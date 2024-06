La cultura del esfuerzo, protagonista de la gala 'Mujeres'

Un debate sano, poliédrico, con las justas dosis de humor para no perder profundidad, y reivindicativo con las injusticias que aún se cometen, es lo que presidió este viernes la gala ‘Mujeres’, que ha celebrado su sexta edición en una sala Mozart del Auditorio de Zaragoza que estuvo casi llena. La gala organizada por HERALDO y Mujer.es, el vertical de HENNEO, se ha convertido ya en una cita ineludible a estas alturas del año.

La periodista Sonia Fornieles, directora de Mujer.es, ofició de anfitriona y presentadora por tercer año consecutivo ("al cuarto me empadrono", bromeó) ante un sexteto de féminas en las que, como viene siendo tradicional, se entrelazaba el mundo de la creación, el arte y el deporte. Este año las protagonistas fueron la actriz Macarena Gómez, la humorista Carolina Iglesias, la intérprete musical La Bien Querida (que cantó dos temas) y las deportistas Lydia Valentin (halterofilia) y las aragonesas María José y María Pilar Sánchez-Alayeto (pádel). Algunas, como Carolina Iglesias, ya habían estado sobre ese mismo escenario, si bien en su faceta como monologuista.

La importancia de visibilizar a los referentes femeninos



Muy pronto se entró en materia. Marifé Antoñanzas, directora del Instituto Aragonés de la Mujer, hizo un balance de los 10 meses que lleva al frente de la institución y anunció sus líneas de trabajo, que incluyen la puesta en marcha de tres centros de crisis para mujeres que han sufrido agresiones y la ayuda a emprendedoras a través de un aula virtual. "¿Qué nos pasa con los jóvenes –se preguntó–. En los últimos años se ha incrementado un 100% el número de agresiones sexuales. Tenemos que armar una juventud con conocimiento y responsabilidad". Otra de sus metas.

Fornieles, tras introducir biográficamente a las seis, llevó con mano sabia el timón del debate poniendo sobre la mesa temas de actualidad. Siendo todas mujeres de referencia en sus respectivos ámbitos, ¿ha habido momentos en los que han sentido la tentación de tirar la toalla?

En el caso de las gemelas Sánchez Alayeto, sí. A María Pilar, Mapi, le diagnosticaron esclerosis múltiple y pensaron en la posibilidad de abandonar. "Teníamos claro que, si nos retirábamos, lo hacíamos juntas –revelaba su hermana, María José, Majo–. Pero ella tiene una enorme capacidad de superación y apenas ha sufrido momentos malos". "Gracias a la familia, los amigos y la pareja, salí reforzada –confesaba Mapi–. Se planteó la posibilidad de abandonar pero decidí que la enfermedad no me iba a retirar".

"Hay actuaciones que no te salen como te gustaría. En alguna ocasión me he ido a la cama deprimida y con ganas de llorar. Pero al día siguiente te levantas y la vida vuelve", añadía Ana Fernández-Villaverde, conocida artísticamente como La Bien Querida.

Pero todas ellas sí han tenido que postergar algunas cosas para conseguir sus sueños. "He renunciado a llevar una vida normal pero me siento una privilegiada por la vida que he llevado –revelaba Lydia Valentín–. Entré en el centro de alto rendimiento deportivo a los 15 años y me ido a los 38".

Algunas de esas renuncias han llegado derivadas de la exposición pública a la que están sometidas. Carolina Iglesias, cómica, guionista y youtuber, con una activa vida en redes sociales, revelaba que había recibido numerosos insultos a lo largo de su trayectoria digital. "La primera vez que ‘colgué’ un vídeo en Youtube tenía 19 años y ya me llegaron comentarios insultantes sobre mi físico. Me llamaron fea y gorda. Con el tiempo empiezas a desactivar lo malo que encuentras en estas palabras. Internet es un lugar maravilloso, que me ha permitido pertenecer a algo, a un colectivo, yo que nunca había sentido pertenencia a nada. Pero también tiene una parte oscura donde la gente opina desde el anonimato". La actriz Macarena Gómez contaba que no solía leer los comentarios que le dejan en sus redes sociales. "Lo que dicen de mí no me afecta; si he leído algo me ha entrado por un oído y me ha salido por otro. Aparte que yo ya sé si he interpretado bien un papel o no he estado del todo bien".

¿Se ponen algún límite temporal en el consumo de redes sociales? Carolina Iglesias sí. "No veo cosas relacionadas con mi trabajo. Si lo hiciera, no podría desconectar". Las Sánchez Alayeto también. "No nos gustan mucho las redes sociales", resumía Mapi.

¿Sienten presión social por estar permanentemente guapas o tener un aspecto determinado? Las deportistas confesaban sentirse más cómodas en chándal, aunque Lydia Valentín aseguraba que "hay momentos en los que te gusta sentirte guapa".

Y Macarena Gómez distinguía entre vida privada ("vivo en un pueblo") y pública. "Como actriz, participo del espectáculo. Así que me parece una falta de educación ir a una gala de los Goya vestido o vestida de cualquier forma. A mí me gusta ir guapa y seguir el protocolo. Yo me casé por la tarde y me enfadé con las que vinieron vestidas de corto a mi boda".

Gala 'Mujeres' Herlando 2024 Guillermo Mestre

En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres que se dedican a la misma actividad, las Sánchez Alayeto, las detectan aún en el pádel. "No solo a nivel económico –señalaba Mapi–, existen a la hora de repartir los horarios y las pistas en los que se desarrolla la competición". "Yo no he notado diferencia de trato", subrayaba La Bien Querida.

Y, a la hora de dar consejos a las jóvenes para las que son modelos de vida y de conducta, todas han coincidido en la importancia de esforzarse para conseguir que los sueños se conviertan en realidad. "A mí me ha costado 20 años ser campeona del mundo", aseguraba Lydia Valentín. Y Macarena Gómez resumía el sentir general: "Hay que esforzarse mucho para llegar a triunfar en aquello que te apasiona. Triunfar es en mi caso poder vivir de mi profesión y, para eso, hay que estudiar y trabajar duro".

La gala, organizada por HERALDO y Mujer.es, ha contado este año con la colaboración del Gobierno de Aragón, Línea Confort, Embou y Tapigramas Sofás, y el patrocinio de Pitillos, Principal Construcciones, Gran Casa, Zaragoza Ciudad Europea del Deporte 2027 y Grupo Saphir.

