Maia Eder, directora creativa de SKFK: "la inclusión es encontrarnos en la pasarela lo que vemos en el día a día"

Maia Eder Curutche es la directora creativa que ha impulsado la sostenibilidad y la ética dentro de SKFK, una marca que nació en una escena 'streetwear' de los festivales de música de los años 90, que ha macado un estilo atemporal, pensado para convertirse en nuestra segunda piel y a su vez en un referente de estos valores.

Eder, ha querido poner un poco de conciencia, fusionada con raíces artísticas y una profunda conexión con la naturaleza, en un mundo que se define por su fugacidad, para crear una colección llena de color, apta para cualquier edad, ocasión y cuerpo.

Por todo esto, en la nueva colección de SKFK, defiende el arte de la moda como un compromiso de la autenticidad, con la idea de explorar la identidad, desplazando nociones superficiales y yendo en contra de lo establecido para definirnos a nosotras mismas tal cual somos.

¿Siempre has tenido conciencia sobre el consumismo en la moda o también has sido víctima del 'fast fashion'?Por nuestra forma de vida, sentimos una conexión muy especial con la naturaleza y nos dimos cuenta de que n o podíamos ser parte del problema, sino de la solución . Por eso, la sostenibilidad y las condiciones sociales pasaron a ser nuestra prioridad. Estos cambios han nacido de manera natural para nosotros, decidiendo con quién trabajamos. Es un valor humano y de relaciones el que hay detrás de todo este proceso. Con esto, hemos demostrado que las empresas tenemos la capacidad y el poder de cambiar las cosas , de generar conciencia en los consumidores y que somos claves a la hora de crear un impacto y un cambio positivos.

¿Una prenda muy llamativa puede ser atemporal?Por supuesto. Las prendas atemporales no solo son aquellas que no pasan de moda, son aquellas de las que te enamoras . Cuando valoras el proceso creativo y de diseño detrás de una prenda, les estás dando una importancia al trabajo artístico detrás; si no entiendes las prendas como solo un estampado, si las entiendes como una pieza de arte, entonces no pasará de moda.

¿A qué te refieres con las palabras que representaron en los modelos del final del desfile, 'slow fasion', “buy less, buy better" o "take time"?Estas palabras son un mantra que tenemos dentro de la empresa. Defendemos unos hábitos de consumo muy diferentes a los que nos ha impuesto el 'fast-fashion'. No creemos en el consumismo y en comprar ropa sin sentido por la cantidad de oferta que hay. Creemos en comprar menos y comprar mejor, en marcas que produzcan de manera responsable y con el menor impacto posible.



Con 'slow fashion' y 'take time', nos referimos a la moda que se crea con calma y tomándose el tiempo para inspirarse y crear una colección desde cero. No creemos en la inmediatez; la moda y la creación deben ser un proceso reflexivo y paciente. Esta es la filosofía en la que nos basamos en SKFK.