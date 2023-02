Arco 2023: 'El clan de las elegidas'

Tras dos ediciones complicadas por la situación derivada de la pandemia, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid vuelve, en su cuadragésimo segunda edición, con más fuerza que nunca y apostando por la internacionalización. Entre el 22 y el 26 de febrero, los pabellones 7 y 9 de IFEMA (Feria de Madrid) acogerán nada menos que 211 galerías de 36 países diferentes.

"Hemos mantenido las 71 galerías españolas de la anterior edición, pero, ante la cantidad de solicitudes que recibimos del extranjero, decidimos incrementar el tope autoimpuesto de 200 galerías, hasta alcanzar las 211, para dar la oportunidad de participar en ARCO a todas las galerías internacionales que el comité de selección consideró especialmente interesantes”, comentaba Maribel López, directora de la feria.

Los programas

Al programa general se sumarán de nuevo las secciones Opening by Allianz, comisariada por Julia Morandeira y Yina Jiménez, donde se presentan galerías jóvenes (con una trayectoria de un máximo de siete años); Nunca lo Mismo. Arte Latinoamericano, comisariada por Mariano Mayer y Manuela Moscoso, sección que refuerza el vínculo histórico entre ARCOmadrid y el arte Latinoamericano; y un proyecto central: El Mediterráneo: Un Mar Redondo, comisariado por Marina Fokidis, que girará en torno a las escenas artísticas de los países que rodean este mar, desde el sur al norte y de costa a costa.

Además, se celebrará un apretado programa de eventos (pregón diario incluido) donde habrá lugar para proyecciones, mesas redondas, presentaciones, encuentros, premios, etc.

Pero, si algo hay que destacar especialmente para tomar el pulso a la situación del arte, son los 'Proyectos de Artista' que ocuparán un espacio destacado en la feria.

Artistas elegidas

La sección Proyectos de Artista lleva vinculada a ARCO ya varias ediciones. Nació en 2012 como 'Solo Objects' -proyectos, esculturas e instalaciones de gran formato-; adoptando su nombre actual en 2019. Su objeto siempre ha sido destinar un espacio mayor a una serie de artistas, permitiéndoles hacer una exposición en solitario donde los visitantes puedan conocer su trabajo más en profundidad a través de un proyecto formado por varias obras.

Cualquier galería del programa general puede solicitarlo. En esta ocasión lo han hecho 22 galerías que han elegido a 20 artistas en total.

En 2021 y 2022 la organización decidió que estos artistas seleccionados debían ser exclusivamente mujeres. En 2023 se ha eliminado cualquier tipo de condición por razón de sexo. No obstante, de los 20 artistas elegidos, 14 son mujeres: Pae White, María Teresa Hincapié (a través de los registros tomados por el artista José Alejandro Restrepo), Cristina Mejías, Adriana Proganó, Diana Larrea, Pepa Prieto, Cristina Babiloni, Fabienne Verdier, Ana Esteve, Caitlin Lonegan, Teresa Margolles, Orlán, Andrea Canepa y Julia Santa Olalla. Las elegidas.

Hablamos con tres de ellas sobre su carrera profesional, el proyecto que expondrán en ARCO y la situación del arte.

Pintora en Nueva York

Pepa Prieto (Madrid, 1973) vive en Nueva York desde hace 14 años, pero siempre ha mantenido un fuerte vínculo con España, donde la representa la galería Espacio Valverde. Ha participado en cuatro ediciones de ARCO, aunque esta es especial.

Pepa Prieto Cortesía

"Presento un proyecto en solitario que consta de 4 pinturas grandes y 3 acuarelas que son parte de mi diario personal. Dos Familias con dos títulos 'Closing the Circle', 2023 y 'Transformation', 2023. Sus series, o familias, siempre surgen de sus experiencias personales.

"Mi punto de partida para este último trabajo han sido unas lesiones físicas que sufrí en 2019 en mi estudio de Nueva York, a raíz de una exposición que estaba preparando para mi galería en Los Angeles. Básicamente, surge de este periodo de dolor físico y emocional colectivo mundial y personal".

Dibujo de los diarios personales de Pepa Prieto (Arco 2023) Cortesía

Pepa se ha centrado en la pintura y el dibujo a lo largo de toda su carrera profesional, durante la que ha vivido una continua evolución. "La pintura está viva, hay que escucharla... a veces pienso que es ella la que me va guiando en los cambios".

"En los últimos 15 años los elementos visuales se han ido simplificando, ahora utilizo poco los contrastes, estoy en un momento de introspección, de mirar hacia mi mundo interior, mis emociones, sentimientos, cambios… y hacia lo orgánico".

De la psicología y el derecho a la pintura

Cristina Babiloni (Castellón de la Plana, 1981) estudió psicología y derecho, pero desde que tiene uso de razón siempre ha manifestado una inquietud creadora y ha sentido el impulso de comunicar a través del arte.

Quería profesionalizar su talento artístico y le llegó la oportunidad a través de Álvaro Alcázar, su galerista. "Se interesó por mi obra y encontró un nicho para mí dentro de su actividad", comenta.

