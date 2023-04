Patricia Oliva, directora general de Nutrición Especializada en Danone: "No encontré un referente que me sirviera de ejemplo"

Cuando escuchamos Danone, el instinto nos lleva a pensar en yogures o natillas, porque para muchos es desconocido que la marca supone calidad de vida, e incluso la propia vida, para millones de personas gracias a los productos de Nutricia, la división de nutrición especializada de Danone, donde Patricia Oliva ejerce como directora general acompañando a las personas en los momentos más sensibles de la vida, como son el nacimiento, la vejez y la enfermedad.

"Fuimos pioneros en crear la primera leche de fórmula (la de los bebés) hace 50 años. Antes, no había una alternativa a la leche materna y los niños con necesidades nutricionales especiales no conseguían sobrevivir. Este año volvemos a repetir hito al crear la primera leche de fórmula de alto porcentaje (60%) de proteína de origen vegetal con Almiron Nature", explica Patricia, que, al igual que su área en la empresa, quiere tener un impacto en la sociedad.

"Un ejemplo de cómo mi día a día tiene un propósito es que ofrecemos soluciones nutricionales para niños con un tipo de epilepsia que los fármacos no consiguen tratar y que nuestra dieta cetogénica logra detener. También ofrecemos soluciones nutricionales para niños con desórdenes metabólicos, que antes no conseguían salir adelante y hoy, gracias a nuestra nutrición especializada, son adultos a los que seguimos acompañando", añade.

¿Por qué se desconoce tanto esta área de negocio tan necesario para la sociedad?El 70% de la facturación son, alimentos para usos médicos especiales, que están reembolsados y que vendemos en hospitales, residencias y farmacias y que no son tan visibles como ocurre, por ejemplo, con Danonino, lo que no nos impide desde el anonimato realizar una gran labor social. Nuestros productos, por ejemplo, en casos de desnutrición ayudan a recuperar la masa muscular de este tipo de pacientes, ayudándoles a que los resultados de los procesos oncológicos sean más efectivos.

Patricia Oliva, directora general de Nutrición Especializada en Danone JONATHAN ALONSO DELGADO

Patricia, ¿cómo empieza la historia de tu vida en Danone hasta convertirte en directora general?Empecé en la compañía hace veintidós años, cuando teníamos galletas Lú, y he estado en diferentes divisiones, aunque siempre desde el departamento de marketing: Danonino, Danet, Savia… En 2010, vino el mayor reto profesional y personal de mi vida, que fue irme sola a Australia durante dieciséis meses para lanzar la marca Danone con Activia en ese país. Después, continué en París, donde he estado trabajando ocho años: cuatro como directora de marketing a nivel global de Danonino; y cuatro llevando como Vicepresidenta de Marketing a nivel global Evian, la marca líder de agua mineral natural de Danone, a nivel global. Allí tuve retos muy bonitos, como fue llevar toda la economía circular de la marca. En 2018 publicamos nuestro compromiso de llegar al 2025 con todas nuestras botellas de plástico reciclado, un hito del que me siento orgullosa porque fuimos los primeros en tener este compromiso, al que luego se sumaron el resto de marcas de la competencia. En septiembre de 2019, asumí la responsabilidad y el reto de la integración de la división de alimentación infantil y de la división de nutrición médica (Danone Nutricia) aquí en España, un proceso de transformación en cuanto a negocio y a nivel cultural que ha hecho que cerremos el año pasado creciendo a doble dígito en ventas, sabiendo que este crecimiento supone impactar en la vida de muchas personas, mejorando su salud y calidad de vida, contando con el apoyo de los profesionales sanitarios, que son clave para nosotros.

¿Toda tu carrera profesional ha sido en Danone?Empecé en Santander, mi tierra natal, en Repostería Martínez, la única empresa que hacía marketing allí cuando estaba estudiando y entré haciendo prácticas. Tras ser comprada por Bimbo, me incorporé al departamento de marketing de la nueva compañía con sede en Barcelona y posteriormente me cambié a Danone, que también tiene la sede en Barcelona.

¿Qué vendrá después?Siempre me he concentrado en el ahora y las oportunidades han venido como resultado del trabajo que he hecho. A día de hoy, estoy focalizada en hacer de esta división un área fuerte con una agenda de crecimiento de futuro muy bonita que me ilusiona.

¿Cómo se toman decisiones difíciles como directora general?Desde Danone París me ofrecieron un 'coach' para gestionar la unión de las divisiones de la manera más humana posible. Tuve una 'coach' que me ayudó a tomar decisiones de negocio complicadas, algo que me ha ayudado muchísimo es situar las cosas en perspectiva, ponerme en la piel de las otras personas y equilibrar lo que es justo de la forma más humana. En Danone no solo se valora qué conseguimos, sino cómo lo hacemos y para ello hay valores y comportamientos como empresa que ayudan a avanzar y dar pasos. Como referentes tengo a mis abuelos de Santander que me han enseñado mucho, sobre todo a comportarme como me gustaría que hicieran conmigo. Y no va de niveles, va de personas y cómo quieres que la gente se relacione contigo.

