Casas pequeñas: los imprescindibles de decoración que puedes encontrar en Ikea

Según el último estudio elaborado por la plataforma online en el diseño y la renovación del hogar Houzz y el Hogar, el gasto medio en reformas en España es de 15.000 euros. Una cifra que se dispara respecto a lo que, de media, un español gasta en decoración, sin olvidar, que según una encuesta de Veepee, las ventas en decoración incrementaron un 30% en 2020, respecto al año anterior y la tendencia sigue creciendo.

La decoración importa, por lo tanto, y cada vez más, independientemente del tipo de casa que tenga cada persona. Sin ir más lejos, aunque a priori tener un hogar de pocos metros cuadrados, pueda parecer una desventaja, es perfecto porque no solo empleas menos tiempo en ordenarlo, sino también gastas menos dinero en decorarlo. Eso sí, es fundamental, como comentamos, ser consciente de que invertir en accesorios puede dar una vuelta de 360º a cualquier estancia.

De hecho, hay una práctica muy extendida entre los españoles de llevar a cabo cambios, aunque sean pequeños, por esa sensación de estreno que nos hace más felices. Los datos hablan por sí solos, nos gusta invertir en decoración y hacer de nuestro hogar un espacio cómodo, funcional y bonito en el que nos apetezca pasar tiempo. Y, precisamente, uno de los sitios perfectos para encontrar todo tipo de objetos decorativos es Ikea.

Ikea, la tienda ideal para encontrar decoración

Cómo decorar un espacio pequeño sin dejar de ser funcional. Ikea.

Ikea se ha convertido en el principal sitio de recreo de los fanáticos de la decoración. Un laberinto inspirado en una mansión, por el que pasas mientras vas cogiendo objetos e imaginando dónde ponerlos.

En realidad, el gigante sueco se ha ganado el éxito a pulso, ya que no solo vende para aquellos que tienen un alto nivel adquisitivo, sino también para quienes quieren hacer de un hogar pequeño, un espacio acogedor repleto de encanto. Para ello, existen una serie de piezas imprescindibles que hacen funcional y bonito un espacio pequeño.

1. Un armario-aparador

Armario aparador de rafia y madera, perfecto para guardar de todo. Ikea.

Hay armarios y aparadores que nos ayudan de muchas formas, entre ellas como almacenaje. En él puedes guardar desde archivadores, hasta ropa de cama o de baño. Es idóneo como un extra de almacenamiento en cualquier espacio, puesto que cuenta con mucha capacidad.

2. Ganchos de pared

Ganchos para pared de Ikea. Ikea

Otra forma de sacar partido a un espacio pequeño, es añadir ganchos de pared. Estos nos pueden servir para varios tipos de cometidos, entre otros como zona para colgar la ropa de nuestros invitados o la nuestra, ya sea directamente en los ganchos, o bien, en perchas.

3. El cesto-bolsa

Con estos ganchos de pared colgarás más de un 'enredo'. Ikea.

Otra forma de ganar espacio es usar la cesta, que no puede ser mejor aliada de un piso pequeño y multifuncional. Está tejida a mano y puedes emplearla para guardar mantas, cojines, ropa o todo tipo de complementos, en función de la estancia en la que la introduzcas.

4. Barra de cortinas

Barras que se convierten en armario. Ikea.

Si tienes techos abuhardillados, una idea genial para sacar el máximo partido a algunos de los rincones es colgar una barra, fijada en este caso con unas tiras de piel. Elige el material que más te guste para anclar la barra al techo: piel, cuerda, tela, cadenas de plástico o metal, entre otros. Esta barra puede servirte para crear tu propio burro de ropa colgante, aprovechando un espacio que, de otra forma, sería inútil.

5. El escritorio multifunciones + lámpara de lectura

Escritorio multifunciones: desde una oficina hasta un espacio de ocio o decoración. Ikea.

Cuando tienes una casa pequeña no significa que no puedas añadir accesorios más grandes como este escritorio. Al final, la idea es que haga las veces de mueble de decoración, de mesa de escritorio y de espacio para ocio donde desayunar, comer o cenar. Ahorra espacio poniéndolo justo detrás del sofá. Cuando no utilices el escritorio y quieras descansar en el sofá, gira la lámpara de lectura para poder disponer de una iluminación adecuada para leer o realizar una actividad similar.