Retrato Cristina Babiloni Cortesía

Entonces, dejó su trabajo como psicóloga y se dedicó plenamente al mundo del arte y a tratar de hacer de su pasión su profesión.

"Es un proyecto que me anima a seguir estudiando, investigando y desarrollando ideas para avanzar y crecer como profesional en este campo tan emocionante. Mi día a día hoy se ha convertido pues en la creación artística en mi estudio, compaginada con mis estudios de posgrado, y con los viajes por los compromisos que van surgiendo en otros países".

Tras 2020 y 2022, esta es la tercera ocasión en que participa en ARCO y la primera que lo hace con un proyecto. "Esta evolución supone para mí una gran satisfacción porque confirma que mi práctica artística se va consolidando. Veo que cada vez se interesan por mi obra audiencias más diversas. En un principio, mi participación en ARCO hizo que pudiera medir mis fuerzas y actualmente es una plataforma que me está permitiendo afianzarme como artista y tener una mayor visibilidad y proyección en otros entornos".

Persica 2023, de Cristina Babiloni Cortesía

Su propuesta está compuesta por una selección de obras de la última serie en la que está trabajando. “Es mi propia investigación acerca de los fondos marinos y sus ecosistemas. Por tanto, El Mediterráneo: Un Mar Redondo, es un marco perfecto para comunicar mis puntos de encuentro con la naturaleza. De todo el cuerpo de obras que tengo se han seleccionado 5 piezas, en unas se ensalzan la belleza y diversidad marina y en otras me planteo reflexiones acerca de los riesgos que amenazan a la gran riqueza natural que poseemos. El proyecto no tiene un título oficial, pero se define como reclamo y alerta de los riesgos y de los efectos provocados por la acción humana en los ecosistemas marinos”.

Vocación y talento

Julia Santa Olalla (Granada, 1985) decidió estudiar Bellas Artes cuando tenía solo 12 años. "Lo contaba llena de ganas y orgullo".

La pintora Julia Santa Olalla Cortesía

Reconoce que en la facultad estaba muy perdida, no tenía nada claro lo que le depararía el futuro, "pero con afición y vocación todo es más fácil. Mi pretensión es hacer bien lo que me gusta, una cosa me ha ido llevando a la otra casi sin darme cuenta y el tiempo pasa muy deprisa. Me siento afortunada de verme donde estoy".

Sus primeros pasos para conseguir hacerse un hueco en el entorno profesional los dio participando en concursos y con la obtención una beca para participar en el Programa Iniciarte, de la Junta de Andalucía.

"Aunque mi proyecto no pudo tener mucha visibilidad por la pandemia, la beca sí me sirvió para presentar mi trabajo a artistas y galerías. Así fue como empecé a trabajar con Di Gallery (Sevilla) y poco tiempo después con T20 (Murcia), a la que estoy muy agradecida por todas las oportunidades que me está brindando". A esta última ha sumado recientemente su colaboración con la galería F2 (Madrid) y con Lyle O. Reitzel Gallery, en Santo Domingo.

Sus obras surgen siempre de la experiencia subjetiva de lo vivido, de recuerdos, de la nostalgia… "generalmente son trabajos muy íntimos".

En cuanto a su estilo, prefiere que no esté definido, no identificarse con nada para trabajar con más libertad. "Me gusta la idea de no tener un estilo concreto, eso me tranquiliza y me permite dar saltos en mis trabajos sin que resulte extraño. Cada pieza pasa por unas circunstancias y unas necesidades que la atraviesan y la hacen ser como es. Me pesaría repetir una misma forma de hacer. No obstante, es cierto que a la gente no le resulta difícil reconocer mis trabajos. Tal vez sea inevitable porque, aunque las formas son diferentes, los intereses suelen ser siempre los mismos".

Habitación cubana, de Julia Santa Olalla Cortesía

Como Cristina, es la tercera vez que participa en ARCO. "Repetir de nuevo y hacerlo en Proyectos de Artista me emociona y satisface, aunque a la vez me abruma un poco. Creo que, cuando se trabaja con rigor y esfuerzo, se va encontrando el camino y en él un reconocimiento que me ayuda a continuar trabajando”.

Su propuesta parte de su última exposición individual realizada en T20. "Se titula La Caraluna y la componen 9 piezas de diferentes tamaños que juntas componen un muro. Me gusta agruparlas en series y hacer que dialoguen entre sí de un determinado modo, generando una narración libre, así le encuentro más sentido a todo".

En ARCO presentará, además, 5 piezas nuevas, tres de ellas, "una continuación de este proyecto", en el stand de T20 (9A12), y otras dos en el de la galería F2 (Stand 9D03).

Conversación entre artistas

¿Qué es ARCO para vosotras?

Pepa Prieto. "Es una feria en la que me hace mucha ilusión participar. Yo me licencié en la especialidad de Pintura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Uno de los sueños que teníamos todos los estudiantes de la especialidad era exponer en ARCO. Así que, a nivel personal, me hace siempre ilusión pues es volver a mis orígenes, y a ese sueño que tenía de estudiante. A nivel comunidad, creo que es una oportunidad fantástica para que la gente vea buen arte de diferentes países, culturas...".

