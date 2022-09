Baby, don't cry

"Nunca perdáis vuestra esencia femenina", le dijo la doctora en Bioquímica Rosario Cospedal a dos estudiantes en el foro que moderé hace unos días sobre la importancia de tener buenos referentes. Me gustó mucho esa recomendación. Os la pongo en contexto.

Dos estudiantes hablaban con dos mujeres directivas sobre si para ascender o ejercer el liderazgo habían tenido que ser más estrictas con los equipos, o demostrar más valía que compañeros hombres en su misma situación. Las chicas estaban nerviosas y las ‘jefas’ fueron empáticas, sinceras y muy enriquecedoras. "No, no hay que ser más estricto, no hay que demostrar más. Tienes que ser tú misma. Hay que poner en valor las capacidades que tenéis para el puesto que desempeñáis o para el que queréis conseguir". Uno de los valores femeninos que destacaban era precisamente la empatía. Me hicieron pensar.

No, no hay que ser más estricto, no hay que demostrar más. Tienes que ser tu misma

Yo, que llevo toda la vida buscando el santo grial del control de las emociones. Que me maldigo por ser, como mi madre, de lágrima fácil. Que no soy capaz de ver sin llorar un final triste, ¡ni una boda cercana! Hubiera pagado el dinero que no tengo por que alguien tirara de un hilo invisible y recuperara esas lágrimas a punto de salir en determinadas situaciones.

Siempre llego al punto de no retorno y evito parpadear hasta que el picor es insoportable, entonces sucede lo inevitable. Me hicieron pensar.

Resulta que llevo toda la vida intentando no ser yo misma y el fracaso me frustra. Ha llegado el momento de aceptar que si se llora, se llora; y que si se ríe se ríe. Nadie me dice cuando me río, algo que hago más a menudo que lo opuesto, que no me ría. Sin embargo sí me afean el llanto. Y justo en este momento me doy cuenta de que lo imposible es inevitable, por eso yo no le digo a nadie que deje de doblar las rodillas cuando camina.

Nunca pierdas tu esencia, la que sea.