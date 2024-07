Andrea Benítez, primera mujer 'skater' en participar en los JJOO: "Nunca he entendido bien la necesidad de los roles de género"

El 'skate' siempre ha sido un mundo muy masculino, sin embargo, Andrea Benítez ha sido una apasionada de este deporte desde que tiene uso de razón. Con menos de 10 años ya aprendió a patinar y, al poco tiempo, ya dominaba alguno de los trucos. Un par de años después consiguió su primer patrocinador y a los 14 ya participaba en campeonatos, como la World Cup Skateboarding de 2017, donde quedó en séptimo puesto.

Sin embargo, a los 13 años su carrera recibió un duro golpe cuando su madre notó que tenía un omóplato más adelantado que el otro y el médico le diagnosticó escoliosis de alto grado. Como resultado, Andrea se vio obligada a llevar puesto un corsé durante 23 horas al día hasta terminar de crecer a los 15 años. Ante esto, Benítez se convirtió en un ejemplo de superación al volver a aprender a patinar sin mover la espalda. Durante este tiempo, se codeó con grandes nombres dentro del mundo del 'skate', que la llevaron a conseguir sus primeros artículos en revistas y a firmar por marcas tan importantes como Vans.

Si bien todavía la escoliosis sigue afectando a su carrera con esguinces o roturas de huesos, no ha conseguido achantar a la 'skater', que logró convertirse en la primera mujer en participar en los Juegos Olímpicos en la categoría de 'skateboarding' en Tokio 2020. En Mujer.es hemos tenido la suerte de poder hablar con ella de su carrera, sus sueños y de cómo ser mujer en un mundo que, históricamente, ha estado dominado por hombres.

En muy poco tiempo te has convertido en una de las figuras del skate más importantes de España, llegando a representarnos en los JJOO. ¿Cómo nació tu amor por él? ¿Qué es lo que más te atrajo?

Empecé a patinar cuando era muy pequeña, tenía unos 8 o 9 años, y la verdad es que empecé jugando como con cualquier otro juguete. Me gustaba mucho estar el día entero jugando en la calle con mis amigos, y el 'skate' fue algo que le quitó interés a los otros juegos. Nos tirábamos sentados por las cuestas y hacíamos carreras, hasta que empecé a probar de pie y ya descubrí el mundo de los trucos y variaciones y se me abrieron infinitas posibilidades de seguir con ese juego. ¡Es muy fuerte que han pasado 20 años de todo esto!

Andrea Benítez, primera mujer 'skater' en participar en los JJOO D.R

En ese momento, cuando comenzó todo, ¿cuál era tu sueño?

Si te soy sincera, cuando empecé a patinar, principalmente lo único que quería era pasar todo el tiempo posible con mi patín. El 'skate' no era tan común como ahora, y no existían redes sociales ni escuelas de 'skate', así que todo era mucho más orgánico. Quería pasármelo bien, aprender lo máximo cada día y superarme. Ya luego con 14 años, cuando conseguí mi primer sponsor, y conocí la industria del 'skate' que había fuera de mi ciudad y mi país entendí que mi sueño era dedicarme al skate profesionalmente.

¿Cómo te sentiste al convertirte en la primera mujer en representarnos en esta disciplina?

Pues, cuando me enteré de que me iba a tocar ser la primera en salir de todos los Juegos Olímpicos de 'skate' femenino, lo primero que pensé es que iba a hacer el ridículo y me iba a caer en todo jajaja. Había llegado un poco más tarde que las demás a la villa olímpica, debido a todo el caos en el proceso de clasificación, así que había tenido solo un día de entrenamientos cuando el resto llevaban ya semanas. Estaba nerviosa, pero, sin embargo, cuando ya tuve unos minutos para procesarlo pensé que era incluso mejor, ya que al salir la primera solamente tenía que confiar en mí y en todo el trabajo que hice para estar ahí y disfrutar ese momento, sin tener expectativas ni haber visto a nadie más competir. Después del campeonato, no podía parar de sonreír. ¡Lo había conseguido!

¿Cómo cambió tu participación en los Juegos Olímpicos la percepción del 'skateboarding' femenino?

La percepción sigue siendo la misma. Adoro el 'skateboarding' femenino. Siento que hay una sensación de comunidad que no la tiene el masculino. No importan los niveles o los resultados, nos vamos a apoyar pase lo que pase.

¿Qué desafíos has enfrentado como mujer en un deporte dominado por hombres?