Patricia Oliva, directora general de Nutrición Especializada en Danone JONATHAN ALONSO DELGADO

¿Cómo consigues conciliar?Para mí, la conciliación era clave incluso antes de que tuviera hijos. Cuando estoy en la oficina, estoy al 100 % por mi trabajo, y cuando estoy en casa, estoy al completo por mi familia. Y eso lo llevo a rajatabla, porque para mí es importante dar ejemplo. Viajo mucho y ahora tengo un bebé de dieciséis meses y cuando son viajes nacionales, voy en el tren de las 7 h y vuelvo en el de las 20 h, así me da tiempo a verle, darle de cenar y dormirle. Pero a veces los viajes son más largos y mi marido también viaja. En casa tenemos una persona que cuida a nuestro hijo y lo tenemos organizado al 50%. Cuando yo no estoy, mi marido está al 100% con nuestro bebé y lo mismo hago yo cuando él no está. La leche de fórmula en este aspecto ayuda mucho. Además, dentro de la política de empresa tenemos ayudas, por ejemplo, quince días adicionales por tener un hijo, ayudas para la guardería, ayudas escolares, sala de lactancia... Yo personalmente promuevo la eficiencia en la gestión del tiempo y la desconexión digital que aprendí trabajando fuera de España. A mi vuelta, tenía claro que no iba a tener jornadas maratonianas como cuando vivía en Barcelona. A día de hoy, las reuniones solo pueden ser de 10 a 17 h.

¿Cuál es la cuota y el papel de la mujer en la empresa?Para nosotros, el talento no entiende de género, pero es una realidad que existe hoy gracias a una progresión en los últimos quince años. Del año 2008, donde el 70% de los trabajadores eran hombres, hemos pasado al 52% a día de hoy; cuando hablamos de directoras y ejecutivas, estamos al 45%; y cuando hablamos del comité de dirección, estamos al 50%. Cuando yo empecé, había muy pocos referentes, de hecho, yo no encontré ninguno que me sirviera de ejemplo, ya que antes las directoras eran mujeres que intentaban acercarse al estilo de liderazgo masculino. Al principio, me costó explicar que mi manera de liderar era otra, sin igualarme, competir o intentar ser lo que no soy.

¿Cómo es el estilo de Patricia con el sombrero de directora general?Me defino como una persona a la que le gusta cuestionar el statu quo y tener nuevos retos. Soy del norte, mi carácter tiene la dualidad de ser próximo, pero reservado. Me gusta estar en contacto con la gente y conozco a todo el mundo en mi división, 270 personas en total. De hecho, al llegar organicé el programa 'los desayunos con Patricia', precisamente para conocer a todo el mundo. También me gusta ser motor de cambio y con esta división siento que tengo un proyecto económico y social para el futuro y, cuando echo la vista atrás, me siento orgullosa de haber tenido un impacto gracias al puesto de marketing. Siempre tengo el recuerdo del discurso del Secretario General de las Naciones Unidas en los premios de publicidad de Cannes de 2016, pidiéndonos ayuda como expertos en marketing para dar voz a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS) y ser actores del cambio. En ese momento, yo cogía Evian y me comprometí con Ban Ki-moon a ayudar en ese proceso gracias a la suerte de tener voz propia. Lideré nuestro compromiso sostenible de 2018 para que en 2025 todas nuestras botellas sean de plástico reciclado. Trabajamos el Road Map del impacto de CO₂ y, por ejemplo, fuimos pioneros en tener una embotelladora de CO₂ neutral a través de la energía verde, en el transporte del 80% de las botellas por ferrocarril, en la gestión de residuos… También me siento orgullosa de ser líderes en la proteína vegetal. En Nutricia llevamos 125 años de investigación pionera y donde la ciencia y la salud están en nuestros pilares. Ser pioneros en la proteína vegetal nos permite ayudar y acompañar en la transformación de una sociedad donde la tercera parte de los españoles se consideran flexitarianos y hay una tendencia cada vez mayor a la proteína vegetal. A día de hoy, somos referentes con Alpro en leches vegetales, hemos lanzado la primera leche de fórmula de alto porcentaje de proteína vegetal y acabamos de lanzar el primer suplemento oral de nutrición médica 100% de proteína vegetal

¿Cómo fue la transición hasta convertirse en una empresa BCorp, la certificación sostenible más exigente?Justo ahora estamos celebrando el cincuenta aniversario del discurso en Marsella de Antoine Riboud, cofundador de Danone, donde fuimos los primeros en hablar de propósito empresarial. El compromiso como empresa va más allá de las puertas de las fábricas y promovemos objetivos económicos y sociales: somos la BCorp más grande y con mayor puntuación. Además, dentro de este año 2023 también nos certificaremos en el ámbito de la nutrición especializada.

