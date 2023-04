Irene de la Casa, directora general de Evercom: "Sólo el 36% de las mujeres alcanzan puestos directivos en relación con los hombres en la publicidad"

Irene de la Casa es actualmente socia y directora general de Evercom, una de las agencias de publicidad más reconocidas del país. Se licenció en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y, tras años trabajando en distintos medios de comunicación (desde radio, pasando por prensa escrita, hasta otros medios audiovisuales), decidió dar el salto a agencia en plena crisis económica. Una decisión muy bien tomada que la ha llevado al lugar en el que está hoy.

A sus espaldas lleva 17 años de experiencia en el mundo de la comunicación. Sin embargo, su etapa en la comunicación corporativa y en consumo es en la que ha podido evolucionar, por supuesto, gracias a su talento interno. Ha trabajado para grandes clientes como Unilever, Burger King, Heineken, NH Hoteles, OnePlus o PcComponentes, entre otras. Y, actualmente, además de grandes cuentas, gestiona un equipo humano con el que trabaja día a día, pues lidera las áreas transversales de la agencia: Digital y Creatividad, Calidad y la división de Marca y Desarrollo de negocio.

Hablamos con Irene de la Casa sobre su trayectoria profesional, sobre cómo le ha podido afectar el hecho de ser mujer para su evolución, sobre cómo superar trabajas o sobre todo lo que ha conseguido (y quiere seguir consiguiendo).

El sector de la comunicación sigue evolucionando hacia el feminismo, sin embargo, en una agencia de publicidad, marketing o comunicación hace no tantos años encontrábamos un sector abarcado por hombres, como por ejemplo así hemos visto en la ficción en series como MadMen. ¿Consideras que has tenido más complicaciones de crecer, evolucionar y ascender por ser mujer en tu sector laboral?A ver, yo creo que las cifras están ahí, realmente la pregunta tiene todo el sentido del mundo y tiene sentido que luchemos por la incorporación de la mujer al mundo laboral para que no haya brechas de género, para que sigamos evolucionando y teniendo las mismas posibilidades con el mismo esfuerzo que pueda realizar un hombre y no haciendo más. Porque es verdad que al final tú ves las cifras y sí que es cierto que ves que solamente pues el 36% de las mujeres alcanzan puestos directivos en relación con los hombres en el sector, por ejemplo. Y dentro de la publicidad, en el departamento de creatividad solamente la mitad de las mujeres van a tener las mismas posibilidades que los hombres de llegar a un puesto de responsabilidad o de directora creativa. Esas son cifras que están ahí y que realmente pues son incontestables.



Sí que es cierto que yo, por ejemplo, a lo largo de mi trayectoria profesional no he sentido esa brecha de género, también es cierto que a lo mejor la vida o en la brecha salarial y yo no he tenido información sobre que esto estuviera ocurriendo, pero es cierto que no lo he notado. No he notado a lo largo de mi trayectoria que creciera más despacio, que me costará más avanzar o llegar a una posición directiva por el hecho de ser mujer. Pero bueno, es cierto que también hay situaciones que vives por ser mujer, pero ya es otro debate, por ejemplo, momentos en los que te puedes sentir algo intimidada, a lo mejor más de jovencita me ha llegado a pasar, pero también es cierto que no me ha no me ha impedido seguir evolucionando o creciendo o tener un salario mejor, ni he tenido sensación de que mis compañeros hombrees tuvieran un salario mejor que yo. Lo mismo ha pasado, pero yo desde luego no ha sido tan evidente.