Cristina Babiloni. "ARCO es una feria muy importante y, como tal, es una gran oportunidad. A mí me enriquece mucho porque son experiencias de aprendizaje que me permiten seguir avanzando, conocer a muchos profesionales y crear sinergias interesantes. Pienso que todos los artistas que participamos aportamos valor cultural y nos retroalimentamos unos a otros. ARCO es un punto de encuentro necesario e inspirador".

Julia Santa Olalla. "Es un buen escaparate para darte a conocer tanto nacional como internacionalmente; un espacio en el que confluyen artistas y estilos de lo más heterogéneos donde se puede aprender mucho. Para mí supone un orgullo formar parte de ARCO y es un gran estímulo para seguir trabajando".

'Closing the circle', de Pepa Prieto Cortesía

Como sabéis, Proyectos de Artista en 2021 y 2022 se dedicó exclusivamente a artistas mujeres. Este año, sin embargo, vuelve a estar abierto a artistas en general, sin limitaciones por cuestiones de sexo y, de los 20 artistas que se expondrán, 14 sois mujeres. ¿Creéis que se está viviendo un cambio en este sentido dentro del mundo del arte? ¿Desde vuestro punto de vista existen barreras para las mujeres?

P.P. "El cambio era y es necesario pues era un mundo completamente reinado por hombres. Completamente desigual. No existían mujeres artistas reconocidas, ni tenían oportunidades laborales, por lo tanto, ¡ya era hora!

Las barreras siguen estando son tanto físicas como mentales y hay que seguir trabajando duro para encontrar una igualdad real y que perdure, pues llevamos demasiados años con la hegemonía del hombre blanco en la historia y el mercado del arte."

J.S.O. "No sé si se está viviendo un cambio en el entorno del arte, pero es evidente que, en general, el ámbito de actuación de la mujer se va ampliando, afortunadamente. Hemos sido invisibilizadas durante mucho tiempo tanto en este sector como en otros".

'Marea II', de Cristina Babiloni Cortesía

¿Hacia dónde creéis que se dirige el mundo del arte?

P.P. "Yo, personalmente, no sé hacia dónde se dirige, es una pregunta muy compleja… sí sé hacia dónde me gustaría que se dirigiera. Me gustaría que fuera cada vez más consecuente con la desigualdad de género que siempre ha existido en él y que veamos muchas más mujeres representadas en todos los campos. Y personas de otras minorías que nunca fueron incluidas".

C.B. "El mundo del arte por suerte es cada vez más plural y diverso, y eso es muy enriquecedor para la práctica artística y para el pensamiento crítico.

Cada vez habrá más medios para poder desarrollar posibilidades. La tecnología supone un reto y es, a la vez, un elemento facilitador que ayuda al mundo del arte a seguir avanzando y adaptándose. El arte está muy vivo".

J.S.O. "Al igual que Pepa, no sé hacia dónde se dirige, pero será un arte más feminista donde la mujer tendrá un papel más crucial como artista, como comisaria, como coleccionista…".

¿Creéis que el arte digital ocupará cada vez un lugar más importante?

P.P. "Mmm, está por ver".

C.B. "Sin duda sí, porque cada vez hay más tecnología digital y las nuevas generaciones han nacido en un contexto digitalizado”.

J.S.O. "Nosotros somos físicos y creo que nuestros sentidos necesitan un contacto más directo con el arte. Ya se constató durante la pandemia que el ser humano se satura con el mundo digital y necesita escapar de él. El arte digital seguro que tendrá un lugar importante que convivirá con el resto de manifestaciones, pero creo como una más".

''Columpio', de Julia Santa Olalla Cortesía

¿Consideráis que el metaverso adquirirá el peso que le asignan algunos gurús en el ámbito del arte?

P.P. "No lo sé, pero estimo que, si realmente llega, tardará. Las generaciones más jóvenes puede que sí tengan que integrar estos cambios, yo suficiente tengo con pintar".

C.B. "Es algo muy nuevo y en desarrollo, por tanto, es incierto el peso que adquirirá. No hay duda de que será disruptor y que ha venido para quedarse, como pasó en su día con Internet. En el futuro estoy segura de que existirán artistas cuyo campo creativo se limitará exclusivamente al metaverso, otros que lo utilizarán como recurso en aquellos momentos en que la situación o el proyecto lo requiera, y otros que mantendrán su práctica artística totalmente al margen del metaverso. Ni más ni menos que como pasa hoy y seguirá pasando con Internet."

J.S.O. "El metaverso quita un poco la esencia de lo humano y creo que cada vez está más en auge el factor humano en el arte, como en el diseño, la artesanía… La verdad es que no me interesa mucho este mundo más allá que como una ventana para ver lo físico".

Esperemos a ver lo que ocurre y, mientras tanto, disfrutemos de lo que nos ofrece hoy.

ARCO Feria de Madrid (Pabellones 7 y 9). Visita profesional 22-24 febrero. Abierto al público 24-26 de febrero.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.