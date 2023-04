Emilia Chaouchi, la influencer de 26 años que está detrás de las grandes tiktokers de España

TikTok destaca por ser una plataforma que aboga por dar voz y visibilizar el trabajo de numerosas creadoras en diferentes campos, incluidos algunos en los que la presencia femenina no goza de gran representación. Desde Irati Extandi, que crea vídeos sobre mecánica y coches, hasta Clara Inés, una estudiante de doctorado en química de la Universidad de Castilla la Mancha que publica vídeos contando su día a día en laboratorio, TikTok ayuda a reivindicar la presencia de las mujeres en diferentes ámbitos laborales.

Por si fuera poco, la red social cuenta con la campaña #RedFlagsMachistas, que nació en 2022 y que recoge algunos de los comentarios machistas más frecuentes con los que las mujeres lidian día a día. ¿Su finalidad? Educar, concienciar y dar visibilidad a todos esos micromachismos instaurados en el día a día. El Ministerio de Igualdad también ha puesto en marcha un Punto Violeta virtual en TikTok, en el que encontrar un centro de información y funcionalidades específicas para informarse y luchar contra la violencia machista

Juventud al poder

Tras conocer estos datos, no nos sorprende que quien está detrás de las grandes tiktokers de España, como Marina Rivers, sea una mujer, pero lo que sí nos ha llamado la atención es que se trate de una influencer. Hablamos de Emilia Chaouchi, creadora de contenido y Head of Talents Manager de la agencia Nickname, una de las agencias de representación de talentos más grandes de nuestro país y referente de tiktokers y Generación Z. "Lo que puedo aportar en mi puesto al ser también influencer es que conozco la profesión desde dentro, lo cual me ayuda a empatizar mejor con mis compañeros de profesión por haber vivido en primera persona la mayoría de las situaciones a las que día a día se enfrentan en su trabajo", explica.

¿Otra sorpresa? Sólo tiene 26 años y ya se encarga de dirigir a todas las managers, creando estrategias y contenidos y siendo una visionaria de tendencias. "Hace casi ocho años, comencé a trabajar en el mundo del marketing digital, especializándome en el marketing de influencers dentro de la agencia Hawk X. Además de esto, formo parte del equipo fundador de Nickname. En esta empresa empecé siendo manager y poco a poco, fui adquiriendo mayores responsabilidades hasta que, sin darme cuenta, acabé liderando al equipo de managers de Nickname", señala Emilia, licenciada en periodismo.

"La verdad es que en la agencia hago de todo. Además de estar en la dinámica diaria de trabajo con las managers, también dedico parte de mi tiempo a ayudar a los perfiles con la creación de los contenidos, o incluso a la organización de viajes y experiencias para los perfiles de la agencia, entre muchas otras cosas", asegura Chaouchi, que subraya la importancia de la diversidad en la cartera de clientes de la agencia. "Tener una cartera de clientes diversa nos ayuda mucho a poder cubrir distintas verticales, si bien es cierto que estamos muy especializados en las verticales de moda, belleza y estilo de vida", comenta Emilia, cuyo trabajo no se rige por un horario. "Es imposible hacer bien tu trabajo si te limitas al horario laboral. Es un trabajo 24/7, hay que estar al otro lado siempre que lo necesiten", dice con entusiasmo

Emilia Chaouchi, Head of Talents Manager de la agencia Nickname Cedida

Modelos a seguir y las claves del influencer 10

Cuando le preguntamos acerca de los referentes que tiene en la industria de las redes y a quién tiene de modelo como Head of Talent, no lo duda. "Para mí, Aida Domenech, también conocida como Dulceida, y la agencia de representación InManagement, son claros referentes en la industria. Aida ha logrado construir una marca personal fuerte y auténtica a través de sus publicaciones, colaboraciones con marcas y su presencia en eventos relevantes en la industria de la moda", explica. "Además, también quiero destacar el papel de Ana Pascual como CEO y fundadora de InManagement como un ejemplo inspirador para mí, dada su gran experiencia en la gestión de talentos y como pieza clave en la construcción de las carreras de varios influencers y personalidades reconocidas en el sector", añade.

Ser un referente en las redes va más allá de una cara bonita, y ella opina que la mejor manera de diferenciarse del resto en cualquier ámbito de la vida, ya sea personal o profesional, es ser uno mismo. "Al final, cada uno de nosotros somos únicos y eso es lo que nos hace especiales. Por eso, en el mundo de las redes sociales destacaría como requisito la autenticidad, pues es una característica fundamental para destacar entre la multitud. Por supuesto, además de la autenticidad, la constancia, la responsabilidad y una gran capacidad de comunicación, son habilidades esenciales que debe tener cualquier influencer que quiera destacar. Ser un influencer requiere de un compromiso constante con la creación de contenido de calidad, la interacción con los seguidores y la promoción de productos o servicios de una manera realmente responsable y ética", dice.

Filtros, egos y opciones B

Uno de los temas que más preocupan en la actualidad es la dismorfia y los problemas de TCA que generan los filtros, que cada vez adquieren mayor importancia en las redes sociales. Sin embargo, ella no cree que este sea un problema exclusivo del universo online. "En la vida real también son muchos los que usan 'filtros'. Por ponerte un ejemplo, para mí el maquillaje y ciertas operaciones estéticas son el equivalente a los filtros que se usan en las redes sociales, y al igual que estos, los hay que son un pequeño retoque que nos ayudan a vernos y sentirnos mejor, y los hay que literalmente te transforman en una persona totalmente distinta. Tanto en el mundo virtual como en la vida real debemos usarlos con responsabilidad, teniendo siempre muy presente que la apariencia física no nos define", asegura Emilia.

Lo que sí considera complicado es gestionar algunos de los problemas a los que se enfrenta al gestionar la carrera de los influencers más importantes de la generación Z. "Son perfiles muy jóvenes. La mayoría crecieron en redes sociales durante el confinamiento, se encerraron en su casa siendo perfectos desconocidos, y salieron siendo un fenómeno de masas. Nos encontramos con un cóctel de fama, dinero y juventud, que unido a la gestión de egos, se convierte en algo muy difícil de gestionar. Te encuentras con chicos y chicas de 18 años con millones de seguidores, facturando cientos de miles de euros, con el ego por las nubes y a los que nadie las ha preparado para ello", advierte.

Teniendo en cuenta que cada vez es más habitual que los niños y niñas quieran ser influencers, ¿les diría que estudiaran de forma paralela o que se volcaran en las redes si realmente es lo que quieren? "Sin lugar a dudas, les diría a todos que los estudios son fundamentales y que, además, es totalmente compatible. Por ejemplo, Marina Rivera estudia un doble grado y lo compatibiliza con su trabajo como influencer. Lo fácil es tirar la toalla, como han hecho la gran mayoría de influencers, dejar de lado los estudios y dedicarse por completo a las redes. En mi opinión es un gravísimo error. Nosotros animamos a todos nuestros representados a seguir estudiando. Desde la agencia, cuando sabemos que tienen exámenes, hacemos una pausa en sus campañas y damos total prioridad a sus estudios", asegura.

Para finalizar, le preguntamos si al ser tan joven y haber llegado ya tan lejos, cuando oye hablar del techo de cristal y de las trabas a las que se encuentran las mujeres en el mundo laboral, no se siente identificada. "Sé que hay gente que lo ha vivido, pero no es mi caso. En mi entorno laboral los hombres y las mujeres somos iguales, sin ninguna diferencia. Nunca me he sentido menos por ser mujer… ¡Al contrario!", dice para terminar.

