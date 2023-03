Vamos a comenzar con una declaración de números brutal, ya dejaremos para más adelante su presentación: "No debemos olvidar que 57 millones de niños y niñas sufren desnutrición en África Subsahariana y que la mortalidad neonatal en África es del 50 por cada 1.000 niños y niñas nacidos. Son cifras inadmisibles". Lo son. Dicho lo cual, Marta Marañón nos recibe en una humilde y digna oficina enclavada en un edificio del barrio madrileño de Moncloa, en plena algarabía universitaria.

Nació un día tres de septiembre de 1967 en Jerez de la Frontera pero su infancia y posterior trayectoria vital y profesional transcurrió en Madrid. "Era una niña bastante responsable. Sí, siempre he tenido muy buen desempeño con los estudios. De pequeña soñaba con ser directora de un centro escolar, siempre me ha gustado organizar mucho. Un poco tímida, y mi madre me pinchaba para que me fuera abriendo. Recuerdo una infancia muy tranquila, muy feliz con mis hermanos".

Tuvo la suerte, como ella misma confiesa, de conocer justo antes de entrar en la universidad al gran Eduardo Martínez de Pisón, catedrático de Geografía Física, le escuchó hablar de sus andanzas por esos mundos "y me cautivó. Yo quiero estar formada con esta persona y poder disfrutar de esa manera de viajar, de reinterpretar el paisaje, entenderlo y conocer la relación entre el medio físico y el hombre. Tuve una charla con él y, bueno, enseguida me inscribí en Geografía, y la estudié con muchísima pasión". Esto sucedió en la Universidad Autónoma de Madrid. Se especializó en Gestión del Paisaje y del Territorio, luego, durante cuatro años, impartió clases de Geografía del Desarrollo en el colegio Santa María de los Rosales, donde había estudiado y “allí implanté un programa de educación ambiental, pionero en su época, y otro de educación en valores y de educación para la paz". El resto, hasta llegar a asumir la dirección general de la Fundación Recover, Hospitales para África (que es el nombre completo) ha sido un itinerario por diversas organizaciones y responsabilidades: subdirectora de la Fundación Dara, directora de Relaciones Institucionales y Alianzas Estratégicas de Ayuda en Acción, ha formado parte de las juntas directivas de la Asociación Española de Fundaciones y de FORÉTICA y, de manera altruista y fuera de su ocupación profesional, "soy patrona de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón y vicepresidenta de la Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales". Y, entre medias, su aventura como autónoma independiente .

Así, directamente, apuntemos al meollo: ¿Qué es Recover? Una pequeña ONG que creó en 2007 Victor Madera, filántropo y presidente ejecutivo del Grupo Quirónsalud. No obstante, no es una fundación corporativa, aunque cuenta con mucho apoyo del grupo y de los voluntarios (personal sanitario y especializado en gestión hospitalaria) que trabajan en los centros de salud vinculados a Quirónsalud.

¿Y su misión? Intentar garantizar el acceso a una sanidad de calidad en África y promover una gestión sostenible de los centros con los que trabajamos. Es laica e independiente, muy transparente, que quiere estar cerca de las personas. Está presente en países muy olvidados de la cooperación española como son Camerún, Benín, Costa de Marfil, Chad, Burkina Fasso o República Democrática del Congo.

Olvidados… ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la ayuda y la cooperación en España? En el sector público, por la estructura administrativa de Estado, con sus 17 comunidades autónomas y los ayuntamientos, la ayuda está muy atomizada. Tendría más impacto financiar a menos intervenciones con mayor monto para que éstas puedan tener más alcance. Y lo mismo sucede muchas veces con el sector privado. Se prefiere dar menores montos a muchos. Y al final son como gotitas. De todas maneras, veo que en los últimos 20 años se han profesionalizado, afortunadamente, mucho más las organizaciones de la sociedad civil y también la ayuda, tanto la oficial a la cooperación al desarrollo como la que procede del sector privado.

Estás especializada en evaluación, en asegurar que las ayudas vayan a donde tienen que ir y que vayan como deben ir, vamos, que no se pierda un duro en el camino… ¿Cuál fue tu primer 'análisis'?

Fue en el Amazonas, en un programa para la lucha contra la lepra mientras estaba cursando un master en Evaluación. Como dicen los anglosajones, lo hice "learning by doing", aprendes haciendo. Y luego, he conducido misiones por todo el mundo… Muchas veces en contextos de crisis humanitarias, como en Haití, en Afganistán, en Chad o en Níger. En Colombia con la guerrilla, en Bolivia en el altiplano, en la India, en Etiopía, en Ruanda en campos de refugiados, en el Congo con desplazados internos…

Acabas de regresar de Camerún, ¿qué has visto allí, se te cae el alma a los pies? He convivido con la pobreza muchas veces. No me asusta, ni me irrita. Lo que intento es, dentro de las posibilidades, como tenemos la suerte de que hay personas, organizaciones y empresas que nos apoyan, con esos fondos que recibimos, canalizarlos de la mejor manera para conseguir tener allí un pequeño impacto y contribuir a mejorar la situación de las personas, sobre todo transformar sus vidas. Creo que no se puede hacer más siendo tan pequeños. Lo contrario sería un poco arrogante.

