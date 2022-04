Así empoderan los microcréditos a mujeres de todo el mundo

Las microfinanzas son las mejores aliadas para empoderar económicamente a quienes han sido ignorados por el sector banquero tradicional.

Al ser mujeres el 70% de las personas pobres en el mundo, analizamos por qué son ellas las que encuentran en este tipo de servicio bancario la llave hacia el futuro.

Hace ya tres años, Rut Pelaiza, asesora del producto de Fundación BBVA Microfinanzas: 'Palabra de Mujer', en Abancay, participó en el foro 'Mujeres protagonistas del cambio: cómo la inclusión financiera y la transformación digital pueden acelerar la igualdad de género y el desarrollo sostenible', que tuvo lugar en la Commission on the Status of Women (CSW63). “Muchas mujeres no quieren un crédito al inicio. Dicen ‘¿para qué?, si mi esposo trabaja’. Yo les digo que muchas veces el esposo se va, las deja de un día para otro y son ellas las que se quedan solas con sus hijos. Entonces, si ellas empiezan con un negocio, con un microcrédito, pueden generar recursos para atender a sus hijos y valerse por sí mismas. Esto es algo que yo también viví”, explicaba Pelaiza, madre soltera de tres hijas.

Sus palabras nos hicieron darnos cuenta de que los microcréditos son herramientas de empoderamiento femenino y nos motivaron a descubrir más casos como el suyo. Los microcréditos son un tipo de servicio bancario que se ofrece a las personas de ingresos más bajos o a aquellas que no tendrían acceso a esta clase de recursos de otro modo, y la inversión en microfinanciación puede empoderar a las empresarias y ayudar a disminuir la brecha crediticia.

“El empoderamiento y la creación de un entorno propicio pueden ayudar a eliminar la pobreza”

El 15 de diciembre de 1998, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el año 2005 como Año Internacional del Microcrédito con el objetivo de aglutinar apoyos para poner los servicios financieros al alcance de los pobres y las personas de bajos ingresos.

Crear conciencia en el público sobre el microcrédito y la microfinanciación y promover alianzas innovadoras fueron algunos de sus objetivos. “El mundo ambiciona alcanzar el objetivo de desarrollo del Milenio consistente en reducir a la mitad, antes de 2015, el porcentaje de personas que viven con menos de un dólar por día. La microfinanciación es un poderoso instrumento que puede ayudarnos a lograrlo”, aseguró entonces Mark Malloch Brown, Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Un año después Muhammad Yunus, conocido como el banquero de los pobres por ser el desarrollador de los conceptos de microcrédito, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz.

Yunus asegura que el acceso a las microfinanzas permite empoderar económicamente a las personas que han sido ignoradas por el sector banquero tradicional. Al carecer casi dos tercios de la población mundial de acceso a servicios bancarios formales o al capital necesario para crear sus propios activos, las instituciones de microcréditos trabajan para ampliar el acceso a los créditos, la titularidad de la tierra y otras claves del progreso humano. ¿La razón? La firme creencia de que el empoderamiento y la creación de un entorno propicio pueden ayudar a eliminar la pobreza.

“Lo que empezó con un préstamo de 27 dólares salidos de mi propio bolsillo a 42 personas ha llegado a convertirse en una institución que ha prestado más de 6.000 millones de dólares a cerca de 7 millones de personas pobres (más del 58% de los prestatarios han cruzado el umbral de la pobreza). Pese a que el ex Secretario General Ban liderase una organización con inmensas responsabilidades y poderes en la esfera internacional, miles de millones de pobres se considerarían afortunadas si no olvidase la importancia del empoderamiento de las personas”, escribió el Profesor Muhammad Yunus, fundador y director general del Grameen Bank, en Naciones Unidas.

Microcréditos, mujeres y empoderamiento

Según una encuesta de MicroBank, el 36% de las mujeres que emprenden su propio negocio a través de uno de sus microcréditos tienen estudios universitarios, frente al 24% de los hombres. La principal motivación de la mujer es ganar independencia y ser su propia jefa, mientras que en el caso de los hombres, predomina el ver clara una oportunidad de negocio.

Al hablar de algunos datos sobre mujeres que emprendieron con la ayuda de MicroBank el año pasado, descubrimos que 3.835 mujeres recibieron microcréditos por valor total de 52 millones de euros, siendo el importe medio de cada microcrédito: 11.992 euros. Las comunidades donde se han concedido más microcréditos para negocios a mujeres en 2021 han sido Cataluña, Andalucía, Madrid y Canarias, y los sectores con más tirón entre las mujeres son: peluquerías y otros tratamientos de belleza, restaurantes y hostelería, comercio al por menor.

Dispuestos a saber más acerca de cómo la microfinanciación ayuda a las mujeres, descubrimos algunos casos concretos para saber cómo gracias a la ayuda de un microcrédito, diversos negocios de todos los sectores liderados por mujeres han podido salir adelante.

