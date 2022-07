Babel Aragón, la primera mujer española que media (con éxito) entre empresarios árabes y españoles

Cuando pensamos en Oriente Medio, en empresarios españoles que hacen negocios allí o en empresas de allí que quieren invertir en nuestro país nos imaginos a hombres, empresarios, mediadores…

Hasta que conocimos a Babel Aragón, una empresaria española que lleva casi 20 años dedicándose a la imagen de marca, imagen personal, marketing estratégico y relaciones internacionales con su empresa Classmakers y que, además, es la primera mujer española que ha llevado a cabo una alianza española-catarí para “acelerar y facilitar a las empresas y empresarios españoles y cataríes la generación de oportunidades de negocio, relaciones e inversiones”.

Los objetivos de Babel buscan favorecer las relaciones comerciales entre las diferentes empresas cataríes y españolas además de impulsar la internalización española en el mundo árabe y viceversa. Babel tiene negocios con Qatar, Arabía Saudí y Emiratos Árabes.

¿En qué consiste exactamente su trabajo?

“Ayudamos a nuestros clientes a afianzar o a establecer relaciones empresariales para el crecimiento de su negocio, relaciones basadas en la confianza y en el trato personalizado. Ejercemos de mediadores de diferentes formas, si una persona de Oriente Medio quiere comprar un inmueble en España, o si busca oportunidades de negocio en sectores concretos, por ejemplo, la acompañamos, aconsejamos y la ponemos en contacto con potenciales socios”.

Babel y su equipo agilizan los tiempos que conlleva generar relaciones internacionales y facilitan el entendimiento en los distintos escenarios sociales y culturales para desarrollar los mejores acuerdos de negocio entre el mundo Árabe y España.

Babel Aragón, fundadora de Classmakers Group, con Sheikh Mansoor Al Thani, nieto del fundador de Qatar Cortesía de Babel Aragón

Una mujer de negocios y la cultura árabe, ¿cómo casan?

Nos interesamos sobre su percepción del papel de la mujer en el mundo árabe y sobre cómo se ha sentido ella misma al introducirse en una cultura como la árabe en la que el papel de la mujer tiene tantas ‘aristas sociales’.

"Introducirse en este mundo no es cosa de un día, es un trabajo de muchos años, de que confíen en ti, de demostrar profesionalidad... En ese sentido nunca me he sentido menos por ser mujer, al contrario"

Conoce a Babel y cómo se ha forjado su relación con Oriente Medio en el vídeo que acompaña este artículo.