier. Su trabajo de fin de master lo realizó en Nueva Zelanda, y al acabar la suponemos enamorada de este mundo tan 'terrenal' y convencida de que sus siguientes pasos serían dentro de él. Ha trabajado en Australia, Sudáfrica, Argentina y España.

En 2011 regresó a casa llena de optimismo y creatividad. Ahora convertida en la enóloga jefa de bodegas Ysios (Laguardia, Álava) Clara busca la excepcionalidad dentro de un universo que le permita demostrar su conocimiento y amor por el vino.

Te criaste en Logroño ¿ha sido determinante para que te hayas convertido en enóloga?

Creo que sí, sin duda. Aquí está claro que el vino y la gastronomía forman parte de nuestro día a día, son parte de nuestra cultura. Estamos en una región rodeada de viñedos y toda comida se acompaña de una copa de vino. Cuando te rodea todo eso y además te gusta la cocina, viajar, la viña, disfrutar de esa conexión con origen y tradición, inevitablemente el mundo del vino te atrapa y acaba siendo una forma de vida.

Cuando estudiaste biología y bioquímica ¿ya sabías (o ya querías) que te ibas a dedicar a la enología?

No del todo, como ya he dicho antes, el crecer en Rioja ayuda y mucho, pero cuando tuve que elegir carrera y qué iba a ser 'de mayor', el vino, no fue en lo primero que pensé. Fue a posteriori, cuando terminé la Universidad y me di cuenta que necesitaba algo más “terrenal”. Fue entonces, al viajar por las distintas zonas vitivinícolas del mundo, aprovechando la vendimia del Hemisferio Norte y la del Sur, cuando de verdad descubro, aunque en Rioja lo hubiera tenido tan cerca, el apasionante mundo de la enología y todo lo que le rodea. A partir de ese momento lo tuve claro y decidí estudiarlo y luego, cómo no, volver a mis orígenes en Rioja y dedicarme profesionalmente a ello.

¿En tu familia hay tradición enóloga?

No y sí. 'Desafortunadamente', no provengo de familia que se haya dedicado a la enología generación tras generación, pero mi familia cercana (mis padres), aunque originariamente no son de aquí, también viven en La Rioja, así que obviamente, también les encanta el vino y todo lo ello conlleva. Y por otro lado, con tanta vuelta por el mundo, también conocí a mi marido, enólogo sudafricano, al que al final convencí de que Rioja era un lugar apasionante para hacer vino.

Has trabajado en Australia, Sudáfrica, Argentina y España cual es la principal diferencia cuando sales de España, ¿la pasión es la misma? ¿La forma de trabajar?

Creo que cuando te dedicas a este mundo, la pasión es el eje conductor, bien estés en Nueva Zelanda, Argentina o España. No es muy común el enólogo o el viticultor al que no apasione lo que hace, esté donde esté. Creo que sin pasión es imposible llegar a ser un buen enólogo. Luego está claro que la forma de trabajar es distinta dependiendo de las zonas, los viñedos, las variedades, el clima, el estilo de vino que se busque…; cada región vitivinícola es distinta y cada una tiene algo original y propio que ofrecer…si no sería muy aburrido y todos beberíamos el mismo tipo de vino.

Históricamente el mundo del vino es muy masculino, no sé si lo has sentido así en tu trayectoria y en algún momento te has visto perjudicada y has pensado "si fuese hombre esto no me hubiese pasado".

Es cierto que siempre ha sido un mundo predominantemente masculino, aun lo sigue siendo, pero es verdad que está cambiando muchísimo…y ya desde hace años, hay muchas y brillantes mujeres enólogas muy reconocidas elaborando grandes vinos. Personalmente creo que he tenido mucha suerte en ese sentido, mi mentora cuando empecé fue una de esas mujeres, Elena Adell, quien me apoyó e impulsó mucho, y de ella aprendí que el vino no tiene género.

Cuando hablas de Ysios comentas que aporta "una visión vanguardista nos permite descubrir nuevas posibilidades" ¿Cuáles son las claves de vuestros procesos o vuestra forma de entender la vitivinicultura que la hace vanguardista?