Muchos, la verdad. Si te soy sincera, a veces los mayores desafíos son los diarios, los pequeños comentarios misóginos que te dejan mal cuerpo y te hacen pensar si merece la pena enfrentarse a esa persona o mejor callar. Desde comentarios como, "Patinas bien… Para ser mujer" a "El premio de la categoría femenina son 1000 € menos que el de la masculina, pero es sólo porque sois menos" hay varios niveles, pero realmente son desafíos a los que nos enfrentamos todas y se viven día a día.

Andrea Benítez, primera mujer 'skater' en participar en los JJOO D.R

¿En tu inconsciencia pensabas que era un "mundo de chicos"?

La verdad es que no. Nunca he entendido bien la necesidad de los roles de género, al fin al cabo en cualquier 'spot' o 'skatepark' todos estamos ahí para lo mismo, y he tenido mucha suerte de conocer a gente increíble gracias al mundo del 'skate' que se han convertido en buenas amistades y me han apoyado muchísimo.

¿Has sufrido desigualdad en alguna ocasión?

A veces, sí. Pero más que nada en campeonatos, no tanto en el 'skate' callejero.

¿Cómo ha evolucionado la aceptación de las mujeres en el 'skateboarding' desde que comenzaste?

Muchísimo. Ahora es mucho más común ver a mujeres patinando en cualquier 'skatepark' o 'spot', y eso ha facilitado la aceptación. También el esfuerzo de comunidades y revistas de 'skate' femenino nacionales e internacionales, que motivan a la escena haciendo eventos e impulsando el 'skate' femenino. Por otro lado, todo el tema de las redes sociales tienen un papel importantísimo. Muchas 'skaters' se siguen sin conocerse, solamente por apoyarse, motivarse e impulsar esta motivación que nos une a todas. Al igual que en la comunidad LGTBIQ+ dentro del mundo del 'skate'.

Te has convertido en un referente para estas nuevas generaciones de chicas, pero, ¿cuáles fueron los tuyos?

Cuando yo comencé a patinar había una generación referente anterior a mí en España que ya llevaban tiempo patinando y grabando videopartes, como son Ianire, Begoña o Vane… A mí también me inspiraban mucho las americanas Vanessa Torres y Elissa Steamer. Desde que era muy pequeña veía sus vídeos patinando en Estados Unidos y yo pensaba, algún día iré allí y patinaré como ellas.

Es increíble pensar que hay personas que se quieren dedicar al 'skate' y se han sentido inspiradas por mi participación en los Juegos Olímpicos. Por ello, estoy muy contenta de colaborar con Airbnb y ser anfitriona de una de las experiencias únicas que han lanzado para atender a algunas de las competiciones de los Juegos Olímpicos de París 2024 junto a 24 atletas olímpicos.

Durante esta experiencia, veré, junto a otros amantes del 'skate' como yo, las semifinales y finales de la competición con unos de los mejores 'skaters' del mundo. Compartiré con ellos todo sobre mi experiencia como 'skater', les contaré lo que se siente al ser la primera en competir en unos Juegos Olímpicos, el proceso de clasificación y también mi visión de todo esto como street skater.

(Esta campaña ha tenido tanto éxito que, al poco tiempo de iniciarse, las plazas se agotaron en tiempo récord)

Andrea Benítez, primera mujer 'skater' en participar en los JJOO D.R

¿Qué futuro auguras a las mujeres en tu sector?

Creo que el nivel va a seguir subiendo de una manera espectacular. En los últimos años, con un poco de apoyo, se han conseguido momentos increíbles en el 'skateboarding' femenino, así que tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona todo.

¿Cuáles son tus futuras metas?

Para mí, el poder vivir haciendo lo que más me gusta es mi meta más importante. Quiero viajar y seguir descubriendo mundo, conociendo a más comunidades del mundo del 'skate' y haciendo proyectos creativos como el que vamos a hacer con Airbnb para acercar el deporte a cada vez más personas.

¿Qué significa para ti formar parte de una iniciativa como esta junto a Airbnb?

Me gusta poder aportar mi granito de arena y formar parte del compromiso de Airbnb de hacer que los Juegos Olímpicos de París 2024 sean un éxito y garantizar una experiencia olímpica inolvidable para todo el mundo. Es un orgullo estar entre los 24 atletas olímpicos que asistirán junto a 1.600 huéspedes a algunas de las competiciones de París 2024. Tener la oportunidad de conectar con personas tan apasionadas del skate como yo y acercarlas aún más a este deporte es un lujo y estoy segura de que será un recuerdo inolvidable tanto para ellos como para nosotros.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.