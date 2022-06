Aquí se viene a disfrutar

La semana pasada tuvo lugar Desalia2022 y un nutrido grupo de influencers y periodistas viajaron hasta Punta Cana para disfrutar de actuaciones, fiestas temáticas y saraos varios. No vengo a hablar de eso. Pero lo necesito para contextualizar.

Una de las influencer/cómicas que ha acudido al festival ha sido Lalachus y a su vuelta hizo una reflexión por stories que quiero traer aquí.

Contaba Laura Yustres, que así se llama, que cuando la invitaron ella pensó: “Punta Cana, playa, fiestas en el Caribe… Me tendré que comprar un pareito para taparme ‘la lorza’, va a haber muchas personas allí y claro no puedo estar ahí en bañador con mis ‘chichas’”. Pero automáticamente le vino otro pensamiento: “Un momento, un momento ¿Que voy yo a estar perdiendo un minuto de mi vida en taparme el michelín mientras suena ‘Slomo’? No, no, no, ni hablar”. Y así ha sido como Lalachus ha ido a Punta Cana a vivir el momento en bañador, triquini y lo que le echen.

Lalachus

¡Gracias!

Estos stories los subió porque había recibido mensajes de seguidoras agradeciéndole mostrar su cuerpo real de forma desinhibida. La humorista quiso dejar claro que lo había hecho, sí, pero que su primer impulso fue buscar ‘trucos’ para esconder partes de su cuerpo.

En estos tiempos en los que andamos todos envarados como si nos hubieran metido un palo de escoba por donde todos estáis pensando (sobre todo si hay una cámara delante) que bien viene dejar de meter tripa y pensar en una misma y en disfrutar y no en actuar para los demás.

A mí no me salen bien esas cosas, soy la que se cae cuando baja las escaleras (metiendo barriga por supuesto) al llegar a un evento, la que tropieza si pasa por delante de alguien a quien quiero demostrarle que ‘a elegancia no me gana nadie’ y la que se despide con ‘un beso’ cuando llama al seguro de la casa, al fontanero o a la comisaria para pedir cita para renovar en DNI porque vivo con un perpetuo piloto automático que me deja pensar poco. Aprendamos de Laura, seguro que tropezamos menos y nos reímos más.

Y hablando de pensar en una misma y de disfrutar, esta semana me he encontrado con una nueva taxista luminosa, solo que a esta la conozco más y he tenido la suerte de trabajar y aprender a su lado desde que llegué a esta empresa. Alguien que va a empezar a vivir como quiere y a disfrutar de otras cosas de las que ahora un trabajo, que borda y que ama, le impide disfrutar. ¡Feliz nueva vida!