Bueno, por un lado, si hablamos de Ysios a nivel arquitectónico es hablar de vanguardia, de una bodega sin duda espectacular, pero desde luego, para mí se debe poner el foco en lo más importante, en aquello que es el origen de todo: el viñedo. Ese ese cuidado del detalle, y el respeto por lo tradicional, aunque intentando ir un puntito más allá de lo establecido. Es retarnos cada día para extraer lo más puro de cada terruño con una visión enológica de mínima intervención. A su vez, es elaborar vinos que reflejen las características de su origen y de su añada, sin recetas, dando a cada vino la elaboración y tiempos de crianza que cada uno necesite. Por ello fuera de las categorías más tradicionales como son Crianza, Reserva y Gran Reserva, todos nuestros vinos son "Cosecha".

Por otra parte, usamos diferentes tipos de barricas, 225L, 300, 500L, 2.000L, tinas de madera, depósitos de hormigón, etc…, con el objetivo de crear vinos únicos y exclusivos, otorgando a cada parcela exactamente lo que necesita en cada momento.

Bodegas Ysios Cortesía

¿Hacia dónde crees que va el futuro de la industria del vino en España? Hay mucho camino por explorar

Está claro que, a día de hoy en España, país número uno en cuanto a superficie de viñedo, la diversidad que podemos encontrar es extraordinaria. En general la tendencia es ir hacia vinos más frescos, en los que la fruta sea la protagonista, vinos más elegantes, no sobre extraídos, ni con exceso de madera, sino vinos que fluyan y que te inviten a beber una segunda copa.

Es verdad, que hay vinos espectaculares en todas las Denominaciones de Origen de España. Creo, que sin duda uno de nuestros mayores retos es elevar ese consumo de vino. No convertirlo en algo exclusivo sino todo lo contrario, hacerlo mucho más cercano y sobre todo captar a esos consumidores más jóvenes. Bebido con responsabilidad naturalmente.

Imagino que el cambio climático es algo que a todos los que trabajan y cultivan la tierra les preocupa bastante, en este sentido ¿habéis tenido que cambiar procedimientos para adaptaros a este verano repentino en abril o a la escasez de lluvia?

Por supuesto que nos preocupa, las necesidades del viñedo están siendo otras en cuanto a la gestión de plagas y enfermedades. El mantenimiento del suelo también está siendo diferente en cuanto a la gestión de las cubiertas vegetales en las calles. Por último, la gestión de la canopia (lo que los vinateros conocen como el conjunto verde de las plantas que forma zonas arboladas) la vamos realizando de forma no agresiva según las condiciones actuales del viñedo.

Ysios Rosé es el primer rosado de Ysios ¿por qué no había uno hasta ahora?

Bueno, nunca es tarde…Es verdad que quizás nos habíamos centrado más en elaborar tintos, en vinos de parcela, en vinos que reflejaran esa tipicidad de Rioja Alavesa, y que el rosado lo teníamos un poco más abandonado…Hasta que llegó el reto, porque fue todo un reto, pero el resultado creo que ha sido muy bueno. Al final, como siempre, la clave está en el viñedo de garnacha tan espectacular de donde procede y su cuidada elaboración.

Vino Ysios Rosé bodegasysios.com

¿Crees que el vino rosado ha encontrado su hueco? Puede dar la impresión de que es considerado un vino menor…

Bueno, es que con el vino rosado depende muchísimo de donde estés… Quizás en algún tiempo ha sido considerado un “vino menor”, como algo que no es ni blanco ni tinto, pero a día de hoy en las zonas de costa está siendo todo un éxito…. De “vino menor” no tiene nada; a nivel técnico seguramente sea de los más difíciles de elaborar, ya que son los más delicados, especialmente si vas buscando un determinado perfil aromático e intensidad de color.

¿En qué estáis trabajando ahora? ¿Alguna nueva referencia para sumar a la familia?

Bueno, es fiel reflejo de nuestra filosofía y mente abierta, estar probando siempre cosas nuevas, es la única manera de aprender… De hecho, sí, la familia va a crecer próximamente. Nuestro próximo lanzamiento va a ser una edición muy limitada, de solo 300 botellas y de venta exclusiva en la tienda de Ysios, de tres vinos distintos de la añada 2022: Un blanco fermentado con sus pieles en ánforas de barro, un tempranillo elaborado con racimos enteros buscando recuperar la elaboración tradicional de Rioja alavesa y un Graciano, fermentado en hormigón, para explorar esta variedad autóctona de Rioja…