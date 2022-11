Nathalie Sánchez, de Futureo: "A lo jóvenes emprendedores les aconsejo que no escuchen consejos"

Así es la mujer que ha revolucionado las formas de orientar a los adolescentes hacia el camino de su verdadera vocación. El método Futuro lucha por evitar el fracaso estudiantil y la frustración profesional.

¿Sabías que tanto en España como en Francia y en otros países de Europa, alrededor del 30% de los estudiantes fracasan durante su primer año después del final de sus estudios secundarios? Esos son los datos que descubrió Nathalie Sánchez cuando hace diez años, creó la empresa FrancEspagne Education. Esta compañía se encargaba de acompañar los estudiantes franceses que quieren estudiar en España. Se dio cuenta de que algunos fracasaban porque no tenían vocación o porque no sabían qué estudiar. Otros, porque no se daban cuenta de los talentos que tenían, algunos porque no habían identificado los estudios y/o trabajos que les interesaban… Había quienes se apuntaban a una carrera sin saber nada de las posibles salidas profesionales, muchos fracasaban porque desconocían la realidad del contenido de los estudios para formarse y para acceder a los trabajos soñados y también estaban los que no habían dedicado el tiempo necesario para auto conocerse antes de elegir su carrera académica y profesional.

Por eso Nathalie fundó Futureo, empresa especializada en acompañamiento para la orientación académica y profesional de los jóvenes. "Es el momento en que el joven tiene que tomar una decisión muy importante para su futuro. Puede ser muy estresante para un joven (y para su familia) ya que se encuentra en plena adolescencia, un periodo complicado a nivel de comunicación intra-familiar. Es muy importante que una persona pueda convivir con sus pensamientos, sus temores, sus sueños, etc… Los jóvenes son todos distintos, únicos, tienen todos talentos, puntos fuertes, aptitudes, pero el hecho de que un ser humano profesional (no implicado emocionalmente como son sus padres y a otro nivel sus profesores) demuestre al joven que puede creer en su capacidad de construir su propio camino resulta fundamental y le ayuda a ser reconocido por su grupo de pertenencia, los humanos. Como en un partido, también se necesita técnica, entrenadores y el apoyo del público para que se consigan cosas todavía más grandes, y ahí los profesionales actuamos como público", explica Nathalie, que tras haber estudiado en una 'Ecole de commerce' en París, empezó su carrera profesional en esta misma ciudad con poco más de 20 años.

"Ya en aquellos momentos me interesaba la orientación académica y profesional y me contrató la Unión de las Industrias Metalúrgicas y Mineras (UIMM) francesas para uno de sus centros educativos, ya que no tenían suficientes candidatos para entrar en carreras que proponían muchas salidas profesionales y con muy buenos sueldos al salir de ellas. De secretaria del AMPA en la escuela infantil de mi hijo en Toulouse, pasé a ser responsable de proyectos en la AMPA del Liceo Francés de Madrid, luego encargada de organizar el 'Bac' para los liceos franceses en España, para después ser fundadora de FrancEspagne Education, empresa que acompaña a alumnos franceses para estudiar una carrera en España… De todo este camino aprendí tanto sobre orientación hacia estudios superiores como sobre la oferta educativa superior ofrecida en España, y con otros tres compañeros, decidí crear Futureo", dice.

El acompañamiento es fundamental

El último informe de 'Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE', señala que las tasas de finalización diferentes en instituciones públicas y privadas se pueden justificar por varios factores: las distintas exigencias en los criterios de admisión, la calidad de la enseñanza y tipo de formación ofertada, el nivel socioeconómico del alumnado, entre otros. Otra razón para que las tasas de finalización en instituciones privadas sean en general más altas es la mayor motivación de los estudiantes por los programas que se ofrecen en las instituciones privadas. La enseñanza superior privada se ha expandido hacia nichos de mercado y tienden a ofrecer cursos más especializados y profesionales, sobre todo en el ámbito empresarial y de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Los estudiantes con motivación profesional, que buscan programas muy concretos, tienen menos probabilidades de cambiar de curso y más de completar sus estudios al final de su duración teórica. "La mayoría de los alumnos pidieron una vuelta a la normalidad, es decir a acudir a clase de forma presencial, cuando pasó la pandemia. Son seres sociales, necesitan interacciones sociales para crecer, para ser felices, para expresarse y necesitan ser escuchados. La aportación del acompañamiento humano es, desde mi punto de vista, fundamental en esta etapa", explica Nathalie.

