Pese a que la proporción de conductoras es reducida todavía comparada con la de conductores, Uber ha descubierto que son cada vez más las mujeres que hacen de la conducción su profesión. La app señala que entre 2021 y 2022, el número de conductoras aumentó un 89%.

Hablamos de una empresa muy comprometida en la labor de aumentar la presencia de mujeres conductoras, pues, ante la firme creencia de que mujeres y hombres han de contar con las mismas oportunidades, impulsan iniciativas que facilitan a las mujeres el acceso laboral como conductoras. "A través de nuestras encuestas, hemos podido saber que casi el 60% de las mujeres ven los costes asociados, las licencias y la falta de un vehículo adecuado como las principales trabas a la hora de trabajar en las plataformas".

"Por ello, Uber va a invertir en los dos próximos años un millón de euros en diferentes iniciativas con el objetivo de impulsar la presencia de mujeres conductoras en Europa. Además, llevamos a cabo encuentros regulares de mujeres en los que pueden compartir sus inquietudes y experiencias con otras conductoras, como red de apoyo. También colaboramos con ONGs, como la Fundación Integra en España, para ofrecer trabajo a aquellas que más lo necesitan”, explica Lola Vilas, Country Manager de Uber en España.

"Asimismo, en algunos países, Uber está testando una función piloto para que las mujeres conductoras puedan seleccionar si prefieren transportar únicamente a mujeres como pasajeras para que se sientan más seguras y empoderadas para trabajar bajo sus propias condiciones", añade Vilas.

La compañía cuenta con 'Women at Uber', un proyecto que busca conectar, empoderar y dar apoyo a las mujeres que trabajan en Uber y el sector de la movilidad. Como explica Lola Vilas, para lograrlo están construyendo una fuerte comunidad femenina para compartir conocimientos, proporcionar acceso al liderazgo y atraer y retener al talento femenino. "Me parece especialmente importante que el discurso de la igualdad de las mujeres no esté limitado únicamente al tema de las cuotas o a la conciliación. Creo que debemos ir más allá, creando estructuras empresariales donde las mujeres se sientan en igualdad de condiciones y puedan acceder a las mismas oportunidades de desarrollo y visibilidad", añade.

"El sector de la movilidad, especialmente en torno a VTC y taxi, cada vez está más abierto a las mujeres, y Uber tiene muchas iniciativas en este sentido. Se trata de un reto a nivel personal y profesional que asumo con energía. Pienso, además, que la mirada femenina es capaz de aportar mucho en cuanto a temas relacionados con la seguridad, la diversidad, la inclusión en el sector y la resolución de conflictos. Trabajo mano a mano y conozco a diario a personas brillantes que se esfuerzan a diario para que la movilidad sea cada vez de mejor calidad. Día tras día, veo avances y cambios reales que repercuten tanto en los conductores y trabajadores de este sector como en la ciudadanía en general", señala Vilas, que se unió a Uber en octubre de 2022 supervisando las operaciones de la compañía en nuestro país, y que participa en iniciativas como 'Women Forward', un evento transversal por la visibilidad de las mujeres en distintos ámbitos.

Una de las principales barreras que seguimos encontrando son los prejuicios sociales y estereotipos de género

¿Por qué la sociedad tiende a no asociar a las mujeres con los trabajos técnicos? "Es cierto que, históricamente, los cargos más técnicos han sido primordialmente masculinizados, pero afortunadamente, el panorama laboral ha ido cambiando en los últimos años y cada vez hay más mujeres desempeñando trabajos técnicos. Por ejemplo, según nuestro informe de Diversidad, en Uber el 42.5% de la plantilla somos mujeres, pero este porcentaje se reduce a un 24% en el caso de puestos técnicos. No obstante, comparando con años anteriores, este porcentaje ha incrementado en un 22% en 2019. Aun así, sabemos que todavía queda camino por recorrer para lograr una igualdad en todos los sentidos", asegura.

"Una de las principales barreras que seguimos encontrando son los prejuicios sociales y estereotipos de género, que siguen relacionando determinados trabajos con un género concreto. En este sentido, es importante dar visibilidad a referentes femeninos que inspiren a las nuevas generaciones de mujeres", explica la Country Manager.

Para finalizar, le preguntamos cómo está la compañía afrontando el reto de la sostenibilidad, pues es una de las líneas estratégicas clave en la empresa, que en septiembre de 2020 presentó su compromiso global de convertirse para 2040 en una plataforma cero emisiones en las 10.000 ciudades y seis continentes en los que operan. "Para ello, estamos potenciando el uso de vehículos de cero emisiones en nuestra plataforma, integrando el transporte público y opciones de micromovilidad en toda nuestra plataforma a escala global", asegura antes de comentar que en enero de 2022, lanzaron Uber Green en Madrid, el servicio de movilidad 100% eléctrico de Uber que permite a los usuarios de la plataforma viajar en vehículos de cero emisiones al mismo precio que el producto más popular de Uber en todo el mundo, UberX.

"También anunciamos acuerdos con dos de las mayores empresas españolas para fomentar la electrificación de los sectores del taxi y la VTC: cerramos un acuerdo con Repsol para ofrecer a los conductores un descuento de hasta el 21% en las 77 estaciones de recarga públicas de Repsol, de cara a superar el obstáculo que supone el acceso fácil y asequible a las estaciones de recarga eléctricas. Por otro lado, nos aliamos con Santander para ofrecer condiciones financieras especiales para la adquisición de vehículos eléctricos para los conductores de taxi y VTC que trabajan con Uber en España. A finales de 2022, anunciamos un acuerdo con Wallbox para apoyar a los conductores a la hora de dar el paso hacia la electrificación, ofreciéndoles descuentos en la compra de cargadores domésticos", explica.

Por si fuera poco, en marzo de 2021 y septiembre de 2022 integraron en la aplicación la información del transporte público de Barcelona y Madrid, respectivamente, permitiendo a los usuarios consultar la mejor ruta para llegar a su destino y dando un paso más en su objetivo de desincentivar el uso del vehículo privado con el fin de reducir la contaminación en las ciudades.