Toneladas de empatía... Se necesita para todo. Y cuando se va al terreno ni te cuento. No puedes ir como un occidental europeo que está imponiendo su criterio. O sea, eso es lo último que se puede hacer. Empatía siempre. En el África francófona subsahariana no es tan fácil cooperar porque ni las empresas españolas ni el Estado español tienen tantos intereses allí como en América Latina, por eso encontrar donantes cuesta.

¿Eres perseverante? Sí, pero intento no ser pesada. Hay que respetar los criterios de otras personas y organizaciones.

Algo que hayas tenido que sacrificar para dedicarte a lo que te dedicas... Dos cosas: tiempo e ingresos. Vida social tengo la que quiero tener. Y me organizo perfectamente. Y ahí se encuentran mis amigos y mi entorno familiar, que es donde uno carga las pilas. No hay problema. En Recover tenemos una jornada que es compatible con la vida familiar y social.

¿Y cuando viajas tanto, sobre todo en tu etapa en tu propia consultora de evaluación? Ahí mis hijos eran muy pequeños. Ahí sacrifiqué muchísimo por el tiempo que no les dediqué, mucho. Pero ahora no, ahora ya tengo una vida muy plena y lo único que uno está sacrificando es dejar de percibir ingresos porque es muy vocacional y sobre todo por la responsabilidad del cargo, y eso implica trabajar fuera del horario habitual y tener mi móvil abierto para cualquier persona de la organización o cercana o quien quiera que me necesite.

Ya que nombras lo de la responsabilidad, ¿qué cualidades consideras que debe tener una dirigente? Me gusta gestionar por confianza. Me gusta confiar en mi equipo. Me gusta dar mucha autonomía, fomentar la iniciativa y que esté muy cohesionado, que fluya la información, que no haya compartimentos estancos. Me gusta que tengamos claros cuáles son los fines globales que tiene la organización.

Lucháis contra la discriminación por el género… Sí, es el punto número cinco, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que persígue la agenda 2030. Hay que trabajar con enfoque de género. Hay que medir a cuántas personas estamos llegando, asegurarnos de que no estemos apoyando más a los varones que a las mujeres, precisamente porque ellos sean los primeros que se pongan en la fila o los más visibles. A lo mejor las mujeres está en las casas, a lo mejor las mujeres son analfabetas y no han podido recibir determinada información... No podemos incrementar la desigualdad a la hora de recibir la ayuda. Eso es algo que se conoce muy bien en el ámbito de la acción humanitaria. Hay organizaciones, sobre todo antiguamente, que distribuían los alimentos a los primeros que estaban en la fila, pero claro, la mujer que es viuda, que está estigmatizada, que es mayor de edad, que vive sola, que a lo mejor tiene una discapacidad, ¿ellas, cómo acceden a la primera parte de la fila?

Y la gestión hospitalaria en el terreno es una de las bases de Recover. Es necesaria para la sostenibilidad de los centros sanitarios a los que apoyamos y para no generar dependencia. No podemos dar sólo equipamiento e infraestructuras. La parte de capacitación del personal local, tanto sanitario como no sanitario, es vital. También llevamos a cabo campañas por las de salud materno infantil o nutrición infantil… En España hay malnutrición porque hay mucha obesidad pero no tenemos desnutrición infantil.

¿Algún caso de hambruna infantil que no olvidas? Tal vez lo que vi en Níger. Me impresionó. Los niños claramente intentaban sobrevivir en mitad de la nada, rodeados de chozas, unos caminos polvorientos...

En mi reciente viaje a Camerún me ha impactado la muerte de una niña de 19 meses que vi ingresada con desnutrición severa en un centro de salud muy precario. Esa niña fue la primera persona que vi nada más llegar al oeste del país y no la consigo olvidar. Murió a los dos días. Llegó demasiado tarde al centro de salud. Por eso, es tan importante sensibilizar con campañas. Me impactó la noticia.

Y aquí nos quejamos de la sanidad pública… Siempre hay espacio de mejora, en todos los países. Es legítimo en los sistemas democráticos poder exigir mejoras. Por supuesto que hay que ayudar a lo más cercano y a la acción social que se hace en este país, cómo no vamos a llevarla a cabo con las colas que hay en los comedores sociales, pero no podemos dejar de comprometernos también con las personas que viven en los países más desfavorecidos.

Lo hemos normalizado… Creo que no lo queremos ver. Por eso los medios de comunicación no lo enseñan, porque no es noticia. Y el ciudadano tiene sus problemas, sus propias realidades y no queremos que nadie nos enseñe un poco lo que sucede allí. Hay personas que sí que colaboran y ayudan. Y además está comprobado que en España las que ayudan a una entidad social o una ONG generalmente lo suelen hacer a más de una. No obstante, la mayoría de la población en España no está vinculada a organizaciones altruistas. En un país como en el Reino Unido o en países nórdicos o en Estados Unidos, no se concibe que uno no ayude, la mayoría de las personas colaboran con alguna organización ya sea ambiental, cultural, de cooperación, de acción humanitaria. Si hay alguna emergencia, la población española se moviliza muchísimo. Durante el primer mes de la guerra de Ucrania, todos lo hicimos. Pero, en este país, la ciudadanía no se suele comprometer con las organizaciones de la sociedad civil de manera recurrente. Es un tema cultural. Nos queda mucho camino por delante. Poco a poco.