En primera persona

El caso de Leticia Pérez y Sara Pérez, hermanas y madres de niños con una discapacidad que les obliga a llevar una dieta muy estricta, es un ejemplo de cómo los microcréditos están ayudando a tantas mujeres a empoderarse. Ambas han impulsado Maranatha, un negocio de comida casera para vegetarianos, veganos e intolerantes al gluten en Vigo, gracias a la ayuda de un microcrédito. “Al principio la idea de emprender nos imponía porque no teníamos experiencia y nos faltaba financiación, pero entre la confianza de MicroBank y la de los clientes, hoy el negocio nos sabe a dulce”, aseguran.

Maranatha, comida casera vegana en Vigo Cortesía

La Barraca de cine

Iratxe Quintana y Patricia de Luna le han dado una nueva vuelta de tuerca a La Barraca de Federico García Lorca. Gracias a la puesta en marcha de su empresa, La Barraca de Cine, han acercado el universo cinematográfico a 70 municipios de la España vaciada en los que no existen salas de exhibición.

Su apuesta por el emprendimiento se encontró de frente con la pandemia, y su modelo de negocio conllevaba un desembolso inicial de 60.000 euros, una cifra de la que no disponían. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que la solicitud de un microcrédito era una alternativa para conseguir buena parte de la financiación. “Nos decidimos a emprender en un momento complejo por la pandemia y todas sus derivadas, pero el balance que hacemos tras solo dos años de vida es positivo; vamos por el buen camino”, explican Iratxe y Patricia, gestora cultural y directora y productora de cine, respectivamente.

La Barraca de cine lleva la gran pantalla a pueblos de la España Vaciada Cortesía

Lencería sostenible



Por su parte Carla Termini y Marie Gutiérrez, licenciadas en Administración y Dirección de Empresas, deciden crear un negocio de lencería sostenible, UMA Intimates, para empoderar a la mujer despertando su sensualidad sin comprometer el bienestar de otras personas ni del planeta. “Queremos formar parte de la revolución hacia el cambio a una economía sostenible”, explica Carla. Ambas invirtieron sus propios recursos, pusieron en marcha una campaña de micromecenazgo y pidieron un microcrédito para poder crear su primera colección. Su sueño es que la marca sea líder en el mercado español en lencería sostenible, y los datos indican que su objetivo no va mal encaminado: Para 2022, prevén una facturación de entre 34.000 y 72.000 euros.

Las creadoras de la firma de lencería: Carla Termini y Marie Gutiérrez, Cortesía

Cristina González, directora general de MicroBank, explica cómo trabajan para que la falta de financiación no sea un obstáculo para cualquier mujer talentosa con una buena idea de negocio. “Favorecemos la igualdad de oportunidades y, en ese sentido, tenemos firmados convenios de colaboración con numerosas entidades, algunos de las cuales están enfocados específicamente al sector femenino. Es el caso, por ejemplo, del acuerdo con el Instituto de las Mujeres a través del Programa PAEM, articulado a través de las Cámaras de Comercio, que busca sensibilizar a las mujeres y a su entorno hacia el autoempleo y la actividad empresarial y ofrece información, asesoramiento y orientación empresarial”, asegura.

Por su parte, Banco Santander, que puede presumir de que el 72% de los micro emprendedores a los que apoyó en 2021 son mujeres, ayudó el pasado año a un millón de personas con un importe total de 571 millones de euros canalizados a través de Santander Microfinanzas. Se trata de un programa dirigido a apoyar a emprendedores con rentas bajas y escasamente bancarizados, especialmente en Latinoamérica, donde las mujeres tienen más dificultades de acceso a servicios financieros. El objetivo principal de la entidad es promover el progreso social ayudando a estos emprendedores a iniciar y hacer crecer sus negocios, a sus familias y las comunidades en las que se desarrollan.

Superar baches

Fue gracias a este programa cómo Luz Mary, propietaria de un terreno en Colombia, pudo poner en marcha una pequeña explotación ganadera y emprender un negocio de fabricación de mascarillas que le ha permitido superar las dificultades financieras derivadas de la pandemia gracias a él.

Por su parte, TM Grupo Inmobiliario ha firmado un convenio de colaboración con la ONG Rafiki África para dar forma a tres proyectos vinculados con el empoderamiento de la mujer, la educación y el saneamiento de infraestructuras. Uno de ellos consiste en dar microcréditos para el empoderamiento de las mujeres de la zona, y se prevé que en tres años se llegue a más de 140 mujeres.

Teniendo en cuenta que según el SME Finance Forum, a nivel mundial tan solo el 23% de las micro, pequeñas y medianas empresas son propiedad de mujeres, que representan el 32% de la demanda insatisfecha de crédito y que a la hora de crear empresas, encuentran en el acceso al financiamiento la mayor restricción, no cabe duda de que el microcrédito desempeña un papel esencial en el emprendimiento femenino.