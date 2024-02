Qué significa que Angy Fernández haya vuelto a la estética emo en el Benidorm Fest 2024

Ayer se celebró la primera semifinal del Benidorm Fest, donde Angy Fernández volvió a subirse a los escenarios para defender e interpretar Sé quién soy, su nuevo tema después de 10 años. La artista nos sorprendió volviendo a la estética emo con la que la conocimos en el 2008, llevando un vestido inspirado en los diseños de Vivienne Westwood y un peinado con 'baby bangs' bastante alternativo.

En el 2013 presentó Drama Queen, su segundo álbum, pero después de su lanzamiento, no volvió a meterse en un estudio de grabación. En su lugar, la pudimos volver a ver en Tu cara me suena, Splash! Famosos al agua, colaborar en programas de televisión y debutar como presentadora de televisión junto a Antonio Castelo y David Broncano en Youtubers.

Esta desaparición de la música fue todo un misterio hasta hace no mucho. Cuando Angy acudió al pódcast Animales humanos a mediados del año pasado, la artista confesó que la ansiedad y el pánico escénico la mantuvieron alejada de la música, llegando a caer en una depresión. Durante años, la cantante ha estado luchando por su salud mental con un equipo de profesionales y por fin se ha visto con fuerzas para volver a cantar de nuevo.

Este cambio se ha visto reflejado en su estética, como comentaba ella a través de sus historias de Instagram, y es que como adelantábamos al principio, ha recuperado el estilo emo que la acompañó durante sus primeros años en la industria. Somos conscientes que nuestra ropa afecta en nuestro estado de ánimo, pero esta relación llega a niveles mucho más profundos, como nos cuenta Lorena González, psicóloga y co-fundadora de Serena, el primer centro de psicología femenina online.

Angy Fernández en el Benidorm Fest Europa Press

"La relación de la moda con la depresión es compleja, ya que se ha observado que las redes sociales y cierta exigencia a seguir ciertas modas, estilos y patrones estéticos pueden provocar bajada del estado de ánimo en muchas personas vulnerables que no se sienten 'a la altura'. Ahora bien, la moda, por otra parte, puede ser una forma de expresión personal que nos haga sentir muy bien. Al igual que nos podemos expresar a través de otros medios, como la música, la escritura, o la pintura, la moda también es un medio de expresión y, al igual que un artista, puede componer 'canciones más oscuras' y no tiene por qué significar nada más, lo mismo ocurre con la moda y ciertas estéticas", nos cuenta la experta.

No obstante, la ropa va más allá de nuestro estilo y, muchas veces, puede ser un claro indicador de cómo nos sentimos. "Es importante señalar que tener ganas de cuidar nuestra imagen y expresarnos a través de ella, es una buena señal con respecto a la depresión. Es decir, una persona que está muy baja de ánimo no suele tener ganas de cuidar la estética ni ciertos detalles, aunque esto no se puede generalizar, pero sí es una buena señal siempre para los especialistas en salud mental", añade González.

Historias de Angy Fernández en Instagram @angynas

Puede que el que Angy haya vuelto al estilo con el que saltó a la fama no sea casualidad, y que después de tanto tiempo haya vuelto a encontrarse a sí misma, en un lugar en el que se siente cómoda, segura y feliz. "Una característica importante de la depresión suele ser la desgana, lo que nos hace alejarnos de cuidarnos en todos los sentidos, tanto a nivel físico, como de salud y social, porque no se tiene ganas de nada. Eso hace que dejemos de lado lo que antes nos caracterizaba. Muchas personas con depresión suelen decir 'no me reconozco, yo no soy así', porque ya no hacen lo que solían hacer antes".

Angy Fernández en 2008 Getty Images

En cuanto al punto de vista más estilístico, Anitta Ruiz, de La ropa habla, nos comenta que puede tener más que ver con que haya recuperado la estética de cuando se dedicaba a la música que por un reset mental. "Generalmente, este tipo de 'remembers estéticos' tienen que ver con la asociación visual que tenemos con la gente y sus diferentes facciones, es decir, nos acordamos de ella como cantante un poco con esa estética... Y es la que quiere recuperar para volver a cantar".

Sea como fuere, el regreso de Angy Fernández ha emocionado miles de millennials que han recuperado todo un icono de su infancia, demostrando que el punk no ha muerto.

