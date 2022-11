10 frases que nunca le debemos decir a una mujer embarazada

¿Estás embarazada? ¡Enhorabuena! Es una experiencia nueva que tiene tanto sus luces como sus sombras. Y es de esto último de lo que te queremos hablar hoy. Hay algunas frases que nunca se le deben decir a una mujer embarazada, pero que quizás a ti ya te las han dedicado. ¿Quieres saber cuáles son?

1. ¿Te puedo tocar la barriga?

Por algún motivo, todavía puedes encontrarte con personas con las que no mantienes un vínculo íntimo que te hagan esta pregunta. Resulta bastante violento, ya que se trata de un contacto que puede no sentarte bien cuando no hay confianza. Así que, conviene evitar decir esta frase.

2. Has cogido peso ¡estás muy guapa!

Otra de las frases que pueden dedicarte cuando estás embarazada es esta. Si estás teniendo problemas para controlar tu peso o estás ya en el tercer trimestre y te encuentras bastante incómoda, es muy posible que no recibas esto con mucho agrado. Por tanto, ¡mejor no mencionar nada!

3. Ahora, ten cuidado con lo que comes

Los médicos que llevan el seguimiento de tu embarazo ya te habrán dado consejos para que comas saludablemente. Este tipo de frases pueden crear mucha inseguridad y miedo, sobre todo, si eres una madre primeriza. Es preferible evitar estos comentarios que no aportan nada.

4. ¿Vas a por la parejita?

Esta es también una frase muy utilizada cuando ya tienes un hijo o una hija. Quizás, no quieras ir a por ninguna parejita y simplemente te da igual, lo único que deseas es un bebé sano y fuerte. Esto puede, de nuevo, generar malestar y no es algo que te convenga en estos momentos.

5. Estarás comiendo por dos, ¿no?

Es curioso como esta frase en concreto encierra una creencia que es comer el doble por estar embarazada. Como seguro sabes, hay que mantener un peso controlado, por lo que esta frase puede hacerte sentir mal si estás controlando tus antojos y siguiendo los consejos de tu médico.

6. Duerme ahora todo lo que puedas

El estrés que esta frase que pueden dedicarte no es nada saludable para tu bienestar emocional. Por eso, nunca hay que poner sobre aviso a una futura madre de que, tal vez, no pueda descansar bien cuando su hijo nazca. ¡Puede que en tu caso esto no suceda!

7. ¿Le vas a dar el pecho?

Puede que no puedas darle el pecho a tu bebé por cualquier motivo o que, sencillamente, no lo quieras hacer. Este tipo de frases pueden sentarte muy mal, pues parece que lo que se espera de ti es que des el pecho. Así que, es preferible no decirla nunca.

8. ¿Te esperabas la llegada de este bebé?

Los bebés pueden ser planeados o no, pero esto es algo muy personal. A menos que se tenga una relación muy estrecha (hermanos, padres, etc.) conviene guardarse este tipo de preguntas para uno mismo. Pues, estamos seguros de que tú te sentirías muy incómoda contestándola.

9. ¿Ya has cogido la baja?

Hay mujeres que trabajan hasta el último día de su embarazo, pero este puede no ser tu caso. Quizás, porque el tuyo es de riesgo, tienes muchas molestias o no te sientes nada bien. Conviene no generalizar y evitar estas preguntas que pueden ejercer una presión sin quererlo sobre ti.

10. Lo importante es que venga sano

Esta última de las frases que nunca le debemos decir a una mujer embarazada trata un tema muy delicado. Sobre todo, porque tú como madre vas a pasar por unas etapas de mucha preocupación al someterte a las ecografías y pruebas. Así que, es preferible mantener la boca cerrada.

Algunas de estas frases se dicen sin pensar, porque forman parte de nuestra cultura. Aunque deben evitarse, no siempre hay personas que lo harán. En estos casos, una negativa educada para responder a una pregunta o petición que no te ha sentado bien será lo mejor para ti.