Nathalie Sánchez, fundadora de Futureo Cortesía

La oferta formativa en España es alta

Aunque lo habitual es valorar los logros y examinar las debilidades de los proyectos del presente, es esencial también analizar cuáles son los aprendizajes obtenidos de las experiencias del pasado para poder aplicarlas en los nuevos trabajos. "Lo primero que aprendí al fundar FrancEspagne es que ser emprendedor no impide tener valores. Desde su creación, decidí que lo más importante eran los alumnos y que ellos pudieran tener un apoyo incondicional para sus proyectos de formación. Por eso necesitaban sinceridad, honestidad y empatía. Aprendí que al caminar solo vas muy rápido, pero si haces bien tu trabajo, con profesionalidad y eficacia, no puedes ayudar tan rápidamente a todos los que lo necesitan y que cansa muchísimo (después de cuatro años de éxito, estaba al límite del ‘burnout’). Aprendí también que la oferta de formación en España tiene una calidad general muy alta a pesar de lo que piensan algunos. ¿Nada es perfecto? Vale, en España tampoco, pero es mucho mejor que en muchos otros países europeos. Y aprendí que, si las necesidades de personas capaces de ayudar en la orientación académica y profesional eran iguales que en otros países, en España no existía oferta privada profesional en cantidad y calidad suficientes para ayudar a los jóvenes y a sus familias como en muchos otros países de Europa", explica.

¿Nada es perfecto? Vale, en España tampoco, pero es mucho mejor que en muchos otros países europeos

Considera que la clave esencial para elegir un buen futuro profesional es el autoconocimiento, aunque también hablar con profesionales, de distintos ámbitos y de distintas profesiones para conocer la realidad de su día a día y tanto los momentos buenos como los negativos. "Con estas dos primeras claves tendrían que ser capaces de abrir una primera puerta que les permitirá llegar a la etapa 'plan de acción (es)' para poder relacionar lo que son con lo que quieren. Acabarán con el 'cómo' (que es lo que muchas veces se suele tomar solo en cuenta por ejemplo con la nota de corte) pero que tendría que ser el final del trayecto. Como en muchas ocasiones, también en la orientación lo más interesante no es el destino, sino el camino. Desde Futureo les ayudamos para que encuentren ellos mismos, con el apoyo de su familia, el camino que les corresponde en este momento de su vida".

A los jóvenes emprendedores les digo...

Por supuesto, la pregunta obligada es si se topó con alguna traba por ser mujer… "Tengo recuerdos de unos pocos (dos, en realidad) gerentes de universidades privadas españolas que, a la hora de enviarme el contrato a firmar, habían cambiado unas palabras acordadas para hacerme firmar una exclusividad, a pesar de que sabían perfectamente lo acordado, que era una no-exclusividad. No pasa nada, pensaba desde su primera mirada que como mujer no me podía fiar de ellos y no firmé nada con ellos, ni este contrato, ni ningún otro. Pero, al final, lo malo no es tan importante, y por encima de todo me queda la estupenda acogida que tuve en muchas universidades, con una solidaridad particularmente benévola por parte de hombres y mujeres, excelentes profesionales y que algunos se convirtieran en amigos de toda la vida".

Para finalizar, le preguntamos qué consejos les daría a las jóvenes que sueñan con emprender: "Les aconsejaré que crean en sus sueños, sean resilientes y se preparen para gestionar su libertad. Les aconsejaré que sigan sus estrellas de la suerte, sean capaces de currar mucho y dormir poco y que no escuchen a los que les dicen que funcionará, ni tampoco los que les dicen que nunca funcionará. También que no confundan velocidad y prisa, que emprendan solas si lo ven así, o que emprendan con otros si lo ven así. Y les aconsejaré que no escuchen los consejos.